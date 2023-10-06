【影評】《冰淇淋般的愛戀》：冰冰的、甜甜的，只有那家冰淇淋店才有的，獨一無二的你
我們想讓你知道的是
《冰淇淋般的愛戀》由千原徹也執導，改編自芥川賞作家川上未映子的短篇小說《夢中的愛》中的〈冰淇淋高燒熱〉。電影用一間租房與冰淇淋店，轉運了數條時間之軌，輸送了幾位女子的交錯與駐足。
文：海藍
生命裡常會下起像夏日的驟雨，例如爭吵，例如戀愛。
在那之前可能是無處可逃的陽光普照，或者連續不散的陰雲。
《冰淇淋般的愛戀》由千原徹也執導，改編自芥川賞作家川上未映子的短篇小說《夢中的愛》中的〈冰淇淋高燒熱〉。電影用一間租房與冰淇淋店，轉運了數條時間之軌，輸送了幾位女子的交錯與駐足——因為被傳「不倫戀」從廣告公司辭職，在冰淇淋店打工的菜摘；拿過芥川賞、因為網路評論四年無法創作的知名小說家佐保；和姊姊愛因為一個男人而絕交，喜歡大眾澡堂的優，以及想來尋找生父，忽然來訪、成功與阿姨同居的美和，各自在經過夏日的驟雨後，得到了洗滌。
或許是我的偏私，向來不喜歡在同性電影裡看到太多的異性——往往是女性被侵擾生活，或失去自主，或貶為工具。這部電影儘管壓縮到極薄，實際上仍影響著她們——職場騷擾、姊妹反目、離家的父親，和網民「賣長相」、「找人代筆」的評論，就像佐保養的墨西哥鈍口螈，女性大多被教養要「逆來順受」，把石頭當作飼料。
即使對此有所察覺的佐保和優，也無法馬上離開那個被迫居住的水族箱；菜摘雖然辭職，卻對現今的工作心有不安；而美和，則想去尋找那個可能先聯絡就逃掉，只能從社群的線索去解謎、已然拋棄她們母女的，徒有血緣的人……
逃不開水族箱的不僅因心裡的困囿。即使是給予生命的燃料，無論是美食、猶如綠洲的澡堂，還是冰淇淋，身為女性的我不用等角色開口，都能自行數出種種憂慮。
可喜的是，這些女子的行動往往出乎意料，例如菜摘明明「什麼都還沒開始」，心動就立時行動追上佐保；例如佐保只要冰淇淋溶化，無論是否吃完都隨手一扔；例如優堅持要美和叫她的名字「小優」取代「阿姨」，認真打起桌球回憶曾經親密的姊姊，和一起戴耳環，憶起初次一起吃冰，堅持要吃「中規中矩」的香草，「讓」美和品嘗薄荷巧克力。這些就像經過冰淇淋店起心動念，一口口邊送進嘴裡邊想著「不管了啦」般，都是極為喜歡的甜美滋味。
但更喜歡的段落，是看似隨心所欲，卻總是選固定的義大利牛奶與清涼薄荷口味、深信「黑色的字印在白色的紙上，文字創造全世界，寫藍就變藍色，寫紅就變紅色」的創作魔法，卻被別人的文字傷害，徒留桌上一疊稿紙的佐保，在等待冰淇淋結凍的時間，踩上滑板讓菜摘在後面追趕，終於停下來等她趕上牽手，讓長久孤絕的世界有了連繫，卻又選擇如蝴蝶般翩然離去。
喜歡的段落，是小優與美和在咖啡店享用聖代和冰淇淋蘇打，察覺在找、以為還在意的人就在身後，以男性慣有的無禮聲量證明已然無足輕重，決心「想怎樣就這樣」，投入百匯冰淇淋無條件帶來的幸福。
喜歡的段落，是菜摘早上在餘留的香氣醒來，追尋蝴蝶沾染了玫瑰紅液，在陽台頂端留下如花瓣、愛戀與飛高前暫留的痕跡。
喜歡的段落，是小優想起美和的耳環是她「一時興起」送給姊姊，才願意承認早已原諒，體會到和親人一起生活的幸福，喊著「我要你」的真情流露……就算被驟雨淋得濕透，她們的相遇喚起潛伏於心靈的訊息，無論曾經留下的痕跡美麗與否，消抹與否，此刻是轉運站或居留的住所，她們都得到，並為接下來相遇的人添加燃料。
就像隨歌起舞、辭職後邁步前進的貴子，在任何時刻，女性都能在得到能量、「確認到底是不是我自己」後，繼續以美好的步伐前往下一片竹林或海洋，邂逅未知與幸福。
一輩子只有一次的戀愛，大概是還未察覺就已燃燒，發生了才試圖存留。但要做冰淇淋，必須先有冰箱；為了送到眼前的美好，需要那麼多的準備和心意，卻無法面對融解與未凝結的痕跡。
看似漫不經心的佐保，一身黑衣為街道細數色彩，一次入店見不到菜摘，下一次就在眾人面前要求實現諾言——「你是做冰淇淋給我吃的人，為了我而做的」——你是被我所指名的、獨一無二的價值。
菜摘先說會做冰淇淋後再找書學習；明明看見了她的成名作《最終愛》，取下卻又放回，彷彿預告那不是最後一次；喜歡你，也不是你身外的價值，而只是來到我面前的你。
然而正是這樣帶著往日、卻無暇思及未來、只能感受此刻的愛，一次燃燒殆盡；明明是冰，卻能燙傷彼此那樣的高熱，讓身體記得那燒過的痛與苦——「反正大家很快就會把我忘了，那我就來當一瞬即逝的雷陣雨，夏日僅僅一次的雷陣雨」的瀟灑，實是被乾冰燙傷未癒，告訴自己夏日會再來，輪迴會再開始——如此先離開的，恐怕會是最難離開的人。
但就是這樣高溫的思念，讓佐保寫下了《一百萬年都愛你》的新作，冰冰的、甜甜的，只有那家冰淇淋店才有的、獨一無二的你──指名而後以文字記述，營造獨有的世界，化為百萬年都愛死的永恆。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：重要的是自己：《冰淇淋般的愛戀》
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。