2023 Google發表會懶人包：Pixel 8可「魔術修圖」、Pixel Watch 2支援膚電量測、 Pixel Buds Pro降低50%延遲
我們想讓你知道的是
Google強調Tensor G3獲得架構上的全面升級，包括CPU更新到Arm當前最新的架構，並將TPU效能大幅升級，相較用於Pixel 6的Tensor處理器的AI性能達2倍，使得Pixel 8系列獲得更多AI增強與單機執行的AI應用，其中可將影片的背景聲音進行消除的運算聲音處理，以及在合照時透過連拍捕捉每個人最佳表情進行組合的「完美合照」，以及可說是魔術橡皮擦強化版的「魔術修圖」，透過魔術修圖不僅可消除不必要的物件，還可將畫面中的物件圈選、放大與縮小後重新合成。
文：Tandee、Chevelle.fu、Atticus
Google在Made By Google活動公布Pixel 8與Pixel 8 Pro這2款採用Tensor G3的旗艦手機，其中Pixel 8縮減螢幕尺寸至6.2吋，整體更為緊湊，而6.7吋的Pixel 8 Pro則不再使用曲面螢幕；借助AI性能較第一代Tensor處理器高出2倍的Tensor G3，Pixel 8與Pixel 8 Pro也具備多項AI新功能，包括可消除影片當中不需要的聲音的「魔術降噪」，可選擇團體照當中每個人表情的「完美合照」，還有魔術橡皮擦升級版的「魔術修圖」。此外更重要的Pixel 8與Pixel 8 Pro除了上市即搭載Android 14 ，將提供達7年的支援期，在2030年前可持續獲得系統與安全性升級。
Pixel 8與Pixel 8 Pro將於10月12日上市，即日起開放預購，台灣兩款機型僅有曜石黑提供256GB配置，預購Pixel 8即可獲得Pixel Buds Pro 、預購Pixel 8 Pro即可獲得Pixel Watch 2 ；Pixel 8 Pro提供海灣藍、曜石黑與陶瓷米三色，128GB建議售價33900 元，256GB建議售價35900元；Pixel 8提供霧灰色，曜石黑與玫瑰粉，128GB建議售價24900元，256GB建議售價26900元。此次Pixel 8系列採用100%回收鋁，包裝採用100%無塑料。
Tensor G3強調AI效能為第一代Tensor的2倍，提供豐富AI應用
Google強調Tensor G3獲得架構上的全面升級，包括CPU更新到Arm當前最新的架構，並將TPU效能大幅升級，相較用於Pixel 6的Tensor處理器的AI性能達2倍，使得Pixel 8系列獲得更多AI增強與單機執行的AI應用，其中可將影片的背景聲音進行消除的運算聲音處理，以及在合照時透過連拍捕捉每個人最佳表情進行組合的「完美合照」，以及可說是魔術橡皮擦強化版的「魔術修圖」，透過魔術修圖不僅可消除不必要的物件，還可將畫面中的物件圈選、放大與縮小後重新合成。
以相機列為核新的外型設計再升級
Pixel 6系列為了容納更大型的相機模組使用稱為相機列的設計，Pixel 8與Pixel 8 Pro再延續這項設計，具備柔和的圓角輪廓與滑順金屬邊框，機身金屬中框採用100%再生鋁合金；其中採用霧面鋁合金邊框的Pixel 8透過更小的螢幕與緊湊設計有著比Pixel 7更合手的尺寸；Pixel 8 Pro結合拋光鋁合金與霧面玻璃背蓋呈現精緻的質感與舒適的握持手感。此外Pixel 8與Pixel 8 Pro強調簡化內部機構設計使其容易維修，在指定國家也與iFit合作提供零組件與維修手冊供消費者購買與自行修復。
搭載三鏡頭與溫度感測器的Pixel 8 Pro
Pixel 8 Pro搭載6.7吋Super Actua螢幕，為1344x2992解析度的LTPO OLED面板，支援1-120Hz流暢顯示，強光峰值亮度達2,400nits，螢幕玻璃為康寧Gorilla Glass Victus 2 ，尺寸為162.6 x 76.5 x 8.8mm，電池容量為5050mAh，支援30W USB-PD 3.0 PPS有線充電與Qi無線充電，重213公克，較特殊的是搭載溫度感測器，可用於掃描物體溫度，Google正向美國食藥署申請，希冀後續能用於量測體溫並將數據存放於Fitbit。
此外Pixel 8 Pro的3個鏡頭全面進行規格升級，50MP主鏡頭為1/1.31吋感光元件，光圈自f/1.85提升到f/1.68；超廣角由12MP 125.8度f/2.2升級為48MP 125度f/1.95 ，同時支援微距對焦與自動對焦；48MP 5 倍長焦鏡頭的光圈則從f/3.5提升到f/2.8 ，進光量提高56%且對焦更快。此外Pixel 8 Pro也搭載Pro級模式，開放包括快門速度、ISO等進階自定義功能。此外Google預計在2023年透過更新提供「影片強化器」，進一步釋放Tensor G3的AI能力提供更出色的影片處理，也將帶來「夜視影片」。
更合手的Pixel 8
Pixel 8較Pixel 7螢幕縮減，自6.3吋降為6.2吋，同時透過機構工程使機身長寬縮減，Pixel 8的大小為150.5 x 70.8 x 8.9mm ，在長、寬個別縮減5.1mm與4mm ，更貼近合手尺寸；Pixel 8搭載6.2吋Actua螢幕，為1080x2400解析度，支援60Hz-120Hz流暢顯示，同時戶外峰值亮度達2000nits，並具備Gorilla Glass Victus 2，電池容量也較Pixel 7提升，為4575mAh ，支援30W USB-PD 3.0 PPS有線充電與Qi無線充電。
Pixel 8的主鏡頭採用與Pixel 8 Pro同規格的1/1.31吋50MP f/1.68光圈鏡頭，超廣角為支援微距與與自動對焦的12MP 125.8度f/2.2 光圈，不過欠缺Pixel 8 Pro的Pro級模式、高解析度影像，後續也不會追加影片強化器、夜視錄影。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。