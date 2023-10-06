中國非法移民激增：美參議員擔憂間諜活動，致函國土安全部長
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來自中國江蘇蘇州的偷渡客張曉波透露，在走線的途中，他結識了一個來自中國江西的隊友，是一位30多歲的前武警部隊士兵，曾在武警部隊服役8年。這位隊友向他展示了銀行卡上2000多萬人民幣的餘額，但因為某些原因，這筆款項被銀行凍結。除此之外，他還告訴張曉波，他的幾套房產和一輛賓士車也被中國共產黨凍結了。
文：張木林
美國國會的一些共和黨參議員最近聯名致函國土安全部長亞歷杭德羅・馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas），針對今（2023）年以來1萬8000多名中國國民從南部邊境非法越境進入美國表示擔憂。
與2022年的2000多人和2021年的450人相比，今年數字有了顯著增加。他們指出，這一數字持續成長，而且絕大多數非法入境的中國人都是單身青年，這對美國的國家安全構成「重大威脅」。
在這封信上簽名的共和黨參議員包括來自堪薩斯州的羅傑・馬歇爾（Roger Marshall），印第安納州的邁克・布勞恩（Mike Braun）、內布拉斯加州的皮特・里克茨（Pete Ricketts）、佛羅裡達州的馬可・盧比歐（Marco Rubio）和北卡羅來納州湯姆・提力斯（Thom Tillis）。
他們表示，這些人可能包括「可能從事間諜活動或對我們的關鍵基礎設施、政府機構或私營部門實施網路攻擊的個人。」他們說：「有大量記錄顯示，在中共的指導下，中國國民從事間諜活動，竊取軍事和經濟機密。」他們還強調了中國在向墨西哥毒品卡特爾提供前體物質方面的角色，這些前體物質被用於製造吩坦尼，然後走私到美國。
中國偷渡魚龍混雜
曾於2001年出版《中國即將崩潰》一書的作家章家敦（Gordon G. Chang）表示，現在，美國本土正受到中國入侵的威脅，參議員羅傑・馬歇爾等人有權發出警告。「大批中國移民正在通過美國南部邊境徒步進入美國。幾乎所有人都（對中國）絕望了，他們迫切地尋求更好的生活，為自己和子女。然而，有些人幾乎可以確定是來犯下破壞行為的，他們似乎是中國人民解放軍的成員。美國邊境巡邏隊知曉，在南部邊境的一些中國移民中，有少數人與中國人民解放軍有明確的聯繫，」章家敦告訴《美國之音》。
「這些正值入伍年齡的中國男性以5至15人為一組，在沒有家人陪同的情況下，成群結隊地行動，假裝不懂英語。他們看起來像是中國的突擊隊員。令人擔憂的是，如果在亞洲爆發戰爭的第一天，他們可能會摧毀美國的電網、向水庫下毒、暗殺官員、引發森林大火、傳播病原體，並透過爆炸購物中心和超市製造恐怖。因此，亞洲的下一場戰爭可能會蔓延到美國本土，甚至可能在第一天就開始。美國人將被迫捲入戰鬥之中，」章家敦說。
章家敦強調，移民使國家強大，幾乎所有通過南部邊境的中國移民都將為美國社會做出貢獻。然而，其中有些人可能是來對美國發動戰爭的，我們不能再容忍破壞者進入美國。
加州羅蘭崗聯合學區教委陳正治在接受《美國之音》採訪的時候表示，美國的國家邊境形同虛設，的確是離譜的現象，這是聯邦政府在國家安全方面的失責和嚴重漏洞。他提醒人們要記住911恐怖攻擊的教訓，其中一個原因就是移民資訊的錯誤。
陳正治說：「這個問題不僅涉及中國政府，任何有意滲透破壞美國或對美國構成威脅的外國政府或恐怖組織都會乘虛而入，這就是為什麼馬歇爾等參議員對政府的警告不容忽視。邊境失控不僅對美國國家安全構成嚴重威脅，同時也會讓犯罪分子進來破壞社會秩序，走私團夥破壞經濟穩定，甚至可能引入病毒，威脅美國人民的健康。政府現在不行動，後果將會是致命的。」
來自中國湖北武漢的偷渡客鐘磊表示，馬歇爾參議員對政府的警告有一定道理。「按照共產黨的慣例，他們百分之百會收買線人。走線的微信群中經常會混入一些人，他們自稱是在洛杉磯的留學生。如果你批評共產黨，他們就會加你，」鐘磊說。他回憶道，這些人常常用美女頭像偽裝身份，在一次聊天中，他提到了關於共產黨的負面言論，引發了對方的極度憤怒。對方聲稱自己在洛杉磯，並試圖讓他對共產黨有「正確的認識」。
「共產黨就是靠這種手段起家的。2023年2月，我在湖北武漢，因為醫療保險問題，我們走上街頭遊行。隊伍中就有共產黨的臥底，他們了解參加遊行的人員名單、下車地點等等，說明他們內部有人。像我們這些真正偷渡來的人，普遍文化水平較低，甚至連簽證都拿不到。大多數都非常珍惜來到美國的機會，平時都在辛苦打工，哪有時間整天守在微信群組裡閒聊，監控別人的言論，」鐘磊告訴《美國之音》。
來自中國江蘇蘇州的偷渡客張曉波透露，在走線的途中，他結識了一個來自中國江西的隊友，是一位30多歲的前武警部隊士兵，曾在武警部隊服役8年。這位隊友向他展示了銀行卡上2000多萬人民幣的餘額，但因為某些原因，這筆款項被銀行凍結。除此之外，他還告訴張曉波，他的幾套房產和一輛賓士車也被中國共產黨凍結了。
「對於那些有軍齡的人來說，透過正規途徑獲得美國簽證非常困難，幾乎是不可能的事情。因此，我認識的兩位曾當過兵的朋友都是透過偷渡這種方法來到美國的。現在中美關係緊張，所以今年有很多人選擇了走線過來。這些人各種各樣，有些曾經為中共效力，有些可能依然與中共有牽連。但是，誰也無法確定他們的真實身份。還有一些人，在為中共服務後，透過這兩年的經歷看清了中共的真面目，因此決定逃離那個專制獨裁的國家。我認識的兩位士兵就是屬於這種情況，」張曉波說。
追求自由與幸福需要走合法途徑
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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