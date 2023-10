外國人說中國是「Great Country」，應該怎樣理解？

在外地介紹自己來自中國,有時會聽到對方回一句:「Great country!」

這個「great」,中文普遍譯成偉大,卻並不準確。因為英文中「不錯」、「很好」、「甚佳」,都會用這個字;「great」甚至可以解作「OK」、「好的」,用來簡短回應提議,連讚揚也稱不上。

「It would be great if you could do it.」,就是請求別人做事,不代表做了以後對方會變成偉人。特朗普口號「Make America Great Again」,常譯作「使美國再偉大起來」,「偉大」在中文意思宏大,代表有深遠貢獻和正面影響,然而這口號只代表使美國再次成為美好的國家而已,不一定有中文的含義。

外國人一句「great country」,與這國家的五千年文明毫無關係,只代表對方聯想到一些好東西,可能是美食,也可以是風景和山水。

中國是(或曾是)世界人口最多國家,所以世上沒有人沒聽過中國,對其認識卻多很片面。中國這名字就如足球,每人不論來自哪裡、從事何業、有何社會地位,都知道一點點。

縱使對球例一竅不通,也可以諸多評論,說哪些球員踢得差;人口少的國家,例如芬蘭或波羅的海三小國,則像曲棍球或板球,在很多國家都是小眾運動,沒幾個人看過玩過,自然不會加意見。

「That is a great country!」是回應對方談及自己或別國時,自己卻沒有任何認識的最佳回應,不會冒犯別人,可說是很政治正確。認識人多了,慢慢發現每個國家都有其great之處,值得探索。