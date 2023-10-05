颱風小犬重創蘭嶼中學水淹鄉公所，開元港9成船隻受損，本島陸警最快明早解除

（中央社）氣象署今（5）日表示，過去一段時間颱風小犬的強度稍微減弱，宜蘭、新竹、苗栗地區已脫離警戒範圍；若依目前預測行進，最快明（6）日早上可解除本島陸警、明日深夜解除海警。

根據中央氣象署颱風警報單，中颱小犬今日下午2時的中心位置在北緯22.0度，東經120.0度，即在鵝鑾鼻的西方約90公里海面上，以每小時10公里速度，向西轉西北西進行；中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑250公里。

氣象署資深預報員伍婉華表示，過去幾個小時小犬的強度稍減弱，因此宜蘭、新竹、苗栗已脫離警戒範圍；未來向西移動，強度還會繼續減弱，預估會離陸地愈來愈遠，二次掠過本島陸地的機會相當低。

伍婉華指出，若依目前路徑預估，最快明日早上可以陸續解除本島及澎湖陸警，解除海警會是明日深夜。

伍婉華說，今日基隆北海岸、桃園以南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖還是要留意9至11級強陣風，其中澎湖易有12級以上強陣風；今日台東、恆春的風力愈晚會愈小。

伍婉華說，受到颱風及外圍環流影響，今日降雨還是持續，花蓮、台東、恆春半島地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，屏東及大台北地區、宜蘭縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨；明日基隆北海岸、南部、東南部仍有局部大雨。

至於連續假期的天氣，伍婉華表示，隨著北方高壓逐漸南下，7日東半部地區及恆春半島有短暫陣雨；8、9日東北部及大台北地區有短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨；10日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

伍婉華提到，外界關心在菲律賓東方海面是否有熱帶擾動發展，由於各國看法也不一致，未來路徑、強度須持續觀察。

17級陣風襲擊蘭嶼：開元港船隻9成翻船或不見，明日停班停班

（中央社）颱風小犬影響，逾17級陣風襲擊蘭嶼，台東縣長饒慶鈴今日下午到台東災害應變中心主持工作會報，她接受媒體聯訪時宣布蘭嶼明日停班停課。

《中央社》報導，逾17級陣風襲擊蘭嶼，蘭嶼開元港停泊船隻9成翻船或不見，港口一片狼藉；靠近海邊房舍倒塌，唯一加油站油槍被吹走，蘭嶼中學受損嚴重，目前環島公路中斷。

蘭嶼鄉長謝胡源接受《中央社》電話訪問表示，蘭嶼目前情況很慘，鄉公所大淹水、幾乎全鄉斷電，環島公路不通，對外交通飛機停班、輪船停航，房屋被吹得亂七八糟。接獲回報開元港船隻約9成受損，所幸沒有傷患，待風雨稍弱後先搶通環島公路。

台鐵彰化到枋寮對號列車今日傍晚6時前停駛

（中央社）受颱風小犬來襲影響，台鐵規劃今日傍晚6時前，彰化至枋寮間對號列車停駛，台北往返花蓮對號列車午後恢復行駛。

台鐵發布新聞稿，西部幹線部分，彰化以北各級列車正常行駛，彰化至枋寮間對號列車傍晚6時前停駛，彰化至嘉義間區間車正常行駛；嘉義至潮州間區間車視風雨狀況機動行駛，潮州至枋寮間區間車停駛。

東部幹線部分，中午12時前對號列車全部停駛；12時後花蓮以北對號列車陸續恢復行駛，台北往花蓮方向自426次（台北中午12時45分）開始，花蓮往台北方向自219次（花蓮中午12時18分）開始恢復行駛，但175次、177次、181次因編組運用調整，花蓮至七堵間停駛，花蓮至台東間傍晚6時前對號列車也停駛。

另外，宜蘭線（八堵至蘇澳）區間車正常行駛、北迴線（蘇澳新至花蓮）區間車中午12時後正常行駛，台東線區間車及南迴線各級列車停駛。

支線部分，平溪線、深澳線全線停駛，沙崙線中午12時後，視風雨狀況機動行駛，集集線、內灣線、六家線均正常行駛。

觀光列車及藍皮解憂號都停駛。

國慶光雕展演延期至7日登場

（中央社）112年國慶總統府建築光雕展演原訂明日晚上於凱道登場，文總今日宣布，受颱風小犬外圍環流與大會硬體工程進度影響，考量執行人員及硬體設備等安全，延至7日舉行，另加開2場次。

中華文化總會發布新聞稿表示，國慶光雕「致未來的她‧台灣」演出時間將異動為7日至10日期間晚上6時至9時30分，每半小時1場次，每晚共8場次演出。

「致未來的她‧台灣」演出時間原本為6日至10日期間晚上7時開始，文總表示，在安全考量下，雖延期但加開晚上6時及6時30分的場次，邀請更多民眾一同來總統府前參與國慶活動，聽台灣的故事。

此外，文總也將於每場光雕場次前播映「2023國慶影片—我們的聲音」，由導演尹國賢操刀，透過約1分半的影片，以「聲音」為主題，蒐集台灣獨有、多元的聲音，例如鞭炮聲、垃圾車聲、宮廟聲、花車聲等，響應金馬獎60週年，加入金馬頒獎樂「金馬奔騰」樂音，召喚群眾集體記憶。

112年首場國慶光雕「致未來的她‧台灣」展演將在7日晚上6時於總統府前凱達格蘭大道正式啟動，屆時也將於文化總會Facebook、YouTube等社群平台上直播。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航