德文粗獷與暴戾，甚至是「納粹語」？

製作不少有關德國文化短片的居美德國女生Feli說，德文形象很受荷李活電影影響。

只因荷李活電影不少納粹角色，講的正是德文。而他們講的德文，都很粗獷與暴戾，使人對德文都帶有偏見，誤以為德文是種粗暴和硬崩崩的語言。事實當然非如此，德文也可以講得很平和及放鬆。

二戰結束快八十年，但德文仍給人「納粹語」的感覺，與冷酷殘暴的軍官扣在一起。沒去過德國或沒接觸過德文的人，對德文第一印象都來自這些電影，自然也不會有良好印象。可幸是現在網絡發達，有大量學德文影片，可以中和這種刻板印象。

至於德文薩克森方言（Sächsisch，英文Saxonian），亦長期被稱「東德語」。事關不少東德政要都來自這個東部大州，一口當地方言，包括領袖昂納克（Erich Honecker）和烏列伯希（Walter Ulbricht），演講時都濃濃薩州口音，就像毛澤東一口湖南腔、鄧小平一口四川話般。因此來自西德的人，一聽到這口音，自然想起東部政權。

就算統一多年，這口音仍與東德密不可分。這方言亦多次被德國人選為最不受歡迎方言。2023年德國網上語言平台《Preply》調查顯示，37.6%受訪者選薩克森方言為最不受方言，排行第一；而2008年德文學院（Institut der Deutschen Sprache）調查亦發現這種東部方言最不受歡迎。

語言與政權本無關係，不幸在歷史的偶然上有所交集，正如現在的俄文，也使人聯想到普京和俄軍。早前在電台聽到訪問，有位將俄國書籍翻成德文的德國出版人說，俄文是優美的語言，是托爾斯泰和契訶夫的母語，而非只是普京之語言。他說俄烏戰事對於熱愛俄羅斯文化的人是很傷感的事。

然而語言的形象，總與使用者無法分割。英式英文總有貴氣和知識形象，與英國皇室和莎劇有很大關連；而港人從小接觸英式英文多來自港督和英國官員，也自然將其與知識分子連結。因此許多人留英後，才驚覺大部分英國人都不講上流口音，而是南腔北調，難以聽懂。至於普通話形象，亦與大陸新移民和遊客形象密不可分。