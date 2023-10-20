《知識的編輯學》：活用「資訊連鎖反應」，是廚師、母親以及任何人都具備的編輯技術
我們想讓你知道的是
松岡將編輯定義為「解讀目標資訊的結構，再以嶄新的設計傳遞這些資訊的作業」，編輯在五花八門的現象之中運作，在我們大腦之中發生的事情，大部分都屬於編輯的範疇，就連人與人之間的溝通，本質上也是一種編輯。為了讓一般人也能善用編輯這門技術，松岡將他的方法和思考，歸納在本書中，試著從各個面向討論「編輯是蘊藏於人類活動之中，最基本的資訊技術」。
文：松岡正剛（Seigo Matsuoka）
第一章 遊戲的愉悅
2 在聯想遊戲之中
每個人都潛藏著「編輯」這項本能，但是若不透過工作或是創作呈現，就難以看出這項本能的輪廓。話說回來，這種看得出輪廓的本能也不完全等於編輯。許多看似不起眼的地方，其實都蘊含著各種「編輯力」。
這世上有一種「聯想遊戲」。
這是好幾個人圍成一圈坐著，然後由其中一人先說出一個單字，接著由旁邊的人說出與該單字有關的另一個單字，接下再由下一個人接棒的遊戲。比方說：
「蘋果→紅色→血→受傷→運動→棒球→大巨蛋→日本第一→桃太郎」
遊戲會以上述的聯想過程進行。這雖然是簡單到不行的遊戲，但只要仔細想想就會發現，有一些值得一學的事物。
第一個值得學習的就是，一個單字的周邊領域非常廣闊，而這個領域吊著許多似是而非的影像。以「蘋果」為例，旁邊吊著「紅色」這種詞彙，或是吊著「圓形的」、「青森縣」、「美空雲雀的歌曲」這些資訊影像。一如紐約被暱稱為「大蘋果」或是「蘋果公司」這個公司名稱，都利用了蘋果這個單字所擁有的廣泛意義。
第二個值得學習的是，不管是哪個單字，總是會與其他單字有所關聯。比方說，「肯定」這個單字就很少自己出現，總是會以「一定要再見面喲」或是「一定會放晴的喲」這種形式與其他單字連結。「國家」這個單字也一樣，看上去有獨立自主的意思，卻無法與豐饒、富庶這類意思有關。「國家不是幻想的共同體嗎？」國家這個單字通常會以這種方式與其他單字建立關聯性。詞彙是一種非常不穩定，又無法單獨存在的東西，會一直企圖與其他東西化合，所以這世上才會有所謂的聯想遊戲。
第三個值得學習的是，我們是透過這些聯想進行溝通。比方說，當A說：「今天看的電影很棒耶，只是有點懸疑而已」，B就會因為這番話聯想到模糊不明的資訊空間，接著問A：「所以你覺得很可怕？」當A接著回答：「不會耶，哈里遜福特雖然一直被逼入困境，卻沒拍出總統官邸的那群人有多麼囂張」，如此一來，雙方就完成溝通了。
為什麼我們能如此溝通呢？
那是因為足以稱為聯想鎖鏈的深層資訊連結，讓雙方的溝通得以實現。「哈里遜．福特」、「被逼入絕境」、「總統官邸」、「囂張的一群人」、「未被描繪」、「可怕」、「不會耶」……光是這些單字就能猜出語音，而溝通就是這麼回事。不過，要想知道聯想鎖鏈的真面目，就必須先了解「詞彙」為何物。
說到底，詞彙是一種表達意思所需的道具（符號）。
其證據之一，就是在詞彙尚未問世之際，要想說明蘋果，就只能將圓滾滾的紅色蘋果拿到對方面前。
嬰兒很常如此表達自己的意思。不知道「小熊」、「玩具」、「跟我玩」這些單字的小寶寶，只能將小熊玩偶拿到媽媽面前，指著玩偶要媽媽跟他一起玩。如果想要的是蘋果，就得先將蘋果帶到媽媽面前。指著畫本裡面的蘋果，也有一樣的效果，不過這時候有可能會不清不楚地說著「媽媽，這個，媽媽這個」（這就是在極早期發生的指示代名詞）。
等到終於知道蘋果這個單字的發音之後，就會知道說出「蘋果」這個單字，是在說他所知道的那個蘋果。
等到學會讓蘋果與其他單字搭配，說出「蘋果，要吃」這類句子，就會懂得要求現場看不見的蘋果。換句話說，能夠讓原本不存在的蘋果出現在眼前。此外，若是懂得拉高語尾的音調，說出「蘋果，要吃嗎？」然後對方也點了點頭，腦海就會悄然浮現蘋果的影像。這就是詞彙與影像連結的瞬間，而詞彙能喚醒足以與實物媲美的影像。
詞彙的確具有這種基本性質，但請讓我在此加個但書。不管從哪個角度看，「蘋果」這兩個中文字都不像是真正的蘋果，就連發音也與蘋果沒什麼關係。
更重要的是，就算說出Apple這個英文，或是寫出「蘋果」這兩個字，蘋果的影像終究只存在於腦海之中，代表蘋果的發音或是文字，其實未直接與蘋果的影像連結。
這就是斐迪南．德．索緒爾這位開創二十世紀語言學先河的瑞士語言學家所說的「符號的任意性」。我們在思考詞彙的基本性質時，常常會提起這個問題，不過，不需要在意如此麻煩的問題。由於索緒爾否定足以瓦解西歐傳統形而上學與科學經驗主義的二元對立思考，所以偶爾撿起來讀一讀，有可能會覺得很有趣。
剛剛介紹了「蘋果→紅色→血→受傷→運動……」的聯想過程，想必大家已經更能了解，在這個連鎖之中，發生了什麼事。是的，我們不是直接將「蘋果」與「紅色」串在一起，而是利用「單字目錄」、「影像字典」與「規則群」陸續導出單字之間的關係。
其中發生了許多單字不會出現的「資訊連鎖反應」。若問該怎麼說明這個看不見的資訊連鎖反應，以每個人都能心領神會的例子而言，大家不妨回想一下，躺在床上，準備睡覺的時候，都想到哪些事。明明躺在床上的我們一句話也沒說，腦海卻不斷浮現某些詞彙、影像或是場景。雖然這會讓我們難以入眠，但是若說這時候到底發生了什麼事情，那就是「單字目錄」與「影像字典」擅自運作，如果自行運作的程度更加激烈，那就是我們熟知的「夢」了。
做夢的時候，應該只能感受到單字之間的相關性在形成，也就是資訊連鎖反應正在發酵，而這一切都是因為「規則群」的桶箍鬆掉了。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/