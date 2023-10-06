中國非法移民激增：美參議員擔憂間諜活動，致函國土安全部長

文：張木林

美國國會的一些共和黨參議員最近聯名致函國土安全部長亞歷杭德羅・馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas），針對今（2023）年以來1萬8000多名中國國民從南部邊境非法越境進入美國表示擔憂。

與2022年的2000多人和2021年的450人相比，今年數字有了顯著增加。他們指出，這一數字持續成長，而且絕大多數非法入境的中國人都是單身青年，這對美國的國家安全構成「重大威脅」。

在這封信上簽名的共和黨參議員包括來自堪薩斯州的羅傑・馬歇爾（Roger Marshall），印第安納州的邁克・布勞恩（Mike Braun）、內布拉斯加州的皮特・里克茨（Pete Ricketts）、佛羅裡達州的馬可・盧比歐（Marco Rubio）和北卡羅來納州湯姆・提力斯（Thom Tillis）。

他們表示，這些人可能包括「可能從事間諜活動或對我們的關鍵基礎設施、政府機構或私營部門實施網路攻擊的個人。」他們說：「有大量記錄顯示，在中共的指導下，中國國民從事間諜活動，竊取軍事和經濟機密。」他們還強調了中國在向墨西哥毒品卡特爾提供前體物質方面的角色，這些前體物質被用於製造吩坦尼，然後走私到美國。

中國偷渡魚龍混雜

曾於2001年出版《中國即將崩潰》一書的作家章家敦（Gordon G. Chang）表示，現在，美國本土正受到中國入侵的威脅，參議員羅傑・馬歇爾等人有權發出警告。「大批中國移民正在通過美國南部邊境徒步進入美國。幾乎所有人都（對中國）絕望了，他們迫切地尋求更好的生活，為自己和子女。然而，有些人幾乎可以確定是來犯下破壞行為的，他們似乎是中國人民解放軍的成員。美國邊境巡邏隊知曉，在南部邊境的一些中國移民中，有少數人與中國人民解放軍有明確的聯繫，」章家敦告訴《美國之音》。

「這些正值入伍年齡的中國男性以5至15人為一組，在沒有家人陪同的情況下，成群結隊地行動，假裝不懂英語。他們看起來像是中國的突擊隊員。令人擔憂的是，如果在亞洲爆發戰爭的第一天，他們可能會摧毀美國的電網、向水庫下毒、暗殺官員、引發森林大火、傳播病原體，並透過爆炸購物中心和超市製造恐怖。因此，亞洲的下一場戰爭可能會蔓延到美國本土，甚至可能在第一天就開始。美國人將被迫捲入戰鬥之中，」章家敦說。

章家敦強調，移民使國家強大，幾乎所有通過南部邊境的中國移民都將為美國社會做出貢獻。然而，其中有些人可能是來對美國發動戰爭的，我們不能再容忍破壞者進入美國。

加州羅蘭崗聯合學區教委陳正治在接受《美國之音》採訪的時候表示，美國的國家邊境形同虛設，的確是離譜的現象，這是聯邦政府在國家安全方面的失責和嚴重漏洞。他提醒人們要記住911恐怖攻擊的教訓，其中一個原因就是移民資訊的錯誤。

陳正治說：「這個問題不僅涉及中國政府，任何有意滲透破壞美國或對美國構成威脅的外國政府或恐怖組織都會乘虛而入，這就是為什麼馬歇爾等參議員對政府的警告不容忽視。邊境失控不僅對美國國家安全構成嚴重威脅，同時也會讓犯罪分子進來破壞社會秩序，走私團夥破壞經濟穩定，甚至可能引入病毒，威脅美國人民的健康。政府現在不行動，後果將會是致命的。」

來自中國湖北武漢的偷渡客鐘磊表示，馬歇爾參議員對政府的警告有一定道理。「按照共產黨的慣例，他們百分之百會收買線人。走線的微信群中經常會混入一些人，他們自稱是在洛杉磯的留學生。如果你批評共產黨，他們就會加你，」鐘磊說。他回憶道，這些人常常用美女頭像偽裝身份，在一次聊天中，他提到了關於共產黨的負面言論，引發了對方的極度憤怒。對方聲稱自己在洛杉磯，並試圖讓他對共產黨有「正確的認識」。

「共產黨就是靠這種手段起家的。2023年2月，我在湖北武漢，因為醫療保險問題，我們走上街頭遊行。隊伍中就有共產黨的臥底，他們了解參加遊行的人員名單、下車地點等等，說明他們內部有人。像我們這些真正偷渡來的人，普遍文化水平較低，甚至連簽證都拿不到。大多數都非常珍惜來到美國的機會，平時都在辛苦打工，哪有時間整天守在微信群組裡閒聊，監控別人的言論，」鐘磊告訴《美國之音》。

來自中國江蘇蘇州的偷渡客張曉波透露，在走線的途中，他結識了一個來自中國江西的隊友，是一位30多歲的前武警部隊士兵，曾在武警部隊服役8年。這位隊友向他展示了銀行卡上2000多萬人民幣的餘額，但因為某些原因，這筆款項被銀行凍結。除此之外，他還告訴張曉波，他的幾套房產和一輛賓士車也被中國共產黨凍結了。

「對於那些有軍齡的人來說，透過正規途徑獲得美國簽證非常困難，幾乎是不可能的事情。因此，我認識的兩位曾當過兵的朋友都是透過偷渡這種方法來到美國的。現在中美關係緊張，所以今年有很多人選擇了走線過來。這些人各種各樣，有些曾經為中共效力，有些可能依然與中共有牽連。但是，誰也無法確定他們的真實身份。還有一些人，在為中共服務後，透過這兩年的經歷看清了中共的真面目，因此決定逃離那個專制獨裁的國家。我認識的兩位士兵就是屬於這種情況，」張曉波說。

追求自由與幸福需要走合法途徑