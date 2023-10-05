杭州亞運：滑輪速度過樁王宥鈞、劉巧兮奪金，黃品睿、丁于恩得銅，台灣累積13金
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杭州亞運滑輪項目今（1）日再傳佳績！年僅15歲、16歲的王宥鈞和黃品睿在男子速度過樁分別奪得金牌與銅牌。而女子組也同樣傳出捷報，金牌、銅牌同時由2名年僅19歲台灣選手劉巧兮、丁于恩拿下，為台灣收下第13面金牌。
15歲王宥鈞擊敗中國好手奪金
（中央社）杭州亞運滑輪溜冰的速度過樁男子組賽事，台灣年僅15歲的王宥鈞在金牌戰以2比0擊敗中國的張顥摘下金牌，這是台灣的第14金；另外，16歲的黃品睿則是擊敗伊朗選手獲得銅牌。
杭州亞運滑輪溜冰今天登場的速度過樁男子組賽事，台灣好手黃品睿在預賽第2輪飆出3.885秒，不但拿下預賽第1的成績，也打破世界紀錄的3.949秒。
黃品睿預賽破世界紀錄最終得銅牌
速度過樁是比拚選手的單腳過樁速度，選手會有12公尺的起跑衝程，接著以單腳S型扭過20個間距80公分的樁，並需要衝過距離尾樁80公分的終點線，選手每碰到1個樁（失誤）時間會加0.2秒，出現4次失誤就不予計算成績。
亞運速度過樁男子組預賽共17人參賽，經過2輪的賽事後取前16強進行兩兩PK的賽制，直到產生金、銀、銅牌。
19歲女將劉巧兮擊退伊朗選手摘金
杭州亞運滑輪溜冰項目今天再度傳來捷報，台灣好手劉巧兮在女子速度過樁擊敗伊朗選手順利摘金，這不但是滑輪代表隊本屆第5金，也是台灣第13面金牌，另外，丁于恩則獲得銅牌。
滑輪女子速度過樁兩選手，相互打氣金包銅
2名19歲台灣小將劉巧兮、丁于恩從杭州亞運前不約而同陷入低潮，透過彼此互相鼓勵、團結一心，今天在滑輪女子自由式速度過樁賽項目攜手登上頒獎台，分別拿下金牌、銅牌。
杭州亞運自由式輪滑女子速度過樁項目今天登場，台灣選手劉巧兮在決賽擊敗伊朗選手阿瑪迪（Taraneh Ahmadi）摘金，而丁于恩也在銅牌戰力退伊朗選手羅米納（Salek Esfahani Romina），添得銅牌。
劉巧兮這面金牌也是台灣在今年亞運第13金，直到摸著沉甸甸獎牌的重量，她才感覺一切是真實的，她賽後接受媒體聯訪時表示：「金牌滿重的，跟想像中不一樣。」
劉巧兮去年曾參加2022年世界全項目溜冰錦標賽，在自由式輪滑速度過樁項目成年女子組中勇奪金牌，今年5月卻遭遇傷勢挑戰，求好心切的她，因為練習量過多，導致跟腱炎。
劉巧兮透露，當時距離亞運僅剩4、5個月，因此很慌張，她告訴自己，必須趕快恢復，「大家都在進步，怎麼可以受個傷就停在原地，因此更積極治療、復健」。
為台灣拿下銅牌的丁于恩，則是第一次參加成人組賽事，她在亞運前同樣陷入低潮，她透露，當時動作調整後，成績停滯，也讓她相當著急，而在那段時間，她與劉巧兮互相鼓勵、一同走過低潮期。
教練王聖文陪伴著劉巧兮、丁于恩一路走來，從亞運延期後重新選拔壓力，到重新幫助選手找回自信心，看到2人登上頒獎台，他賽後如釋重負、流下感動的淚水。
王聖文接受中央社記者訪問時表示：「說沒有壓力是騙人的，看到比賽戰術成功，加上想到陪伴選手熬過低潮期，得到該有的榮耀 ，這是我這輩子第一次喜極而泣。」
在亞運告一段落後，王聖文透露，接下來劉巧兮、丁于恩將挑戰亞錦賽和世錦賽，期待能再搶下金牌。
新聞來源
- 15歲王宥鈞擊敗中國好手 亞運滑輪速度過樁奪金（中央社）
- 亞運滑輪速度過樁男子預賽 黃品睿破世界紀錄（中央社）
- 劉巧兮速度過樁摘台灣第13金 亞運滑輪溜冰隊再建功（中央社）
- 劉巧兮丁于恩亞運滑輪速度過樁金包銅 互相鼓勵戰勝低潮（中央社）
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
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AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
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活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
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注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。