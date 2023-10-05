台美共享「自由的滋味」：5家台灣酒莊躍上美國雙橡園國慶酒會，眾院外委會主席也「乾杯」

雙十國慶將至，我國駐美代表處4日晚間在雙橡園舉行國慶酒會，由駐美代表蕭美琴主持。今年國慶酒會以「自由滋味、台灣美味」（Taste of Freedom, Taste of Taiwan）為題，首度以台灣本土釀製的知名酒品為主軸，讓5家頗負盛名的台灣地酒躍上國際舞台。

今年的國慶主題為「民主台灣，堅韌永續」，美國政商界人士踴躍參與，包括美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）、眾議員科林斯（Mike Collins）、眾議院台灣連線共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）等重要友台人士，出席人數約千人。

駐美代表蕭美琴致詞表示，台美友誼持續成長茁壯，今年迄今台灣共迎接超過40位跨黨派美國國會議員，以及維吉尼亞州、密西根州、亞利桑納州與新墨西哥州共4位州長到訪，展現美國友人對台灣人民的堅定支持。

蕭美琴也提及今年蔡總統與賴副總統訪問友邦時，分別過境美國，她感謝時任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及兩黨國會議員在蔡總統過境美國期間會面，展現美國國會對台跨黨派的強勁支持。

蕭美琴並指出，台美經貿關係與安全合作都在今年深化，21世紀貿易倡議首批協定今年簽署完成，為拜登政府首個對外貿易協議。拜登政府更在《台灣關係法》與6項保證指引下，宣佈11輪對台軍售，並透過外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF）與總統提用權（Presidential Drawdown Authority，PDA）協助台灣強化自我防衛能力，維護區域和平穩定。

Photo Credit: 駐美代表處 提供 美國雙橡園4日舉行國慶酒會。

美國在台協會主席羅森柏格致詞時也呼應蕭美琴的看法，指出台美關係在過去一年穩健前行，雙方將推進台美21世紀貿易倡議第二輪談判，她也期待今年11月在「亞太經濟合作」（APEC）峰會接待台灣代表團。此外，美國對台安全承諾也堅若磐石，持續透過對台軍售、PDA、FMF等多種形式協助台灣強化自衛能力。

Photo Credit: 駐美代表處 提供 美國在台協會羅森伯格出席雙橡園國慶酒會。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾則在致詞時以中文高呼「我愛台灣」，強調美國國會對台灣之跨黨派支持強勁，將持續協助台灣加強防衛與安全，以對抗中國威脅，也將支持台美經貿關係深化發展，並協助解決雙重課稅議題。麥考爾最後更以中文「乾杯」向嘉賓祝酒。

Photo Credit: 駐美代表處 提供 駐美代表蕭美琴（左）與美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（右）出席雙橡園國慶酒會。

值得注意的是，今年國慶酒會首度以台灣本土釀製的國際知名酒品為主軸，提供台中樹生酒莊「埔桃酒」、威石東酒莊白酒及氣泡酒，以及獲世界大賽肯定的恆器製酒蒸餾酒、霧峰農會招牌清酒、金車噶瑪蘭威士忌，共5家台灣酒莊出產酒品。其中樹生酒莊「埔桃酒」為總統520就職國宴指定酒，威石東酒莊更獲外交部指定，為總統訪問友邦、接待外賓的指定酒品；今年7月於台北美國國慶酒會亮相的「台美友好」台啤也再次出現。

Sneak peak : Our National Day reception this evening will feature several award winning wines, including the exquisite "Pu Tao" wine from Taichung's Shusheng Winery, which was the official wine for the President's Inaugural Banquet on May 20th! pic.twitter.com/OVv1pkEdyU — Taiwan in the US (@TECRO_USA) October 4, 2023

這次雙橡園國慶酒會也準備了友邦瓜地馬拉咖啡，讓賓客在咖啡香氣中見證台瓜友誼。我國友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉、貝里斯、馬紹爾群島、史瓦帝尼等國大使與代辦皆出席與會。

美國各州近年積極推動對台投資交流，維吉尼亞州副州長Winsome Sears、西維吉尼亞州參議長兼副州長Craig Blair及眾議會議長Roger Hanshaw、馬里蘭州眾議會代議長Sheree Sample-Hughes、德拉瓦州參議會議員Trey Paradee，都撥冗參加盛會。

Photo Credit: 駐美代表處 提供

雙十國慶酒會10日登場，諾魯、日本將組團祝賀

我國外交部將於10日晚間在台北賓館舉辦中華民國112年國慶酒會。外交部表示，友邦諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）將率團訪台，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司也特別組「中華民國國慶日本議員祝賀團」，將率43位日本國會議員訪台慶賀雙十國慶。

Photo Credit: 中央社 日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（圖）將組團來台。

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核稿編輯：邱宜君