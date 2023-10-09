想在職場上成功，如何利用「人性法則」來達成你的目標和願望

文：悠緣船帆

在這個競爭激烈的時代，如果你想在職場上成功，你不僅需要有專業的技能和知識，還需要有一些人際關係的智慧。你需要知道如何與不同的人相處，如何影響和說服他們，如何讓他們支持和協助你。而要做到這些，你就必須理解和利用人性的法則。

什麼是人性的法則呢？簡單來說，就是一些關於人類行為和心理的普遍規律。這些法則可以幫助你預測和解釋人們的動機、態度、情緒、偏好等等。

如果你忽視這些法則，你可能會遇到許多困難和挫折。例如，如果你不了解人們對變化的抗拒，你可能會發現很難推動一項新的計畫或改革。如果你不了解人們對權威的服從，你可能會發現很難對抗一個不合理或不公正的決定。

因此，在本文中，我將介紹一些關於人性的基本法則，並分享一些策略和技巧，教導你如何在職場上利用這些法則來達成你的目標和願望。

人性的法則

人們尋求快樂並避免痛苦

這是一個最基本也最直觀的法則。人們通常會做那些能帶給他們快樂、滿足、享受或獎勵的事情，並避免那些能帶給他們痛苦、不快、壓力或懲罰的事情。

這種法則可以解釋許多人們在職場上的行為。例如，人們會更願意接受一份有高薪、有福利、有彈性或有成就感的工作，而不是一份有低薪、沒有福利、沒有彈性或沒有成就感的工作。人們也會更願意做那些他們感興趣、擅長或容易完成的任務，而不是那些他們無趣、不擅長或困難完成的任務。

人們傾向於追求自己的利益

這是一個比較現實也比較自私的法則。人們通常會考慮自己在每一種情況下能得到什麼好處或壞處，並根據自己的利益來做出決定或行動。

這種法則可以解釋許多人們在職場上的競爭或合作。例如，人們會更願意支持或參與一項能提升他們的地位、聲望、收入或發展的計畫或活動，而不是一項與他們無關或有損的計畫或活動。人們也會更願意與那些能幫助他們達成目標或解決問題的人合作，而不是那些阻礙他們達成目標或製造問題的人合作。

人們喜歡被認同和讚賞

這是一個比較情感也比較人性的法則。人們通常會渴望得到他人的認同和讚賞，並從中獲得自信和滿足。

這種法則可以解釋許多人們在職場上的表現或反應。例如，人們會更願意做那些能讓他們受到同事、上司或客戶的肯定或讚揚的事情，而不是那些能讓他們受到批評或責備的事情。人們也會更願意與那些能給予他們正面的反饋或鼓勵的人相處，而不是那些能給予他們負面的反饋或挫折的人相處。

如何利用人性的法則

利用快樂和痛苦來激勵和影響

如果你想要激勵和影響別人，你就需要了解他們尋求快樂並避免痛苦的心理。你可以利用這種心理來設計一些獎勵和懲罰的制度，來增加或減少別人做某件事情的動力。

例如，如果你想要讓你的團隊成員更積極地完成一項任務，你可以給予他們一些快樂的獎勵，如獎金、獎品、表揚等等。如果你想要讓你的團隊成員更少地犯錯誤，你可以給予他們一些痛苦的懲罰，如扣錢、批評、警告等等。

利用利益和權衡來說服和協商

如果你想要說服和協商別人，你就需要了解他們追求自己利益的心理。你可以利用這種心理來提出一些有利於雙方或多方的方案，來增加或減少別人接受或拒絕某件事情的可能性。

例如，如果你想要讓你的上司同意你提出的一項建議，你可以強調這項建議對公司、對部門、對上司本身都有什麼好處。如果你想要讓你的客戶購買你推薦的一項產品或服務，你可以比較這項產品或服務與其他選項之間的優缺點，並說明為什麼這項產品或服務最符合客戶的需求和期望。

利用認同和讚賞來建立和維持關係

如果你想要建立和維持關係，你就需要了解人們喜歡被認同和讚賞的心理。你可以利用這種心理來表達你對別人的尊重和欣賞，來增加或減少別人對你的好感或信任。

例如，如果你想要讓你的同事更喜歡你，你可以經常給他們一些誠摯的讚美或感謝，如稱讚他們的工作表現、感謝他們的幫助或支持等等。如果你想要讓你的上司更信任你，你可以經常給他們一些有效的回饋或建議，如肯定他們的領導能力、提供他們的改進方向或解決方案等等。

結論

記住，理解和利用人性的法則不是一種操縱或欺騙別人的手段，而是一種與人溝通和合作的技巧。只要你用正確和合理的方式運用這些法則，你就能在職場上獲得更多的成功和滿足。祝你好運！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：人性的策略：如何在職場上利用人性的法則來達成你的目標和願望

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航