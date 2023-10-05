2023 Google發表會懶人包：Pixel 8可「魔術修圖」、Pixel Watch 2支援膚電量測、 Pixel Buds Pro降低50%延遲

文：Tandee、Chevelle.fu、Atticus

Google在Made By Google活動公布Pixel 8與Pixel 8 Pro這2款採用Tensor G3的旗艦手機，其中Pixel 8縮減螢幕尺寸至6.2吋，整體更為緊湊，而6.7吋的Pixel 8 Pro則不再使用曲面螢幕；借助AI性能較第一代Tensor處理器高出2倍的Tensor G3，Pixel 8與Pixel 8 Pro也具備多項AI新功能，包括可消除影片當中不需要的聲音的「魔術降噪」，可選擇團體照當中每個人表情的「完美合照」，還有魔術橡皮擦升級版的「魔術修圖」。此外更重要的Pixel 8與Pixel 8 Pro除了上市即搭載Android 14 ，將提供達7年的支援期，在2030年前可持續獲得系統與安全性升級。

Photo Credit: Google Pixel 8與Pixel 8 Pro可獲得長達7年的系統與安全升級，將提供持續支援至2030年

上排為Pixel 8 Pro海灣藍、曜石黑與陶瓷米，下排為Pixel 8的玫瑰金、霧灰色與曜石黑。｜Photo Credit: Google

Pixel 8與Pixel 8 Pro將於10月12日上市，即日起開放預購，台灣兩款機型僅有曜石黑提供256GB配置，預購Pixel 8即可獲得Pixel Buds Pro 、預購Pixel 8 Pro即可獲得Pixel Watch 2 ；Pixel 8 Pro提供海灣藍、曜石黑與陶瓷米三色，128GB建議售價33900 元，256GB建議售價35900元；Pixel 8提供霧灰色，曜石黑與玫瑰粉，128GB建議售價24900元，256GB建議售價26900元。此次Pixel 8系列採用100%回收鋁，包裝採用100%無塑料。

Tensor G3強調AI效能為第一代Tensor的2倍，提供豐富AI應用

Photo Credit: Google Tensor G3的AI性能為第一代Tensor的2倍。

Photo Credit: Google 魔術降噪可消除影片中的背景噪音。

Photo Credit: Google 完美合照利用連拍與圖像運算，可將團體照中的每個人呈現最佳表情。

Photo Credit: Google 魔術修圖可視為魔術橡皮擦的進階版，除了可消除物件還能移動物件重新排列。

Photo Credit: Google 除了移動物件還可縮放物件大小。

Google強調Tensor G3獲得架構上的全面升級，包括CPU更新到Arm當前最新的架構，並將TPU效能大幅升級，相較用於Pixel 6的Tensor處理器的AI性能達2倍，使得Pixel 8系列獲得更多AI增強與單機執行的AI應用，其中可將影片的背景聲音進行消除的運算聲音處理，以及在合照時透過連拍捕捉每個人最佳表情進行組合的「完美合照」，以及可說是魔術橡皮擦強化版的「魔術修圖」，透過魔術修圖不僅可消除不必要的物件，還可將畫面中的物件圈選、放大與縮小後重新合成。

以相機列為核新的外型設計再升級

Pixel 8系列採用100%回收鋁機身，Goole簡化機構內的複雜度，使裝置更容易維修。｜Photo Credit: Google

Pixel 6系列為了容納更大型的相機模組使用稱為相機列的設計，Pixel 8與Pixel 8 Pro再延續這項設計，具備柔和的圓角輪廓與滑順金屬邊框，機身金屬中框採用100%再生鋁合金；其中採用霧面鋁合金邊框的Pixel 8透過更小的螢幕與緊湊設計有著比Pixel 7更合手的尺寸；Pixel 8 Pro結合拋光鋁合金與霧面玻璃背蓋呈現精緻的質感與舒適的握持手感。此外Pixel 8與Pixel 8 Pro強調簡化內部機構設計使其容易維修，在指定國家也與iFit合作提供零組件與維修手冊供消費者購買與自行修復。

搭載三鏡頭與溫度感測器的Pixel 8 Pro

Photo Credit: Google Pixel 8 Pro除了主鏡頭升級以外，長焦鏡頭進光量也提升達56%。

Photo Credit: Google Pixel 8 Pro率先導入溫度感測器。

Pixel 8 Pro搭載6.7吋Super Actua螢幕，為1344x2992解析度的LTPO OLED面板，支援1-120Hz流暢顯示，強光峰值亮度達2,400nits，螢幕玻璃為康寧Gorilla Glass Victus 2 ，尺寸為162.6 x 76.5 x 8.8mm，電池容量為5050mAh，支援30W USB-PD 3.0 PPS有線充電與Qi無線充電，重213公克，較特殊的是搭載溫度感測器，可用於掃描物體溫度，Google正向美國食藥署申請，希冀後續能用於量測體溫並將數據存放於Fitbit。

此外Pixel 8 Pro的3個鏡頭全面進行規格升級，50MP主鏡頭為1/1.31吋感光元件，光圈自f/1.85提升到f/1.68；超廣角由12MP 125.8度f/2.2升級為48MP 125度f/1.95 ，同時支援微距對焦與自動對焦；48MP 5 倍長焦鏡頭的光圈則從f/3.5提升到f/2.8 ，進光量提高56%且對焦更快。此外Pixel 8 Pro也搭載Pro級模式，開放包括快門速度、ISO等進階自定義功能。此外Google預計在2023年透過更新提供「影片強化器」，進一步釋放Tensor G3的AI能力提供更出色的影片處理，也將帶來「夜視影片」。

更合手的Pixel 8

Pixel 8較Pixel 7螢幕縮減，自6.3吋降為6.2吋，同時透過機構工程使機身長寬縮減，Pixel 8的大小為150.5 x 70.8 x 8.9mm ，在長、寬個別縮減5.1mm與4mm ，更貼近合手尺寸；Pixel 8搭載6.2吋Actua螢幕，為1080x2400解析度，支援60Hz-120Hz流暢顯示，同時戶外峰值亮度達2000nits，並具備Gorilla Glass Victus 2，電池容量也較Pixel 7提升，為4575mAh ，支援30W USB-PD 3.0 PPS有線充電與Qi無線充電。

Pixel 8的主鏡頭採用與Pixel 8 Pro同規格的1/1.31吋50MP f/1.68光圈鏡頭，超廣角為支援微距與與自動對焦的12MP 125.8度f/2.2 光圈，不過欠缺Pixel 8 Pro的Pro級模式、高解析度影像，後續也不會追加影片強化器、夜視錄影。

Google Pixel Watch 2智慧手錶：搭載膚電感應器、壓力偵測、售價10990元