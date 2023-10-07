【專訪】《那些少女沒有抵達》作者吳曉樂：少女墜落前，已在內心慢慢殺死自己
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吳曉樂的文字在知情識理間又帶著幾分引人慢思的沉靜感，描寫親子、師生、同儕關係時，每每能教人看進青壯年的迷惘與青春期的傷，相較於《你的孩子不是你的孩子》和《上流兒童》，更多了一分在不同世代與價值對撞間從容游走的理解和自如。
文：貓君
「抱歉。我以為我活下來了。但我並沒有。」
——《那些少女沒有抵達》）
張愛玲曾說：「生在這世上，沒有一樣感情不是千瘡百孔。」佐野洋子則在散文集《靜子》中點名了「獻給我從未愛過的母親」。無論是毒母或惡母，那些試圖把孩子的腳削成正確尺寸的母親、一幕幕濃於水的血緣悲劇，始終存在於每個家庭裡。
十年前，《你的孩子不是你的孩子》出版，吳曉樂原以為自己已對這份情感的困惑交出了擬答；然而十年後的新作，過去遭受母親咒縛的孩子們長大了，踏上母親所指向的幸福道路，一名少女的死卻讓這道夢幻的玻璃階梯應聲碎裂。那些沒人接住的孩子，用死亡說出真相。
吳曉樂的寫作初衷一直是：「沒有問題，我就不會提筆。」幾年前，她的兩個母校台中女中和台大接連發生學生墜樓事件；與此同時，當年她筆下的「孩子們」紛紛尋求起心理諮商，試圖修復原生家庭創傷。她赫然發現，活了另一個十七歲，他們依舊不快樂。
從《你的孩子不是你的孩子》、《上流兒童》到《那些少女沒有抵達》，吳曉樂自陳算是交出了「台灣教育三部曲」。特別是歷經四次痛苦改稿的《那些少女沒有抵達》，初稿完成後三個月，她每天坐在桌前十個小時，讓書中每一道因女高中生之死而再次滲血的傷口，能夠真正袒露在讀者面前。
相較於無聲墜落的少女，吳曉樂並沒有為主角吳依光的「母親」命名；因為「她是猶如母體般的存在，是一切扼住少女咽喉、幾乎令其窒息的社會縮影」。
不同於過去掐住自我、困在丈夫陰影下的女性，大寫的「母親」（Mother）冷靜而強悍，事業成功，尊崇以競逐為本的父權價值。因此當孩子的表現不如預期時，她會產生一種彷彿投資失利的危機心態。
「母親」總是活在恐懼之中。
在吳曉樂看來，那正是華人圈父母容易掉入的一種迷思：人生的「圓滿」，來自於孩子「從A到A+」。她舉一名法律系學長的例子，從考上頂校、司法官以至於結婚生子，男孩走的每一步都是為了圓滿他母親的人生。討好母親，比不討好容易，儘管孩子明知「忍耐是毒，它讓一個人在內心慢慢殺死自己。」
吳曉樂淡淡地說，她對「母親」的描寫已經相當克制，「我聽到的真實版本可是會讓人癱在原地，腦中變得一片空白」。曾有人問她，為什麼母親這麼喜歡控制孩子？她想了很久才得到答案：因為控制讓她們感到快樂。
世界上無數窮盡心力的母親，往往透過對於孩子無孔不入的控制，來鋪築這段「滿分媽媽」之路。但她直言「六十一分就夠好了」。一如心理學家溫尼考特（D. W. Winnicott）提出的「夠好的母親」（good-enough mother）理論，「最棒的母親應該是『睜一隻眼，閉一隻眼』。」那閉一隻眼的時候要幹嘛？做你自己，這時你不是媽媽，媽媽不是妳的工作。
當你面對眼前遠小於你的柔軟生物，你能付出的愛就是巨大退讓。吳曉樂分享他們全家在室內移動時，腳底板都會緊貼著地面，因為家裡的鸚鵡喜愛在地上走路，若不採取這種「雪橇式走路法」，隨時都可能踢到牠。
生命如此脆弱，你任何的作為都可能讓牠受傷。
這也是吳曉樂在書中反覆的自我提問：「有和無，到底什麼是幸福？」
關於這一點，吳曉樂給出了令人意外的答案。
「不要過於相信直系的力量。」她補充：「我在書中試圖破除人們對於血緣的迷戀。事實上，你在家族裡受的傷，可以從手足、旁系甚至更遠的親屬中獲得救贖。」因此依光從母親的妹妹梅姨身上，發現自己其實可以抵抗、可以自在；而她最終也將伴侶謝維哲推向了生命的出口。
吳曉樂的文字在知情識理間又帶著幾分引人慢思的沉靜感，描寫親子、師生、同儕關係時，每每能教人看進青壯年的迷惘與青春期的傷，相較於《你的孩子不是你的孩子》和《上流兒童》，更多了一分在不同世代與價值對撞間從容游走的理解和自如。
三十五歲的吳依光，做出了我二十二歲時的決定。
打從十七歲，在那恥辱與純真交錯的年紀，吳依光就注視著同窗少女完成了生命中最激烈的抗爭死去，那是永遠在她內心盛放的彼岸花；直到又一個十七年過去，倖存的少女們終在此岸喘息。
抵達尾聲，依光在貓眼中凝視著母親，沒有開門。此刻她的思緒卻飄向了另一個遠方：她發誓要在一年內讀完塵封書架已久的《追憶似水年華》。那些始終徘徊在斯萬家那邊的少年少女，如今終於走到另一個房間，一如向光植物，依著有光的方向。
「然而敦鳳與米先生在回家的路上還是相愛著。」張愛玲這句話，用於母女間也正合適。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。