《西蒙學習法》：費曼學習法的核心原理是「輸出倒逼輸入」，也就是教學相長

文：友榮方略

6.6 費曼學習法：深刻理解，融會貫通

理查．費曼（Richard P. Feynman）是1965年諾貝爾物理學獎得主，也是20世紀最傑出的科學家之一。很多人覺得，費曼一定是個智商超群的天才。實際上，費曼的智商稱不上超群，只比普通人高一點。他的成就主要來自他有一套獨特的學習方法。這套方法，被後人稱為費曼學習法。

費曼不僅在科學領域有所建樹，他還是個通才。他自學了繪畫，匿名將作品放在一個專業畫廊裡，賣了一個好價錢；他也是在巴西國家級森巴舞遊行上表演的敲鼓高手。

為什麼他能成為不同領域的高手呢？

答案是與西蒙一樣，費曼也有一套屬於自己的學習方法——費曼學習法。

費曼學習法的核心原理是輸出倒逼輸入。

人生有兩件重要的事，一件事是輸入，另一件事是輸出。輸入指那些能擴充自己的知識體系，能讓自身變強的事，如學習、健身、禪修、冥想等。輸出指那些能增加自身價值的事，如教學、創業、工作、開展副業等。

人性決定了大多數人不愛學習，如果能閒著，很少有人願意讓自己忙碌起來。因為輸入的過程一定是艱苦的。學習過程不僅艱難，而且人們很難抓住要領，不知道自己是不是真正在學習。有沒有辦法讓自己持續輸入，持續學習，而且能學好呢？

費曼學習法就是用輸出來倒逼輸入。輸出倒逼輸入的基本原理是，不是因為自己要輸入，所以要輸入，而是因為自己要輸出，所以要輸入。要輸出是一件既定的事，輸出必然需要輸入，沒有輸入，就無法輸出。因為要輸出，人的所有精力都會放在輸出上，會讓輸入變成一件自然而然的事。

要想快速、深刻地學習和理解某事物，最好的辦法就是嘗試將它教給別人。教別人知識能促進自己學習，嘗試教別人是非常好的學習方法。這正是所謂的教學相長。

費曼說：「只有發現自己能教別人時，才代表自己真的學會。如果沒辦法把一個知識簡化到讓大一的學生也能聽懂，這代表我自己也沒真正搞清楚。」

教學相長是放諸四海皆準的道理，西蒙有過很長的教學生涯，他說自己在教學期間，學到的內容比學生學到的更多。

很多人會有這樣的體驗，當自己剛知道某件新鮮事時，覺得很有趣，很想向身邊的人描述這件事，讓身邊人也能感受到這件事的有趣之處。

然而到自己真要表達這件事的時候，卻發現詞不達意，語言前後不連貫，甚至漏掉了很多細節，結果讓身邊的人對這件事毫無感覺。

一開始有向別人傳達的衝動，是以為自己學習並理解了那件事，具備把那件事表述清楚的能力。後來實際表達時自己說不清楚，才發現自己根本沒搞懂這件事。

透過教別人，人們不僅可以檢驗自己有沒有真正搞懂某件事，而且更容易發現對於這件事自己哪裡沒弄清楚，更容易發現自己的盲區，同時還可以促進自己精準定向地、主動自發地學習。這就讓原本來自外部的、被動的學習變成來自內部的、主動的學習。

由外向內學習，是被動地獲取資訊，被動地接受資訊；由內向外學習，是主動地搜集資料，主動地學習和完善自己的知識體系。

有一對農民夫婦，他們的文化水準都不高，因為兒子學習不好，不喜歡讀書，本來不準備讓兒子繼續上學了，要不是因為兒子年齡不夠，他們都打算送孩子去工廠打工了。後來村主任知道了這事，給他們曉以大義，這對夫婦才願意把孩子送去學校繼續讀書。

丈夫心疼交的學費，要求孩子每天把在學校學的東西講給自己和他媽媽聽，這樣相當於花一份學費，教了三個人。

兒子一開始很抗拒學習，後來變得越來越喜歡學習，再後來成績越來越好，最後考上了清華大學。

夫婦的兒子並沒有過人的智力水準，一開始也沒有學習的興趣，但為什麼後來面對相同的知識，他總是學得比別人更快呢？原因是這位父親無意中讓兒子掌握了費曼學習法。

筆者也有類似的學習體驗。

筆者剛開始學歷史時學得很不好，因為那時錯誤地認為學歷史就是要背下每一個歷史事件發生的時間，把歷史當成了一門毫無規律、純靠死記硬背的學科。

筆者的爺爺以前是紅軍戰士，是老黨員，參加過抗日、抗美援朝。戰爭在他身上留下了無數傷疤，他的一隻眼睛曾在戰爭中被炸傷而摘除。爺爺本身就喜歡歷史，很關心學校的歷史課都教些什麼。他也很想知道當年自己參與過的那些戰役，在歷史課本上是怎麼說的，於是總拉著筆者問。

筆者一開始敷衍地回答說也沒學什麼，就是哪年發生了什麼事，如1950年抗美援朝。

爺爺說：「等等，1950年抗美援朝？然後呢？」

筆者說：「然後我哪記得住，那些又不考。考試只考1950年。」

爺爺翻看了筆者的課本，對筆者的回答很不滿意，狠狠地訓斥了筆者。

他說：「當年那麼多革命先烈浴血奮戰，獻出了自己最寶貴的生命。你生活在和平年代，可以安心地學習，應該感到幸運和感恩。那麼多先烈用生命譜寫的壯烈故事，到你這裡就只是一個年份？虧你還是我這個老紅軍的孫子！」

爺爺的話不僅讓筆者感到羞愧，讓筆者深刻理解了歷史這門學科的意義，而且讓筆者發現了學好歷史的方法。

筆者每過一段時間，就會把學到的歷史知識講給爺爺聽。爺爺發現有不對之處，會予以糾正。他還會給筆者講很多他親身經歷的事，讓筆者仿佛親身經歷了一般，筆者對歷史事件的理解也更深刻了。