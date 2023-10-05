六福村東非狒狒逃逸案：監察院通過糾正農業部與桃園市府，監委批評「鬧劇一場」

今（2023）年3月六福村飼養的一隻東非狒狒逃逸，在桃園楊梅區流竄18天引起全國關注。當時桃園市農業局雖派人追捕，最後卻不幸失血過多枉死槍口。針對此案，監察院4日通過監委趙永清、浦忠成、紀惠容調查報告，認定桃園市政府及農業部身為《野生動物保育法》主管機關，於本案處理過程涉有重大違失，通過糾正。監察院今（5）天舉行記者會說明調查結果，批評整起事件簡直是鬧劇一場，並且糾正農業部與桃園市政府。

綜合《TVBS》、《自由時報》與《聯合報》報導及監察院新聞稿，監委調查發現，農業部林業及自然保育署（前農委會林務局）輕率地聯繫獵人，卻未充分說明情境，導致圍捕安置行動演變成獵殺；而桃園市政府身為《野生動物保育法》地方主管機關，負有保育與管理野生動物之責，卻於圍捕行動中未指派行動指揮官，人力調度猶如散沙。

在3月27日於楊梅區進行的圍捕狒狒行動中，當時獵人持獵槍參與圍捕並朝狒狒射擊，農業局人員對外宣稱毫不知情，導致狒狒受獵槍傷後，六福村人員才再朝其擊發麻醉槍 。且事後不但未立即幫狒狒檢傷，而是在呼眾擺拍並將狒狒送至六福村後，才得知狒狒早已死亡。隔日（3月28日），桃園市相關官員還在媒體拍攝下列隊鞠躬獻花給狒狒，遭批矯枉過正、不尊重生命而引發社會輿論，重創政府形象。

監委趙永清（中）、浦忠成（左）、紀惠容（右）今（5日）針對狒狒案舉行記者會。｜Photo Credit: 中央社

農業部責任：輕率聯繫獵人，使圍捕安置演變為獵殺

根據監察院新聞稿，農業部為《野生動物保育法》中央主管機關，因此負有監督地方主管機關野保業務之責。而在桃園市政府3月中旬以來連日捕捉狒狒仍束手無策，使該狒狒案早已演變為社會高度關注的野保事件之際，農業部卻輕率地聯繫常年使用獵槍移除外來種的獵人，且未給予充分的情境與責任説明。

另，獵人當時駕駛有「新竹林區管理處執行公務中」公示外觀之車輛抵達後，表示了「為其管區……來支援的」等語句，使外人均認為這是被派去到場協助的中央主管機關農業部人員。最終導致狒狒遭獵槍傷死亡，「圍捕安置」演變為「獵殺」，整個過程農業部責無旁貸。

桃園市責任：圍捕現場無指揮官，人力調度如散沙

監委指出，全案最大的錯誤就是現場完全沒有指揮官，導致無法分辨到底誰是誰，現在又是誰在負責指揮。人力調度如散沙所釀成的錯誤，是桃園市政府應負的責任。根據《自由時報》，最後叫獵人開槍的是桃園市農業局科長，而六福村獸醫雖有麻醉槍但卻沒打中。這在順序上也有錯誤，因為當時是在已經開槍後獵殺狒狒後才射麻醉劑，狒狒當場早已死亡，現場卻沒有驗傷還被任意擺拍。監委批這是不當行為，完全不尊重生命。

監委還表示，不應將焦點放在獵人身上，且台灣獼猴跟東非狒狒習性不同，請一名原住民獵人去現場本身就就是個嚴重的錯誤，並期待農業部在組織改造後，能大幅提升與改進專業職責。

監委並補充說，台灣並非缺乏專業人士，但在長達18天的追捕過程卻沒有慶任何一名專業人士到現場，令人十分遺憾。未來人與動物的衝突會愈來愈多，希望台灣社會藉這次悲劇，學習以後如何面對這樣的狀況。

桃園市府與農業局回應並向中央提建議

根據《聯合報》，農業局與桃園市府表示於事件發生後，首先已針對逃逸野生動物的捕捉機制，訂定具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程並實地演練。未來將以保育保護和救援動物並尊重生命為優先，同時建立通報機制、即時檢傷保定、安置後送及捉捕計畫列入流程，以利應對後續相似案件處置。也將橫向加強各機關連繫強度，以做出緊急應對處置。

再來，根據監察院新聞稿，桃園市政府及新竹縣政府於本案調查過程中均已向監察院反映，此東非狒狒案屬於不常見且有特殊性的保育類野生動物脫逃案件，然現階段地方主管機關僅能處理流浪犬貓等小型動物，對於此類大型野生動物流蕩捕捉案件，在人力、物力、經費及專業技術上有困難。

故桃園市政府建議往後此類案件應由中央主政，也向中央建議增加桃園野生動物處置工作相關預算，設置野生動物專責救傷中心並委託專業團隊執行捕捉工作，以增進野生動物救傷、收容量能，維護公共安全及野生動物保育福祉。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航