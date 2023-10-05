菲律賓突破中方封鎖爭議島礁，成功為擱淺軍艦進行補給任務
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菲律賓船隻週三突破中國海警船封鎖，成功地對長期擱淺在南海主權爭議島嶼的軍艦進行了補給。 這也是數月以來，雙方爆發的最新衝突。
（德國之聲中文網）菲律賓政府週三（10月4日）表示，盡管中國仍嘗試封鎖、干涉和騷擾，但菲律賓當日仍成功對位於南海仁愛礁（菲方稱「阿雲金淺灘」， 西方稱「第二托馬斯礁」）執行了一次成功的補給任務。 中方則稱採取了有效的「規制行動」。
綜合外媒報道，菲律賓國安會表示，「西菲律賓海國家特遣部隊」（NTF-WPS）4日已成功為駐紮在仁愛礁的擱淺軍艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）上的軍事人員，執行了一次人員輪調和補給任務。
自1999年起，菲律賓讓該軍艦擱淺於仁愛礁，以加強對其宣示主權，該艘「坐灘」軍艦上一直駐紮著少量菲律賓士兵。
「西菲律賓海國家特遣部隊」聲明表示，這項任務是由菲律賓武裝部隊（AFP）西部司令部和菲律賓海岸警衛隊（PCG），根據菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的指示， 共同完成的任務。
聲明說，「盡管大量中國海警和中國海上民兵船隻試圖攔截、騷擾和乾擾例行補給任務」，兩艘菲律賓補給船仍由菲國海警船隻護航，成功到達目的地。
菲律賓方面認為，對「馬德雷山號」的補給任務和維護，是符合其國內法和國際法的常規行動的一部分，並確保菲律賓軍事人員的安全和福祉。
對此，中國海警局新聞發言人甘羽發表聲明表示，10月4日，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。 中國海警依法對菲船隻進行「嚴正警告、全程跟監、有效規制」。
聲明寫道，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島，及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。 中國海警將依法在中國管轄區內，持續進行維權執法活動。
仁愛礁補給爭議
中國聲稱對該仁愛礁擁有主權，並透過部署中國海警和民兵船隻將其包圍，以阻止菲律賓運送建築材料。北京擔心，這些建材可能被用來加固「馬德雷山號」，並將其變成永久的領土前哨。
8月5日，中國海警船對菲律賓補給船發射高壓水炮，以阻止其接近仁愛礁。這一舉動激怒了小馬可仕，促使馬尼拉外交部召見中國駐非大使，提出強烈抗議。
美方當時警告稱，如果菲律賓軍隊、飛機和船隻——包括在南海——受到攻擊，美國有義務保衛其在亞洲最古老的條約盟友；中國外交部當時則指控，美方提出啟動美菲共同防禦條約的可能性，是在「威脅中國」。北京曾多次警告美國不要干涉南海領土爭端。
隨後中菲南海爭端不斷升級，8月22日，菲律賓再次出動兩艘船，成功突破中國海警封鎖，並在仁愛礁完成運送物資的任務。然而，兩艘負責保護補給船的菲律賓海警船，卻被中國海警船攔截，並阻止其靠近淺灘，僵局持續了3個多小時。
菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）當時對中國在海上的」危險行動」表示擔憂，稱菲律賓政府已準備好應對潛在的緊急情況，包括中國和菲律賓船隻有可能會在爭議海域發生碰撞。
菲律賓9月8日的另一次補給行動，也同樣因中國的干擾而暫停。
菲國漁船在南海遭撞沉
在敏感的南海，10月4日也傳出有菲律賓船隻遭撞沈。根據菲律賓海岸警衛隊，一艘菲律賓漁船被一艘身份不明的「外國商船」撞沈後，導致3人死亡，小馬可仕已下令調查。
根據菲方說法，這起事件發生在2日，當時該漁船正在南海有爭議的黃岩島（西方稱」斯卡伯勒淺灘」）西北85海裡（157 公里）處航行。菲律賓海岸防衛隊表示，據倖存漁民的敘述和事故發生時的海上交通情況進行的初步評估表明，涉事的可能是一艘懸掛馬紹爾群島國旗的原油油輪。
黃岩島是菲律賓船隻的主要捕魚點，也是亞洲最具爭議的區域之一。在南海緊張局勢加劇的情況下，菲律賓政府先前表示，已拆除了中國海警在黃岩島附近設置的300公尺長的屏障。
（綜合報導）
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原標題：南海衝突緊張 菲突破中方封鎖補給爭議島礁
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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