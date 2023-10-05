汽車「芯」時代，雅特力加速布局車規級MCU賽道

新竹2023年10月4日 /美通社/ -- 雅特力科技於今年8月重磅推出首款車規級微控制器AT32A403A (A : Automotive)，此系列已通過AEC-Q100 Grade 2 車規級可靠性認證，經過加速環境應力、加速壽命、封裝組裝整合、電器特性確認等一系列測試，正式進入車規級MCU市場。

汽車產業大轉型，MCU市場成焦點

汽車產業正在進入前所未有的汽車新四化(CASE)時代，包含聯網化(Connectivity)、智能化(Autonomous)、共享化(Sharing/Subscription)與電氣化(Electrification)。隨著CASE四大趨勢日益增強，「軟體定義汽車」是現今汽車工業生態轉型必經之路，產業核心價值將從傳統機械轉移到電子及軟體，汽車半導體應用也為此迎來巨大成長，微控制器晶片成為未來汽車電子至關重要的戰略角色，以此滿足更高規格的效能要求與支援更安全的軟體更新。

根據ResearchAndMarkets.com研究資料，2022年全球車用微控制器市場規模約為64.2億美元，預計到2028年將達到93.5億美元，2023-2028 年CAGR (複合年增長率)將以6.5%成長。而MCU作為汽車電子不可或缺的核心元件，行業的快速發展更彰顯車用MCU旺盛的市場需求。

車規級可靠性認證

不同於以效能為主的一般消費電子晶片，保障駕駛與乘客的行車安全是汽車晶片的首要條件，必須通過嚴格的可靠度測試才能成為車規級電子設備，車用電子器件標準主要依據美國在 1994 年由克萊斯勒(Chrysler)、福特(Ford)以及通用汽車(GM)三大汽車廠發起成立的「國際汽車電子協會AEC(Automotive Electronics Council)」作為車規驗證標準。

雅特力推出首顆車規級MCU

雅特力科技全新AT32A403A系列車規級MCU搭載32位ARM®Cortex® -M4內核，配備高達1MB Flash、224KB SRAM和最高200MHz工作頻率，採用2.6-3.6V電壓供電，可運行於寬工作溫度範圍-40~105℃，適用於大部分車載應用環境，符合車用電子高算力、高穩定性，及高可靠性要求。

AT32A403A片上集成豐富的外設資源，以增強多種通信接口連接性，包含支持8個UART串口、4個SPI、3個I2C、2個I2S、2個SDIO、XMC接口、SPIM擴展接口、USB2.0全速設備接口(支持無晶振Xtal-less)、2組CAN總線、8個16位通用定時器、2個32位通用定時器、2個16位PWM高級定時器(用於帶死區控制和緊急刹車等車用電機控制)、2個16位基本定時器，並擴展了3個採樣率高達2 Msps 的12位16通道高速ADC引擎轉換器，幾乎所有GPIO口可容忍5 V輸入信號，且支持多種端口重映射，特別適用於物聯網及其它車載相關應用，具同時提升終端產品的可靠度與降低成本的多重用途。

車用MCU智能化應用

隨著智能汽車的發展，車載顯示器轉向數位化，人車互動將由手勢識別或語音識別取代常規機械按鍵。AT32A403A車規MCU憑藉片上豐富的資源分配、高集成與高性價比等眾多優勢，特別適用導入車聯網與AI科技打造各種車用場景系統，如ADAS全景輔助駕駛、車身控制、防盜智慧車鎖、數位儀錶板、車用照明、及BMS新能源等，甚至可應用於豐富車用視聽體驗的車載多媒體信息系統(IVI)、支援語音與手勢控制的車艙感測隱形科技(Shy Tech)、擴增實境的抬頭顯示器(AR HUD)等注重人機介面交互體驗的高運算需求車載應用。

雅特力科技致力於打造符合智能化、數字化發展趨勢，並滿足高性能、高安全標準的車規級MCU。AT32A403A目前共提供4種封裝、3種不同存儲空間、總計12個型號，打造高可靠度的車載型MCU解决方案，為加速新能源智能汽車的普及提供更多支持。雅特力還將持續布局車規級MCU賽道，不斷擴展汽車微控制器市場，並為客戶提供更優質的服務和更豐富的產品選擇。

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