【影評】《冰淇淋般的愛戀》：冰冰的、甜甜的，只有那家冰淇淋店才有的，獨一無二的你

文：海藍

生命裡常會下起像夏日的驟雨，例如爭吵，例如戀愛。

在那之前可能是無處可逃的陽光普照，或者連續不散的陰雲。

《冰淇淋般的愛戀》由千原徹也執導，改編自芥川賞作家川上未映子的短篇小說《夢中的愛》中的〈冰淇淋高燒熱〉。電影用一間租房與冰淇淋店，轉運了數條時間之軌，輸送了幾位女子的交錯與駐足——因為被傳「不倫戀」從廣告公司辭職，在冰淇淋店打工的菜摘；拿過芥川賞、因為網路評論四年無法創作的知名小說家佐保；和姊姊愛因為一個男人而絕交，喜歡大眾澡堂的優，以及想來尋找生父，忽然來訪、成功與阿姨同居的美和，各自在經過夏日的驟雨後，得到了洗滌。

或許是我的偏私，向來不喜歡在同性電影裡看到太多的異性——往往是女性被侵擾生活，或失去自主，或貶為工具。這部電影儘管壓縮到極薄，實際上仍影響著她們——職場騷擾、姊妹反目、離家的父親，和網民「賣長相」、「找人代筆」的評論，就像佐保養的墨西哥鈍口螈，女性大多被教養要「逆來順受」，把石頭當作飼料。

即使對此有所察覺的佐保和優，也無法馬上離開那個被迫居住的水族箱；菜摘雖然辭職，卻對現今的工作心有不安；而美和，則想去尋找那個可能先聯絡就逃掉，只能從社群的線索去解謎、已然拋棄她們母女的，徒有血緣的人……

逃不開水族箱的不僅因心裡的困囿。即使是給予生命的燃料，無論是美食、猶如綠洲的澡堂，還是冰淇淋，身為女性的我不用等角色開口，都能自行數出種種憂慮。

可喜的是，這些女子的行動往往出乎意料，例如菜摘明明「什麼都還沒開始」，心動就立時行動追上佐保；例如佐保只要冰淇淋溶化，無論是否吃完都隨手一扔；例如優堅持要美和叫她的名字「小優」取代「阿姨」，認真打起桌球回憶曾經親密的姊姊，和一起戴耳環，憶起初次一起吃冰，堅持要吃「中規中矩」的香草，「讓」美和品嘗薄荷巧克力。這些就像經過冰淇淋店起心動念，一口口邊送進嘴裡邊想著「不管了啦」般，都是極為喜歡的甜美滋味。

Photo Credit: 政駒提供 《冰淇淋般的愛戀》劇照

但更喜歡的段落，是看似隨心所欲，卻總是選固定的義大利牛奶與清涼薄荷口味、深信「黑色的字印在白色的紙上，文字創造全世界，寫藍就變藍色，寫紅就變紅色」的創作魔法，卻被別人的文字傷害，徒留桌上一疊稿紙的佐保，在等待冰淇淋結凍的時間，踩上滑板讓菜摘在後面追趕，終於停下來等她趕上牽手，讓長久孤絕的世界有了連繫，卻又選擇如蝴蝶般翩然離去。

喜歡的段落，是小優與美和在咖啡店享用聖代和冰淇淋蘇打，察覺在找、以為還在意的人就在身後，以男性慣有的無禮聲量證明已然無足輕重，決心「想怎樣就這樣」，投入百匯冰淇淋無條件帶來的幸福。

喜歡的段落，是菜摘早上在餘留的香氣醒來，追尋蝴蝶沾染了玫瑰紅液，在陽台頂端留下如花瓣、愛戀與飛高前暫留的痕跡。

喜歡的段落，是小優想起美和的耳環是她「一時興起」送給姊姊，才願意承認早已原諒，體會到和親人一起生活的幸福，喊著「我要你」的真情流露……就算被驟雨淋得濕透，她們的相遇喚起潛伏於心靈的訊息，無論曾經留下的痕跡美麗與否，消抹與否，此刻是轉運站或居留的住所，她們都得到，並為接下來相遇的人添加燃料。

就像隨歌起舞、辭職後邁步前進的貴子，在任何時刻，女性都能在得到能量、「確認到底是不是我自己」後，繼續以美好的步伐前往下一片竹林或海洋，邂逅未知與幸福。

一輩子只有一次的戀愛，大概是還未察覺就已燃燒，發生了才試圖存留。但要做冰淇淋，必須先有冰箱；為了送到眼前的美好，需要那麼多的準備和心意，卻無法面對融解與未凝結的痕跡。

看似漫不經心的佐保，一身黑衣為街道細數色彩，一次入店見不到菜摘，下一次就在眾人面前要求實現諾言——「你是做冰淇淋給我吃的人，為了我而做的」——你是被我所指名的、獨一無二的價值。

菜摘先說會做冰淇淋後再找書學習；明明看見了她的成名作《最終愛》，取下卻又放回，彷彿預告那不是最後一次；喜歡你，也不是你身外的價值，而只是來到我面前的你。

然而正是這樣帶著往日、卻無暇思及未來、只能感受此刻的愛，一次燃燒殆盡；明明是冰，卻能燙傷彼此那樣的高熱，讓身體記得那燒過的痛與苦——「反正大家很快就會把我忘了，那我就來當一瞬即逝的雷陣雨，夏日僅僅一次的雷陣雨」的瀟灑，實是被乾冰燙傷未癒，告訴自己夏日會再來，輪迴會再開始——如此先離開的，恐怕會是最難離開的人。

但就是這樣高溫的思念，讓佐保寫下了《一百萬年都愛你》的新作，冰冰的、甜甜的，只有那家冰淇淋店才有的、獨一無二的你──指名而後以文字記述，營造獨有的世界，化為百萬年都愛死的永恆。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：重要的是自己：《冰淇淋般的愛戀》

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九