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2023/10/08,
生活

2023台中國慶煙火懶人包：接駁車、交通管制、中央公園停車場、16處最佳觀賞地點總整理

2023台中國慶煙火懶人包：接駁車、交通管制、中央公園停車場、16處最佳觀賞地點總整理
圖為施放煙火示意圖。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

2023年台中國慶煙火將施放包括3吋、5吋、6吋煙火彈，其中6吋的高空煙火發射後，高度可達190公尺，相當63層樓高，因此平地方圓10公里內如果沒有障礙物遮蔽，都可以看到形狀完整的煙火美景。

文：Zero圈圈

2023年雙十國慶煙火將於台中中央公園施放，今年國慶煙火節目時間長達36分鐘，預計施放近三萬發煙火彈。本次國慶煙火表演是睽違九年再次於台中舉行，而因應即將到來的人潮，台中市政府也規劃了大眾運輸接駁車路線、交通管制方案等，同時也結合周邊的商圈夜市提出一系列的促銷活動。以下介紹2023年台中國慶煙火相關資訊，包括接駁車、交通管制、中央公園停車場訊息，而在台中公園以外，民眾也可以多加利用台中市政府公布的16處最佳觀賞地點，從不同的角度欣賞煙火美景。

2023台中國慶煙火：晚上20點施放、總長36分鐘

2023年雙十國慶煙火訂於台中中央公園施放，時間為10月10日當天晚上8點。2023年台中國慶煙火節目時間長達36分鐘，預計將施放近三萬發煙火彈，且首度使用爵士風格配樂，再搭配無人機，推出單排盆花、單發煙火，以及棒球、愛心、雙十等特色煙火組合。

而除了煙火表演之外，台中市政府本次規劃了10月9日、10日總計兩天的系列活動，其中10月9日「魅力台中之夜」為暖身活動，至於10月10日的「璀璨國慶之夜」主舞台將邀請滅火器、高爾宣、安心亞等藝人蒞臨演出。本次台中國慶煙火活動將於中央公園規劃2處觀賞區，而在主舞台之外還邀請了扯鈴、默劇、雜耍、特技等街頭藝人表演，將帶給觀眾耳目一新的感官體驗。

2023台中國慶煙火：

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Photo Credit: 112國慶焰火在台中
2023國慶煙火台中中央公園場地配置圖。需注意活動場地並未設置美食區，僅設置供水區，民眾可步行前往鄰近的逢甲夜市消費。

2023台中國慶煙火：接駁車路線、停車場、交通管制

國慶煙火將帶來大量人潮，台中市政府規劃了多條接駁車路線以利民眾進出會場。其中，搭乘大眾運輸的民眾可以利用台中捷運前往，可以選擇於台中捷運文華高中站、文心櫻花站下車，步行約20分鐘抵達會場，或者是於松竹站、市政府站下車，轉乘接駁車前往。

至於自行開車的民眾，台中市政府規劃了水湳線、洲際線的接駁車，因此民眾除了將車輛停放於中央公園附近停車場之外，也可以多加利用經貿6、經貿8停車場轉乘水湳線接駁車，或者是將車輛停放於洲際棒球場後轉乘洲際線接駁車。國慶煙火接駁車的服務時間為下午16點起，原則上每班次間隔10分鐘，或者是坐滿發車。

最後，為了讓活動順利進行，於10月9日下午14點後活動會場周遭將開始實施交通管制，屆時指定路段將禁止一般車輛通行。另外需要注意的是，10月10日上午8點至晚上10點之間中央公園地下停車場關閉，民眾需將車輛停放於其他場地。

2023台中國慶煙火大眾運輸：

  • 高鐵：於高鐵台中站下車，轉乘台中捷運。
  • 台鐵：於松竹站下車，轉乘接駁車松竹線。
  • 台中捷運：於文華高中站、文心櫻花站下車，步行約20分鐘抵達會場。
  • 台中捷運：於市政府站下車，轉乘接駁車市政府線。
  • 台中捷運：於松竹站下車，轉乘接駁車松竹線。
  • 傳送門

2023台中國慶煙火停車場：

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Photo Credit: 112國慶焰火在台中
2023國慶煙火台中市政府共規劃了四條接駁車路線，其中市府線、松竹線接駁搭乘台中捷運和台鐵的民眾，水湳線、洲際線則是接駁指定停車場的民眾。
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Photo Credit: 112國慶焰火在台中
搭乘高鐵、台鐵之民眾都可以轉乘台中捷運前往會場。
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Photo Credit: 112國慶焰火在台中
2023台中國慶煙火周遭交通管制圖。

2023台中國慶煙火：16處最佳觀賞點推薦

2023年台中國慶煙火將施放包括3吋、5吋、6吋煙火彈，其中6吋的高空煙火發射後，高度可達190公尺，相當63層樓高，因此平地方圓10公里內如果沒有障礙物遮蔽，都可以看到形狀完整的煙火美景。而在中央公園以外，台中市政府也規劃了16處國慶煙火的最佳觀賞點，包括西屯區中央公園停機坪、水湳水資源回收中心等，至於最後一處則是保留給市民秘密景點，許多民眾的自家頂樓、陽台就擁有絕佳觀賞視角。

2023台中國慶煙火最佳觀賞點：

  • 中央公園停機坪（含味覺、觸覺體驗區及芒草區跨越橋）。
  • 水湳水資源回收中心（含喜鵲橋、大和福德祠廣場）。
  • 創研22、創研26停車場。逢甲大學田徑場。
  • 中國醫藥大學聯外道路。
  • 北屯區敦化公園。
  • 老樹公園。
  • 新平公園。
  • 文修公園。
  • 都會公園景觀平台。
  • 九天民俗技藝團廣場。
  • 白陽山聖地。
  • 望高寮夜景公園。
  • 麗寶樂園。
  • 丘逢甲紀念公園。
  • 市民秘密景點。
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Photo Credit: 112國慶焰火在台中
2023台中國慶煙火推薦觀賞點。

2023台中國慶煙火：商圈優惠活動

2023年台中國慶煙火在中央公園施放，而因為中央公園距離逢甲商圈步行約14分鐘即可抵達，因此本次國慶煙火會場並未規劃美食區，並且於周邊道路設置逢甲夜市的路線引導指標。於10月10日當天，逢甲夜市也將同步舉辦雙十相關活動，現場除了提供夜市特色美食抽獎券之外，還會有團體表演、摸彩活動等，民眾在國慶煙火開始前可以先到夜市逛逛解饞。其他更多台中雙十國慶煙火活動、商圈優惠，可以查詢「國慶焰火好吃好玩專區」介紹。

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Photo Credit: 112國慶焰火在台中
因中央公園鄰近逢甲夜市，因此國慶日當天逢甲商圈也將舉辦相關活動。

資料來源：112國慶煙火在台中

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023台中國慶煙火懶人包：接駁車、交通管制、中央公園停車場、16處最佳觀賞地點整理

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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