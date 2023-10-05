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TNL+ 2023/10/05,
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外國人說中國是「Great Country」，應該怎樣理解？

外國人說中國是「Great Country」，應該怎樣理解？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國是（或曾是）世界人口最多國家，所以世上沒有人沒聽過中國，對其認識卻多很片面。中國這名字就如足球，每人不論來自哪裡、從事何業、有何社會地位，都知道一點點。

在外地介紹自己來自中國，有時會聽到對方回一句：「Great country!」

這個「great」，中文普遍譯成偉大，卻並不準確。因為英文中「不錯」、「很好」、「甚佳」，都會用這個字；「great」甚至可以解作「OK」、「好的」，用來簡短回應提議，連讚揚也稱不上。

「It would be great if you could do it.」，就是請求別人做事，不代表做了以後對方會變成偉人。特朗普口號「Make America Great Again」，常譯作「使美國再偉大起來」，「偉大」在中文意思宏大，代表有深遠貢獻和正面影響，然而這口號只代表使美國再次成為美好的國家而已，不一定有中文的含義。

外國人一句「great country」，與這國家的五千年文明毫無關係，只代表對方聯想到一些好東西，可能是美食，也可以是風景和山水。

中國是（或曾是）世界人口最多國家，所以世上沒有人沒聽過中國，對其認識卻多很片面。中國這名字就如足球，每人不論來自哪裡、從事何業、有何社會地位，都知道一點點。

縱使對球例一竅不通，也可以諸多評論，說哪些球員踢得差；人口少的國家，例如芬蘭或波羅的海三小國，則像曲棍球或板球，在很多國家都是小眾運動，沒幾個人看過玩過，自然不會加意見。

「That is a great country!」是回應對方談及自己或別國時，自己卻沒有任何認識的最佳回應，不會冒犯別人，可說是很政治正確。認識人多了，慢慢發現每個國家都有其great之處，值得探索。

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