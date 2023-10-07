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TNL+ 2023/10/07,
生活

外國年輕人還會買實體報紙嗎？

外國年輕人還會買實體報紙嗎？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

港人接觸德國媒體，大多都是幾年前報導香港示威和社運時最為高峰，一些港人還每天買幾份報紙，留下有關香港之報導。不少港人也說是首次買德文報紙。其後疫情來臨，德媒對香港關注減少，港人也就少了關注德媒，自然也不會每天再買實體報紙了。

《綠豆》數月前在英國訪問彭定康，說到這位前港督進入受訪的港人餐廳時，拿著一份報紙，形象樸實貼地。

閱讀紙媒在世界各地漸變成年長一輩做的事。記得十年前在英國留學，雖然大學裡各超市和報刊店都有售報紙，但沒見過同齡大學生閱讀實體報紙。問過一些二十出頭年輕港二代，他們都說看新聞只看《BBC》網頁，從不買報紙，只是家人會看廉價小報《每日郵報》（Daily Mail）。至於華人與港人群體中，亦鮮見有人閱讀英國紙媒。去唐人街一趟，餐廳內不見有華人看英文報紙。

來德後發現，閱讀實體德文報紙的年輕人極少，拿著實體報紙的華人則更少。

港人接觸德國媒體，大多都是幾年前報導香港示威和社運時最為高峰，一些港人還每天買幾份報紙，留下有關香港之報導。不少港人也說是首次買德文報紙。其後疫情來臨，德媒對香港關注減少，港人也就少了關注德媒，自然也不會每天再買實體報紙了。

會看實體德文報紙的港人，大部分應有德國配偶 （絕大多是丈夫），家中每天訂閱報紙，是家庭幾十年來傳統；而掏出真金白銀在報刊店買報的則鳳毛麟角。原因多是德文程度不足，或是對德國新聞不感興趣和沒共鳴。加上許多正在德國學德文的港人，課堂上都會閱到老師所選的報紙文章，看報對他們來說等同寫作業，回家後自然也想放下功課。

2006年我初到香港歌德修讀A1初階德文，班上有個同學跟我說，看得懂德文報紙很困難，就算有C2都看不懂。我心想，真的這麼嚇人嗎？後來有了C2程度，雖然每天看報都學到新字，但明白上文下理毫不困難。有 B2 程度者，就是已通曉大部分文法，加上詞典輔助，看報不會有大問題。

按德國《報章市場調查》 （Zeitungsmarktforschung Gesellschaft）2023年數字，每日有三千四百多萬德國人閱讀實體報紙，亦即近一半德國14歲或以上人口。當中很大多數是訂閱地區報紙。至於有多少在德港人閱實體報，則不得而知，但估計要是家中沒訂報，恆常買報的人甚少。要是夫婦兩人都是港人，亦很少會訂德文報紙。

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