【國際新聞圖輯】英國800年來首位女性首席大法官、烏克蘭寵物義診、印尼市中心出現「章魚怪獸」

這週，英國800年以來首位女性「英格蘭及威爾斯首席法官」誕生。蘇・卡爾（Dame Sue Carr），現被稱為「卡爾夫人」（Lady Carr）於10月2日正式就職。

穿上紅色的袍子、頭戴象徵法官的長捲假髮，卡爾夫人在就職典禮上說道：「我很榮幸擔起這個職位，絕不低估未來所遇到的挑戰，期望我能夠充滿活力、熱情和積極的扮演好我的角色。」

同樣在歐洲，一群勇敢的烏克蘭獸醫趕赴沙場，他們自願前往距離戰爭前線不到25公里的札波利沙（Zaporizhzhia）村莊，搭起臨時帳篷，替當地的寵物們治療。

這一週，國際間還發生哪些事？用精彩的圖片，一次掌握世界大小事！

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10月1日，在伊拉克首都巴格達的解放廣場（Tahrir Square），鎮暴警察與抗議民眾發生衝突。面對示威者，警方躲在盾牌後。今年的行動，造成４人受傷，為預防大規模衝突，伊拉克出動安全部隊前往鎮壓。

四年前，2019年10月1日，在解放廣場曾發起一場示威行動，抗議時任總理馬帝（Adel Abdel Mahdi）政府的貪污腐敗，以及國家的高失業率，呼籲大規模政府改組。當時，在伊拉克安全部隊和不明槍手的鎮壓下，造成至少560名手無寸鐵的民眾與部分維安警力死亡。這是伊拉克最嚴重的衝突之一。

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10月2日，英國的法官齊聚在西敏寺（Westminster Abbey），迎接英國與威爾斯地區新的「法律年度」（legal year）。

這項崇拜儀式，源於1987年，由西敏寺祭司大衛・霍伊爾（Dr David Hoyle）主持所流傳下來的宗教儀式，象徵著尋求上帝的指引，帶領法官公正、明智的審判。

今年，在新的法律年度開始之際，英國史上第一位女性「英格蘭及威爾斯首席法官」誕生。現年59歲的卡爾（Dame Sue Carr）是第98位擔任該職位的法官，也是近800年來第一位女性首席法官，並獲得「卡爾夫人」（Lady Carr）的頭銜。

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烏克蘭南部地區札波利沙，距離俄軍進攻不斷的最前線大約25公里處的塔夫里西克村（Tavriyske），一群來自烏克蘭首都基輔自發性的獸醫為當地的寵物看診。

10月3日，在烏克蘭前線地區札波利沙，兩名自發性前來看診的獸醫，為一隻貓咪插上導管，準備進行閹割手術。

民眾得穿越被炸得殘破不堪的房屋街道，帶著他們心愛的寵物前來就醫。儘管當地持續受到轟炸的威脅，獸醫們仍堅守崗位，在臨時搭建的獸醫診所，為寵物們治療、接種疫苗和實施絕育手術等。

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10月4日，荷蘭海牙的國會外，一些人裝扮成噴灑農藥的工人，一些人穿著蜜蜂裝躺在地上「裝死」。他們抗議歐洲議會將在10月13日舉行投票，延長除草劑嘉磷塞（Glyphosate）的使用期限。

嘉磷塞是世界上最多人使用的除草劑。2017年，超過100萬人簽署一份「禁止嘉磷塞」的歐洲公民倡議，但在歐洲食品安全局（European Food Safety Authority，EFSA）的2023年7月6日的調查報告中指出，在嘉磷塞中未發現有害物質。

嘉磷塞在歐盟的使用批准期限將於今年12月15日到期，因此，歐洲議會考慮將嘉磷塞的使用期限再展延10年。

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10月4日， 巴勒斯坦武裝分子在加薩（Gaza）遊行，他們揮舞著武器，攜帶火箭和無人機，慶祝伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad movement）成立36週年。

雙方最近一次的血腥衝突，發生在5月。為期五天的跨境戰鬥，導致34名巴勒斯坦人死亡，其中包括該組織的六名指揮官和一名以色列人。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織告訴《法新社》，週三的遊行大約有4500名聖戰旅（Al-Quds Brigades）成員參加。此次活動，展示國產火箭、導彈和三種無人機。

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10月6日，在印尼雅加達HI圓環的水池中央，出現一個章魚怪獸，手上抓著三個西裝筆挺的人型模特。

這是綠色和平組織（GreenPeace）的一項倡議行動，章魚所抓的人象徵著此次印尼選舉的三位候選人——執政黨印尼民主奮鬥黨（PDI-P）推舉的甘查爾（Ganjar Pranowo）、國家民主黨（Nasdem）支持的阿尼斯（Anies Baswedan），以及大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）。

倡議人士高舉寫著「投給氣候，拒絕寡頭（政治）」、「因空汙而窒息、被森林大火的濃霧而嗆死」等標語，呼籲總統候選人做出認真的承諾，與人民站在一起，擺脫寡頭政治。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航