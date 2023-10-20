《敏捷思考的高績效工作術》：燃眉之急的專案反而需要減少人力，團隊以「兩個披薩原則」為限
我們想讓你知道的是
身處多變的環境、數位轉型的時代，過去的「正確解答」已經不再適用。在不穩定、多變、複雜且模糊的VUCA時代，凡事沒有前例，也沒有答案。身為工作者，除了必須適應遠距／混合工作的新型態，也要學習如何以小團隊發揮組織戰力，才能在日漸重視橫向聯繫的職場中奮力求生。本書作者坂田幸樹具有從事管理顧問超過十五年的經驗，他認為敏捷思考需要五種關鍵能力。
文：坂田幸樹（Sakata Kohki）
燃眉之急的專案需要減少人力
在第四章的最後要解說小團隊的重要。
本章在開頭提到了賈伯斯規定每個專案的人數不得超過一百人的故事，不過團隊的人數增加在任何一個業界都是百害而無一利。
美國軟體工程師福瑞德．布魯克斯（Frederick Phillips Brooks）二○○四年出版《人月神話：軟體專案管理之道》（The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering，繁體中文版由經濟新潮社出版），書中提到為了縮短專案工期而增加人力，進度反而會拖延。
一如【圖4-7】所示，在系統開發的世界裡，十個人要花十個月才能完成的專案會形容成一百個月，此時若將人數改成二十人，也無法將工期縮短為五個月。
我過去曾多次挽救快要來不及完成的系統開發專案，而每次最先著手改善的就是減少人數，因為這些專案的專案經理都是因為誤信「程式設計師的人數不足，所以專案才會一拖再拖」的說法，才導致專案的進度一再落後。
反過來說，只要減少人數，就能不再繞遠路，專案也會跟上進度。
接下來本節將按部就班，介紹打造小團隊的方法。
每增加一人，產能就跟著下降
請大家回想一下，公司有新同事報到的情景。
這位新同事報到之後，理論上，舊員工的工作量應該會減少才對吧？
不過，其他成員真的會因為多了這位新同事，而不用常常加班嗎？
如果這位新同事真的像是超人降臨，所有人或許可以不用再加班，但大多數都不是這樣，即使人數增加，所有人還是一如往昔地加班。
有趣的是，假設這位新人調到其他部門，就會發現原本按照進度執行的工作突然停擺，這其實是因為我們習慣製造新的工作。
英國政治分析學家西里爾諾斯古德帕金森（Cyril Northcote Parkinson）在《帕金森定律》（Parkinson’s Law）書中提到：「工作量會隨著參與人數呈正比增加」。
各位讀者是否都有過下列這種經驗：
- 明明換了更大台的冰箱，卻還是一下子就塞滿，而且要報廢的食品反而變多。
- 明明買了儲存空間加倍的智慧型手機，但是影片與應用程式卻變得更多，儲存空間一下子就不夠用了。
- 明明升了官、加了薪，但是存款還是沒有變多。
簡單來說，只要資源增加，就會不自覺用掉增加的資源，所以在增加團隊成員之前，務必三思而後行。
例行公事盡可能不要由內部負責
不管是哪個團隊，當然都渴望怪物級的新同事報到，各位讀者應該也有過不少次「這麼一來，工作就會變得比較輕鬆」的期待對吧？
要是結果一如預期，那當然是再好不過的事，但各位可別忘記，例行公事還是一個人做最有效率。
如果只是單純的例行公事，可寫個程式自動完成，也可以發包給便宜的外國公司負責，雖然這兩種方式在一開始都得投入一定的成本，但從後續的效率來看，還是有一試的價值。
比方說，我曾透過下列的嘗試減少例行公事。
- 花了一週寫了統整五十個部門的Excel檔案的Excel巨集，讓原本需要花三天整合的工作縮短成五分鐘。
- 取得資料之後，不在日本確認資料的內容，而是外包給菲律賓的公司，以兩倍的人數進行確認，藉此大幅削減成本與提高正確率。
建議大家盡可能讓這類工作內包轉外包，將時間用在需要發揮創意的工作。
應用「兩個披薩原則」
到目前為止，介紹了不少小團隊的優點，但到底是幾個人以下的團隊才算是小團隊呢？
對此，我總是不斷提醒自己記得亞馬遜網站創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）所提倡的「兩個披薩原則」。
這個亞馬遜的原則是指「團隊的規模不要超過兩個披薩能夠餵飽的人數」，以兩個披薩可餵飽的人數來看，差不多是五個人的小團隊吧？
此外，準備如【圖4-8】所示，擴大組織的時候，也可以應用「兩個披薩原則」訂定相關的制度。比方說，由各團隊負責人參加的會議若以五人為上限，就能打造一個五乘以五等於二十五人的大團隊，然後底下的小團隊則由小團隊的負責人管理。
如果是能隨時看到彼此的五人團隊，就不需要另外建立分享資訊的制度。不過，當團隊的規模擴大至二十五人，就得建立分享資訊的制度或是最基本的上班規矩。
如果團隊人數超過二十五人，該怎麼辦？
此時就必須建立各種制度，讓分成三個階層的組織得以正常運作。
團隊剛開始的氣勢，沒多久就會熄滅
請各位回想一下過去的專案，想想專案剛開始的情況。就算不是創辦公司或是創立新事業，也可以回想學生時代準備校慶活動或是社團活動的情況。
大家聚在一起，訂出目標時，整個團隊是不是充滿了希望呢？如果整個團隊是由業界的知名人士或是感情融洽的成員所組成，是不是也會讓人有種，不管遇到什麼困難，都一定能夠克服的感覺呢？
不過，實際又是如何？專案正式開始之後，往往會遇到許多問題，也就難以維持最初的那股氣勢。
尤其與未曾一起工作的成員創立公司或是新事業的時候，更是會一直遇到問題，比方說，原本說好要投資的人突然反悔，導致資金周轉出了問題，或是團隊成員因為新事業的方向而鬧得不愉快，沒過幾個月就打算離開公司。
為什麼會遇到這類問題？答案是各成員的價值觀與目標不同。常言道，朋友不要一起創業，就是這個理由。
三五好友聚在一起，享受歡樂時光的社群，與提供特定服務的社群所要達成的目標完全不同。
當團隊能一起解決問題，團隊成員之間就會出現前所未有的革命情感，這是因為就算原本不是朋友的人，只要能夠共患難，往往就會認同彼此。
打造共同仰望的東西
該如何減少團隊的糾紛，打造成功的團隊呢？讓我們以創立新事業的實例思考看看吧。
【例題】「該怎麼做，才能整合猶如一盤散沙的團隊，共同在製造人工肉的新創事業努力呢？」
從【圖5-2】可以得知，每位團隊成員每天想的事情都不一樣。
當財務長正因三個月之內調不到資金，團隊就會被迫解散的困境，身心備受煎熬的時候，研發負責人可能正在煩惱，該怎麼說服原本答應合作的大學教授，而業務負責人有可能只把這份事業當成打發時間的副業，不太在乎這份事業是否能夠成功。
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
我們想讓你知道的是
競爭激烈的國產中型休旅市場中，Honda CR-V自2017年至2022年連續五年蟬聯此級距銷售冠軍，擁有相當優異的市場口碑。Honda All-New CR-V要如何延續此優異成績？憑藉著就是將買家最重視的安全性、先進科技與空間機能再次進化。
對於許多國產中型休旅市場的買家而言，往往都是家庭使用需求，乘載著最重視與最心愛的家人，車輛的安全往往是最重視的購車要點。有鑑於此，Honda All-New CR-V所搭載的Honda SENSING智慧防護系統，立基原有優異基礎，更將防護表現進化至全方位等級。
智慧防護再進化 前後左右零死角防範
針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。
車輛切換車道或倒車時，往往也常會有碰撞意外發生，Honda All-New CR-V透過BSI盲點偵測警示系統消弭駕駛對於車輛左右兩側的視線死角；CTM倒車預警顯示輔助則可以在倒車時協助偵測兩側來車，進一步減少危險發生。
先進科技來輔助 用車生活更便利舒適
數位科技提升生活便利性，早已成為現代人不可或缺的生活習慣。Honda All-New CR-V也透過同級中首次搭載的Honda CONNECT遠端遙控科技來滿足現代用車生活。Honda CONNECT擁有相當強大且多元的功能項目，包含三大類13項服務，主要涵蓋「安全、安心」、「便利、舒適」、「溝通、連結」等面向，其中在「安全、安心」方面，配備像是可在愛車遭到破壞開啟並觸發防盜器時，立刻通知車主的防盜保全功能；如果不幸發生交通意外事故且SRS輔助氣囊作動，自動碰撞偵測功能就會立刻聯絡車主或緊急聯絡人，甚至聯繫相關單位至現場救援。
而針對夏季炎熱高溫，Honda CONNECT功能中的「便利、舒適」面向，則具備有遠端車輛操作功能，可遙控引擎/空調啟動，確保一坐進車內就已享有舒適怡人的溫度，無論是停放室外或室內，都不用再擔心熱氣逼人的座艙讓人炙熱難耐。
立基優勢大空間 聰明設計更貼心
早已是CR-V特色之一的優異空間機能，此次在Honda All-New CR-V身上再次大幅進化，秉持Honda造車一貫的MM思想，盡可能的將機件極小化、空間極大化，在優勢的2700mm軸距長度中，後座座椅不僅可擁有長達19cm的前後滑移機制，椅背角度調整更多達16段，調整範圍高達32度，可以滿足各種體型的乘坐需求。
而像是蜂巢式廣域空調出風口、BOSE Centerpoint高級音響系統等配備，則可以在體感、聽覺等面向提供更舒適的乘坐感，讓Honda All-New CR-V提供前所未有的行車質感，打造更高級的乘坐饗宴。
針對安全性、先進科技與空間機能的再次躍進，Honda All-New CR-V不僅將再次樹立國產中型休旅車級距的新標竿，相信也將再次提供此級距買家超越同級的用車體驗，更是繼續蟬聯此級距銷售寶座的最大優勢。