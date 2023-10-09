想在職場上成功，如何利用「人性法則」來達成你的目標和願望
我們想讓你知道的是
在這個競爭激烈的時代，如果你想在職場上成功，你不僅需要有專業的技能和知識，還需要有一些人際關係的智慧。在本文中，我將介紹一些關於人性的基本法則，並分享一些策略和技巧，教導你如何在職場上利用這些法則來達成你的目標和願望。
文：悠緣船帆
在這個競爭激烈的時代，如果你想在職場上成功，你不僅需要有專業的技能和知識，還需要有一些人際關係的智慧。你需要知道如何與不同的人相處，如何影響和說服他們，如何讓他們支持和協助你。而要做到這些，你就必須理解和利用人性的法則。
什麼是人性的法則呢？簡單來說，就是一些關於人類行為和心理的普遍規律。這些法則可以幫助你預測和解釋人們的動機、態度、情緒、偏好等等。
如果你忽視這些法則，你可能會遇到許多困難和挫折。例如，如果你不了解人們對變化的抗拒，你可能會發現很難推動一項新的計畫或改革。如果你不了解人們對權威的服從，你可能會發現很難對抗一個不合理或不公正的決定。
因此，在本文中，我將介紹一些關於人性的基本法則，並分享一些策略和技巧，教導你如何在職場上利用這些法則來達成你的目標和願望。
人性的法則
- 人們尋求快樂並避免痛苦
這是一個最基本也最直觀的法則。人們通常會做那些能帶給他們快樂、滿足、享受或獎勵的事情，並避免那些能帶給他們痛苦、不快、壓力或懲罰的事情。
這種法則可以解釋許多人們在職場上的行為。例如，人們會更願意接受一份有高薪、有福利、有彈性或有成就感的工作，而不是一份有低薪、沒有福利、沒有彈性或沒有成就感的工作。人們也會更願意做那些他們感興趣、擅長或容易完成的任務，而不是那些他們無趣、不擅長或困難完成的任務。
- 人們傾向於追求自己的利益
這是一個比較現實也比較自私的法則。人們通常會考慮自己在每一種情況下能得到什麼好處或壞處，並根據自己的利益來做出決定或行動。
這種法則可以解釋許多人們在職場上的競爭或合作。例如，人們會更願意支持或參與一項能提升他們的地位、聲望、收入或發展的計畫或活動，而不是一項與他們無關或有損的計畫或活動。人們也會更願意與那些能幫助他們達成目標或解決問題的人合作，而不是那些阻礙他們達成目標或製造問題的人合作。
- 人們喜歡被認同和讚賞
這是一個比較情感也比較人性的法則。人們通常會渴望得到他人的認同和讚賞，並從中獲得自信和滿足。
這種法則可以解釋許多人們在職場上的表現或反應。例如，人們會更願意做那些能讓他們受到同事、上司或客戶的肯定或讚揚的事情，而不是那些能讓他們受到批評或責備的事情。人們也會更願意與那些能給予他們正面的反饋或鼓勵的人相處，而不是那些能給予他們負面的反饋或挫折的人相處。
如何利用人性的法則
- 利用快樂和痛苦來激勵和影響
如果你想要激勵和影響別人，你就需要了解他們尋求快樂並避免痛苦的心理。你可以利用這種心理來設計一些獎勵和懲罰的制度，來增加或減少別人做某件事情的動力。
例如，如果你想要讓你的團隊成員更積極地完成一項任務，你可以給予他們一些快樂的獎勵，如獎金、獎品、表揚等等。如果你想要讓你的團隊成員更少地犯錯誤，你可以給予他們一些痛苦的懲罰，如扣錢、批評、警告等等。
- 利用利益和權衡來說服和協商
如果你想要說服和協商別人，你就需要了解他們追求自己利益的心理。你可以利用這種心理來提出一些有利於雙方或多方的方案，來增加或減少別人接受或拒絕某件事情的可能性。
例如，如果你想要讓你的上司同意你提出的一項建議，你可以強調這項建議對公司、對部門、對上司本身都有什麼好處。如果你想要讓你的客戶購買你推薦的一項產品或服務，你可以比較這項產品或服務與其他選項之間的優缺點，並說明為什麼這項產品或服務最符合客戶的需求和期望。
- 利用認同和讚賞來建立和維持關係
如果你想要建立和維持關係，你就需要了解人們喜歡被認同和讚賞的心理。你可以利用這種心理來表達你對別人的尊重和欣賞，來增加或減少別人對你的好感或信任。
例如，如果你想要讓你的同事更喜歡你，你可以經常給他們一些誠摯的讚美或感謝，如稱讚他們的工作表現、感謝他們的幫助或支持等等。如果你想要讓你的上司更信任你，你可以經常給他們一些有效的回饋或建議，如肯定他們的領導能力、提供他們的改進方向或解決方案等等。
結論
記住，理解和利用人性的法則不是一種操縱或欺騙別人的手段，而是一種與人溝通和合作的技巧。只要你用正確和合理的方式運用這些法則，你就能在職場上獲得更多的成功和滿足。祝你好運！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：人性的策略：如何在職場上利用人性的法則來達成你的目標和願望
延伸閱讀
- 《45招贏得職場躺平權》：不得不應酬時，如何裝High、貌似合群又能全身而退？
- 《去你的三十而立》：職場上「果斷堅定」通常也得肩負難相處的罪名，你不要也得要
- 劉奕酉《高勝算的本事》：如何衡量輕重緩急？職場高手教你用「數據思維」回應四道工作難題
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。