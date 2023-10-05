颱風小犬重創蘭嶼中學水淹鄉公所，開元港9成船隻受損，本島陸警最快明早解除

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氣象署資深預報員伍婉華表示，受到颱風及外圍環流影響，今日降雨還是持續，花蓮、台東、恆春半島地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，屏東及大台北地區、宜蘭縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨；明日基隆北海岸、南部、東南部仍有局部大雨。
（中央社）氣象署今（5）日表示，過去一段時間颱風小犬的強度稍微減弱，宜蘭、新竹、苗栗地區已脫離警戒範圍；若依目前預測行進，最快明（6）日早上可解除本島陸警、明日深夜解除海警。
根據中央氣象署颱風警報單，中颱小犬今日下午2時的中心位置在北緯22.0度，東經120.0度，即在鵝鑾鼻的西方約90公里海面上，以每小時10公里速度，向西轉西北西進行；中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑250公里。
氣象署資深預報員伍婉華表示，過去幾個小時小犬的強度稍減弱，因此宜蘭、新竹、苗栗已脫離警戒範圍；未來向西移動，強度還會繼續減弱，預估會離陸地愈來愈遠，二次掠過本島陸地的機會相當低。
伍婉華指出，若依目前路徑預估，最快明日早上可以陸續解除本島及澎湖陸警，解除海警會是明日深夜。
伍婉華說，今日基隆北海岸、桃園以南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖還是要留意9至11級強陣風，其中澎湖易有12級以上強陣風；今日台東、恆春的風力愈晚會愈小。
伍婉華說，受到颱風及外圍環流影響，今日降雨還是持續，花蓮、台東、恆春半島地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，屏東及大台北地區、宜蘭縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨；明日基隆北海岸、南部、東南部仍有局部大雨。
至於連續假期的天氣，伍婉華表示，隨著北方高壓逐漸南下，7日東半部地區及恆春半島有短暫陣雨；8、9日東北部及大台北地區有短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨；10日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
伍婉華提到，外界關心在菲律賓東方海面是否有熱帶擾動發展，由於各國看法也不一致，未來路徑、強度須持續觀察。
17級陣風襲擊蘭嶼：開元港船隻9成翻船或不見，明日停班停班
（中央社）颱風小犬影響，逾17級陣風襲擊蘭嶼，台東縣長饒慶鈴今日下午到台東災害應變中心主持工作會報，她接受媒體聯訪時宣布蘭嶼明日停班停課。
《中央社》報導，逾17級陣風襲擊蘭嶼，蘭嶼開元港停泊船隻9成翻船或不見，港口一片狼藉；靠近海邊房舍倒塌，唯一加油站油槍被吹走，蘭嶼中學受損嚴重，目前環島公路中斷。
蘭嶼鄉長謝胡源接受《中央社》電話訪問表示，蘭嶼目前情況很慘，鄉公所大淹水、幾乎全鄉斷電，環島公路不通，對外交通飛機停班、輪船停航，房屋被吹得亂七八糟。接獲回報開元港船隻約9成受損，所幸沒有傷患，待風雨稍弱後先搶通環島公路。
台鐵彰化到枋寮對號列車今日傍晚6時前停駛
（中央社）受颱風小犬來襲影響，台鐵規劃今日傍晚6時前，彰化至枋寮間對號列車停駛，台北往返花蓮對號列車午後恢復行駛。
台鐵發布新聞稿，西部幹線部分，彰化以北各級列車正常行駛，彰化至枋寮間對號列車傍晚6時前停駛，彰化至嘉義間區間車正常行駛；嘉義至潮州間區間車視風雨狀況機動行駛，潮州至枋寮間區間車停駛。
東部幹線部分，中午12時前對號列車全部停駛；12時後花蓮以北對號列車陸續恢復行駛，台北往花蓮方向自426次（台北中午12時45分）開始，花蓮往台北方向自219次（花蓮中午12時18分）開始恢復行駛，但175次、177次、181次因編組運用調整，花蓮至七堵間停駛，花蓮至台東間傍晚6時前對號列車也停駛。
另外，宜蘭線（八堵至蘇澳）區間車正常行駛、北迴線（蘇澳新至花蓮）區間車中午12時後正常行駛，台東線區間車及南迴線各級列車停駛。
支線部分，平溪線、深澳線全線停駛，沙崙線中午12時後，視風雨狀況機動行駛，集集線、內灣線、六家線均正常行駛。
觀光列車及藍皮解憂號都停駛。
國慶光雕展演延期至7日登場
（中央社）112年國慶總統府建築光雕展演原訂明日晚上於凱道登場，文總今日宣布，受颱風小犬外圍環流與大會硬體工程進度影響，考量執行人員及硬體設備等安全，延至7日舉行，另加開2場次。
中華文化總會發布新聞稿表示，國慶光雕「致未來的她‧台灣」演出時間將異動為7日至10日期間晚上6時至9時30分，每半小時1場次，每晚共8場次演出。
「致未來的她‧台灣」演出時間原本為6日至10日期間晚上7時開始，文總表示，在安全考量下，雖延期但加開晚上6時及6時30分的場次，邀請更多民眾一同來總統府前參與國慶活動，聽台灣的故事。
此外，文總也將於每場光雕場次前播映「2023國慶影片—我們的聲音」，由導演尹國賢操刀，透過約1分半的影片，以「聲音」為主題，蒐集台灣獨有、多元的聲音，例如鞭炮聲、垃圾車聲、宮廟聲、花車聲等，響應金馬獎60週年，加入金馬頒獎樂「金馬奔騰」樂音，召喚群眾集體記憶。
112年首場國慶光雕「致未來的她‧台灣」展演將在7日晚上6時於總統府前凱達格蘭大道正式啟動，屆時也將於文化總會Facebook、YouTube等社群平台上直播。
新聞來源
- 颱風小犬宜竹苗脫離警戒範圍 陸警最快明早解除（中央社）
- 颱風小犬釀災 蘭嶼6日停班停課（中央社）
- 颱風小犬重創蘭嶼中學水淹鄉公所 開元港9成船隻受損[影]
- 颱風影響 台鐵彰化到枋寮對號列車傍晚6時前停駛（中央社）
- 颱風小犬影響 國慶光雕展演延期至7日登場（中央社）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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