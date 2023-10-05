六福村東非狒狒逃逸案：監察院通過糾正農業部與桃園市府，監委批評「鬧劇一場」
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還記得今（2023）年3月從六福村逃脫18天後，最後遭獵人開槍射死的東非狒狒嗎？監察院今（5）天召開記者會說明調查結果，指出桃園市政府及農業部身為《野生動物保育法》主管機關，卻讓圍捕安置行動演變為「獵殺」，事後官員還對狒狒鞠躬獻花，本案處理過程涉有重大違失，糾正桃園市府以及農業部。
今（2023）年3月六福村飼養的一隻東非狒狒逃逸，在桃園楊梅區流竄18天引起全國關注。當時桃園市農業局雖派人追捕，最後卻不幸失血過多枉死槍口。針對此案，監察院4日通過監委趙永清、浦忠成、紀惠容調查報告，認定桃園市政府及農業部身為《野生動物保育法》主管機關，於本案處理過程涉有重大違失，通過糾正。監察院今（5）天舉行記者會說明調查結果，批評整起事件簡直是鬧劇一場，並且糾正農業部與桃園市政府。
綜合《TVBS》、《自由時報》與《聯合報》報導及監察院新聞稿，監委調查發現，農業部林業及自然保育署（前農委會林務局）輕率地聯繫獵人，卻未充分說明情境，導致圍捕安置行動演變成獵殺；而桃園市政府身為《野生動物保育法》地方主管機關，負有保育與管理野生動物之責，卻於圍捕行動中未指派行動指揮官，人力調度猶如散沙。
在3月27日於楊梅區進行的圍捕狒狒行動中，當時獵人持獵槍參與圍捕並朝狒狒射擊，農業局人員對外宣稱毫不知情，導致狒狒受獵槍傷後，六福村人員才再朝其擊發麻醉槍 。且事後不但未立即幫狒狒檢傷，而是在呼眾擺拍並將狒狒送至六福村後，才得知狒狒早已死亡。隔日（3月28日），桃園市相關官員還在媒體拍攝下列隊鞠躬獻花給狒狒，遭批矯枉過正、不尊重生命而引發社會輿論，重創政府形象。
農業部責任：輕率聯繫獵人，使圍捕安置演變為獵殺
根據監察院新聞稿，農業部為《野生動物保育法》中央主管機關，因此負有監督地方主管機關野保業務之責。而在桃園市政府3月中旬以來連日捕捉狒狒仍束手無策，使該狒狒案早已演變為社會高度關注的野保事件之際，農業部卻輕率地聯繫常年使用獵槍移除外來種的獵人，且未給予充分的情境與責任説明。
另，獵人當時駕駛有「新竹林區管理處執行公務中」公示外觀之車輛抵達後，表示了「為其管區……來支援的」等語句，使外人均認為這是被派去到場協助的中央主管機關農業部人員。最終導致狒狒遭獵槍傷死亡，「圍捕安置」演變為「獵殺」，整個過程農業部責無旁貸。
桃園市責任：圍捕現場無指揮官，人力調度如散沙
監委指出，全案最大的錯誤就是現場完全沒有指揮官，導致無法分辨到底誰是誰，現在又是誰在負責指揮。人力調度如散沙所釀成的錯誤，是桃園市政府應負的責任。根據《自由時報》，最後叫獵人開槍的是桃園市農業局科長，而六福村獸醫雖有麻醉槍但卻沒打中。這在順序上也有錯誤，因為當時是在已經開槍後獵殺狒狒後才射麻醉劑，狒狒當場早已死亡，現場卻沒有驗傷還被任意擺拍。監委批這是不當行為，完全不尊重生命。
監委還表示，不應將焦點放在獵人身上，且台灣獼猴跟東非狒狒習性不同，請一名原住民獵人去現場本身就就是個嚴重的錯誤，並期待農業部在組織改造後，能大幅提升與改進專業職責。
監委並補充說，台灣並非缺乏專業人士，但在長達18天的追捕過程卻沒有慶任何一名專業人士到現場，令人十分遺憾。未來人與動物的衝突會愈來愈多，希望台灣社會藉這次悲劇，學習以後如何面對這樣的狀況。
桃園市府與農業局回應並向中央提建議
根據《聯合報》，農業局與桃園市府表示於事件發生後，首先已針對逃逸野生動物的捕捉機制，訂定具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程並實地演練。未來將以保育保護和救援動物並尊重生命為優先，同時建立通報機制、即時檢傷保定、安置後送及捉捕計畫列入流程，以利應對後續相似案件處置。也將橫向加強各機關連繫強度，以做出緊急應對處置。
再來，根據監察院新聞稿，桃園市政府及新竹縣政府於本案調查過程中均已向監察院反映，此東非狒狒案屬於不常見且有特殊性的保育類野生動物脫逃案件，然現階段地方主管機關僅能處理流浪犬貓等小型動物，對於此類大型野生動物流蕩捕捉案件，在人力、物力、經費及專業技術上有困難。
故桃園市政府建議往後此類案件應由中央主政，也向中央建議增加桃園野生動物處置工作相關預算，設置野生動物專責救傷中心並委託專業團隊執行捕捉工作，以增進野生動物救傷、收容量能，維護公共安全及野生動物保育福祉。
新聞來源
- 捕安置變獵殺東非狒狒 監院糾正2機關：簡直鬧劇一場（自由時報）
- 狒狒之死遭監察院糾正 桃市、農業局檢討也向中央提2建議（聯合報）
- 狒狒枉死槍口！桃市府官員鞠躬獻花 監院通過糾正：重創形象（TVBS）
- 保育類野生動物東非狒狒流蕩事件，「圍捕安置」演變為「獵殺」，核有重大違失，監委對桃園市政府及農業部提出糾正（監察院新聞稿）
延伸閱讀
- 狒狒之死開槍疑雲：立委聲援獵人，批六福村、桃園市府、新竹縣府「甩鍋」
- 桃園狒狒之死7大疑點待釐清，新北狩獵協會：原住民獵人信任漢人政府，換來卻是背信棄義與推卸責任
- 這起「狒狒揚揚」的事件，揭開台灣處理逃脫動物藏污納垢的一面
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45