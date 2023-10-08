2023台中國慶煙火懶人包：接駁車、交通管制、中央公園停車場、16處最佳觀賞地點總整理
我們想讓你知道的是
2023年台中國慶煙火將施放包括3吋、5吋、6吋煙火彈，其中6吋的高空煙火發射後，高度可達190公尺，相當63層樓高，因此平地方圓10公里內如果沒有障礙物遮蔽，都可以看到形狀完整的煙火美景。
文：Zero圈圈
2023年雙十國慶煙火將於台中中央公園施放，今年國慶煙火節目時間長達36分鐘，預計施放近三萬發煙火彈。本次國慶煙火表演是睽違九年再次於台中舉行，而因應即將到來的人潮，台中市政府也規劃了大眾運輸接駁車路線、交通管制方案等，同時也結合周邊的商圈夜市提出一系列的促銷活動。以下介紹2023年台中國慶煙火相關資訊，包括接駁車、交通管制、中央公園停車場訊息，而在台中公園以外，民眾也可以多加利用台中市政府公布的16處最佳觀賞地點，從不同的角度欣賞煙火美景。
2023台中國慶煙火：晚上20點施放、總長36分鐘
2023年雙十國慶煙火訂於台中中央公園施放，時間為10月10日當天晚上8點。2023年台中國慶煙火節目時間長達36分鐘，預計將施放近三萬發煙火彈，且首度使用爵士風格配樂，再搭配無人機，推出單排盆花、單發煙火，以及棒球、愛心、雙十等特色煙火組合。
而除了煙火表演之外，台中市政府本次規劃了10月9日、10日總計兩天的系列活動，其中10月9日「魅力台中之夜」為暖身活動，至於10月10日的「璀璨國慶之夜」主舞台將邀請滅火器、高爾宣、安心亞等藝人蒞臨演出。本次台中國慶煙火活動將於中央公園規劃2處觀賞區，而在主舞台之外還邀請了扯鈴、默劇、雜耍、特技等街頭藝人表演，將帶給觀眾耳目一新的感官體驗。
2023台中國慶煙火：
2023台中國慶煙火：接駁車路線、停車場、交通管制
國慶煙火將帶來大量人潮，台中市政府規劃了多條接駁車路線以利民眾進出會場。其中，搭乘大眾運輸的民眾可以利用台中捷運前往，可以選擇於台中捷運文華高中站、文心櫻花站下車，步行約20分鐘抵達會場，或者是於松竹站、市政府站下車，轉乘接駁車前往。
至於自行開車的民眾，台中市政府規劃了水湳線、洲際線的接駁車，因此民眾除了將車輛停放於中央公園附近停車場之外，也可以多加利用經貿6、經貿8停車場轉乘水湳線接駁車，或者是將車輛停放於洲際棒球場後轉乘洲際線接駁車。國慶煙火接駁車的服務時間為下午16點起，原則上每班次間隔10分鐘，或者是坐滿發車。
最後，為了讓活動順利進行，於10月9日下午14點後活動會場周遭將開始實施交通管制，屆時指定路段將禁止一般車輛通行。另外需要注意的是，10月10日上午8點至晚上10點之間中央公園地下停車場關閉，民眾需將車輛停放於其他場地。
2023台中國慶煙火大眾運輸：
- 高鐵：於高鐵台中站下車，轉乘台中捷運。
- 台鐵：於松竹站下車，轉乘接駁車松竹線。
- 台中捷運：於文華高中站、文心櫻花站下車，步行約20分鐘抵達會場。
- 台中捷運：於市政府站下車，轉乘接駁車市政府線。
- 台中捷運：於松竹站下車，轉乘接駁車松竹線。
- 傳送門
2023台中國慶煙火停車場：
- 水湳經貿6、經貿8停車場，轉乘接駁車水湳線。
- 洲際棒球場停車場，轉乘接駁車洲際線。
- 中央公園周遭停車場、車位數量查詢
2023台中國慶煙火：16處最佳觀賞點推薦
2023年台中國慶煙火將施放包括3吋、5吋、6吋煙火彈，其中6吋的高空煙火發射後，高度可達190公尺，相當63層樓高，因此平地方圓10公里內如果沒有障礙物遮蔽，都可以看到形狀完整的煙火美景。而在中央公園以外，台中市政府也規劃了16處國慶煙火的最佳觀賞點，包括西屯區中央公園停機坪、水湳水資源回收中心等，至於最後一處則是保留給市民秘密景點，許多民眾的自家頂樓、陽台就擁有絕佳觀賞視角。
2023台中國慶煙火最佳觀賞點：
- 中央公園停機坪（含味覺、觸覺體驗區及芒草區跨越橋）。
- 水湳水資源回收中心（含喜鵲橋、大和福德祠廣場）。
- 創研22、創研26停車場。逢甲大學田徑場。
- 中國醫藥大學聯外道路。
- 北屯區敦化公園。
- 老樹公園。
- 新平公園。
- 文修公園。
- 都會公園景觀平台。
- 九天民俗技藝團廣場。
- 白陽山聖地。
- 望高寮夜景公園。
- 麗寶樂園。
- 丘逢甲紀念公園。
- 市民秘密景點。
2023台中國慶煙火：商圈優惠活動
2023年台中國慶煙火在中央公園施放，而因為中央公園距離逢甲商圈步行約14分鐘即可抵達，因此本次國慶煙火會場並未規劃美食區，並且於周邊道路設置逢甲夜市的路線引導指標。於10月10日當天，逢甲夜市也將同步舉辦雙十相關活動，現場除了提供夜市特色美食抽獎券之外，還會有團體表演、摸彩活動等，民眾在國慶煙火開始前可以先到夜市逛逛解饞。其他更多台中雙十國慶煙火活動、商圈優惠，可以查詢「國慶焰火好吃好玩專區」介紹。
資料來源：112國慶煙火在台中
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023台中國慶煙火懶人包：接駁車、交通管制、中央公園停車場、16處最佳觀賞地點整理
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA