麥卡錫被踢下議長寶座，會對美國援助烏克蘭產生什麼影響？

文：德國之聲中文網（德新社，法新社，路透社等）

美國總統拜登（Joe Biden）10月3日召集了主要盟友和合作夥伴，以協調對烏克蘭的進一步支持。

來自政府圈的消息稱，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）、北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）、英國、加拿大、義大利、日本、波蘭、羅馬尼亞的國家元首和政府首腦以及法國外交部長參加了拜登的電話會議。

德國總理府表示，在會談中，「所有與會者都有著堅定的信念」，「只要有需要，就會一直支持」烏克蘭對抗俄羅斯的侵略。

在電話磋商結束後，歐盟執委會主席馮德萊恩在社媒X（前推特）上宣佈，這些領導人進行了「良好的討論」，歐盟提議在改革和投資領域提供500億歐元的新財政援助。另外，截至2024年3月，歐盟將向烏克蘭提供100萬發的彈藥。歐盟還希望幫助澄清俄羅斯犯下的罪行。

在電話會議中，拜登也承諾將進一步支持烏克蘭，希望將新援助納入一項單獨的立法中。據《德新社》報導，拜登在電話會議中明確表示，他相信美國將能履行其對烏克蘭的承諾，並將繼續得到兩黨的支持。

不過，美國眾議院目前處於混亂之中：眾議院議長、共和黨人麥卡錫（Kevin McCarthy）在美國時間3日被罷免，這是美國歷史上第一次。

共和黨中的強硬派反對進一步援助烏克蘭

美國國會上週末通過了一項臨時預算，從而在最後一刻避免了停擺。不過，該妥協方案中不包括對烏克蘭的進一步援助。其背景是反對黨共和黨中的右翼強硬派抵制對烏克蘭進行進一步援助。

《法新社》報導指出，美國國會為了避免停擺而在達成的妥協協議中放棄了對烏克蘭新援助的內容。拜登原本希望迅速通過援助烏克蘭的新法案，但眾議院議長麥卡錫在3日晚些時候被其黨內強硬派罷免，給事態再添變數。

白宮表示，這可能阻礙任何立法工作，拜登敦促盡快選出新議長，以應對「我們國家面臨的緊迫挑戰」。

「時間不是我們的朋友」

據《法新社》報導，白宮表示，在沒有國會額外撥款的情況下，美國對烏克蘭的軍事援助只能再持續「幾個月」。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）對記者說，「時間不是我們的朋友」，他表示，資金中斷不僅會在戰場上對烏克蘭造成不利影響，而且「會讓普亭（Vladimir Putin）認為他可以拖垮我們」。

五角大樓表示，可以利用已經授權的援助，「在稍微多一點的時間裡」滿足烏克蘭的軍事需求。

對烏援助受到美國政治牽制

美國是烏克蘭最重要的支持者，也是向烏克蘭提供援助最多的國家。自莫斯科2022年2月發動侵烏戰爭以來，華盛頓已經向基輔提供、承諾提供價值超過430億美元的軍事援助。美國國會已批准了包括人道主義援助在內的總額為1130億美元的援助。

《法新社》報導指出，在距離美國大選僅有一年多的時間裡，對烏克蘭的援助現在看來將受到美國政治的牽制。推翻議長麥卡錫的強硬派共和黨人已將停止對烏克蘭的援助列為他們的首要議程。在俄羅斯入侵烏克蘭一年半多以來，強硬派共和黨人中的反對援烏的聲音一直在蔓延，也影響到了一些選民。

美國廣播公司和《華盛頓郵報》9月24日聯合公佈的一項民調顯示，41％的受訪者認為美國在支持烏克蘭方面做得太多，高於今年2月的33％和2022年4月的14％。

《路透社》在10月3日的相關報導中指出，美國對烏援助的未來可能將在一定程度上取決於誰來接任眾議院議長一職。在可能的人選中，一些強烈支持支援基輔，另一些則堅決反對。

報導說，麥卡錫的下台可能預示著美眾議院在援助烏克蘭問題上的轉變。目前還沒有跡象表明誰將接替麥卡錫，但是如果下一任議長反對更多的烏克蘭援助提案，他可能會在提案提交眾議院之前就將其否決。

斯洛伐克的立場可能也會有變化

烏克蘭的西方盟友現在不僅擔心美國。在斯洛伐克，親俄的前政府首腦費科（Robert Fico）在上週末的議會選舉中獲勝。

《柏林報》指出，觀察家們認為，在費科的領導下，斯洛伐克這個歐盟和北約成員國以及烏克蘭在對俄戰爭中的堅定支持者之一，可能在外交政策上做出轉變，更向匈牙利的立場靠攏。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：美國政局影響對烏援助 拜登與盟友磋商

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航