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2023/10/05,
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台美共享「自由的滋味」：5家台灣酒莊躍上美國雙橡園國慶酒會，眾院外委會主席也「乾杯」

台美共享「自由的滋味」：5家台灣酒莊躍上美國雙橡園國慶酒會，眾院外委會主席也「乾杯」
駐美代表蕭美琴（右）與美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（左）出席雙橡園國慶酒會。Photo Credit: 駐美代表處

我們想讓你知道的是

今年國慶酒會首度以台灣本土釀製的國際知名酒品為主軸，提供台中樹生酒莊「埔桃酒」、威石東酒莊白酒及氣泡酒，以及獲世界大賽肯定的恆器製酒蒸餾酒、霧峰農會招牌清酒、金車噶瑪蘭威士忌等5家台灣酒莊出產酒品給嘉賓品嚐。

雙十國慶將至，我國駐美代表處4日晚間在雙橡園舉行國慶酒會，由駐美代表蕭美琴主持。今年國慶酒會以「自由滋味、台灣美味」（Taste of Freedom, Taste of Taiwan）為題，首度以台灣本土釀製的知名酒品為主軸，讓5家頗負盛名的台灣地酒躍上國際舞台。

今年的國慶主題為「民主台灣，堅韌永續」，美國政商界人士踴躍參與，包括美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）、眾議員科林斯（Mike Collins）、眾議院台灣連線共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）等重要友台人士，出席人數約千人。

駐美代表蕭美琴致詞表示，台美友誼持續成長茁壯，今年迄今台灣共迎接超過40位跨黨派美國國會議員，以及維吉尼亞州、密西根州、亞利桑納州與新墨西哥州共4位州長到訪，展現美國友人對台灣人民的堅定支持。

蕭美琴也提及今年蔡總統與賴副總統訪問友邦時，分別過境美國，她感謝時任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及兩黨國會議員在蔡總統過境美國期間會面，展現美國國會對台跨黨派的強勁支持。

蕭美琴並指出，台美經貿關係與安全合作都在今年深化，21世紀貿易倡議首批協定今年簽署完成，為拜登政府首個對外貿易協議。拜登政府更在《台灣關係法》與6項保證指引下，宣佈11輪對台軍售，並透過外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF）與總統提用權（Presidential Drawdown Authority，PDA）協助台灣強化自我防衛能力，維護區域和平穩定。

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Photo Credit: 駐美代表處 提供
美國雙橡園4日舉行國慶酒會。

美國在台協會主席羅森柏格致詞時也呼應蕭美琴的看法，指出台美關係在過去一年穩健前行，雙方將推進台美21世紀貿易倡議第二輪談判，她也期待今年11月在「亞太經濟合作」（APEC）峰會接待台灣代表團。此外，美國對台安全承諾也堅若磐石，持續透過對台軍售、PDA、FMF等多種形式協助台灣強化自衛能力。

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Photo Credit: 駐美代表處 提供
美國在台協會羅森伯格出席雙橡園國慶酒會。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾則在致詞時以中文高呼「我愛台灣」，強調美國國會對台灣之跨黨派支持強勁，將持續協助台灣加強防衛與安全，以對抗中國威脅，也將支持台美經貿關係深化發展，並協助解決雙重課稅議題。麥考爾最後更以中文「乾杯」向嘉賓祝酒。

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Photo Credit: 駐美代表處 提供
駐美代表蕭美琴（左）與美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（右）出席雙橡園國慶酒會。

值得注意的是，今年國慶酒會首度以台灣本土釀製的國際知名酒品為主軸，提供台中樹生酒莊「埔桃酒」、威石東酒莊白酒及氣泡酒，以及獲世界大賽肯定的恆器製酒蒸餾酒、霧峰農會招牌清酒、金車噶瑪蘭威士忌，共5家台灣酒莊出產酒品。其中樹生酒莊「埔桃酒」為總統520就職國宴指定酒，威石東酒莊更獲外交部指定，為總統訪問友邦、接待外賓的指定酒品；今年7月於台北美國國慶酒會亮相的「台美友好」台啤也再次出現。

這次雙橡園國慶酒會也準備了友邦瓜地馬拉咖啡，讓賓客在咖啡香氣中見證台瓜友誼。我國友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉、貝里斯、馬紹爾群島、史瓦帝尼等國大使與代辦皆出席與會。

美國各州近年積極推動對台投資交流，維吉尼亞州副州長Winsome Sears、西維吉尼亞州參議長兼副州長Craig Blair及眾議會議長Roger Hanshaw、馬里蘭州眾議會代議長Sheree Sample-Hughes、德拉瓦州參議會議員Trey Paradee，都撥冗參加盛會。

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Photo Credit: 駐美代表處 提供

雙十國慶酒會10日登場，諾魯、日本將組團祝賀

我國外交部將於10日晚間在台北賓館舉辦中華民國112年國慶酒會。外交部表示，友邦諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）將率團訪台，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司也特別組「中華民國國慶日本議員祝賀團」，將率43位日本國會議員訪台慶賀雙十國慶。

古屋圭司回應沖繩知事言論
Photo Credit: 中央社
日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（圖）將組團來台。

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核稿編輯：邱宜君


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