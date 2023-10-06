2024立委選戰倒數100天：藍綠過半有難度、白搶當關鍵少數，多選區新仇舊恨再添話題

2024立委選戰，藍綠過半有難度、白搶當關鍵少數

（中央社）2024選戰進入倒數百日，立委選舉可能面臨沒有政黨單獨過半局面。民進黨雖設下單獨過半目標，但難度頗高。國民黨盼訴求政黨輪替，席次能成長到50席；民眾黨則喊出不分區衝刺8到10席，扮演關鍵少數。

民進黨2020年立委選舉，區域拿下46席、平地原住民及山地原住民各1席、不分區13席，合計61席，單獨過半。不過，2024立委選舉，民進黨多個選區面臨內部分裂、外部分票、大環境不利等問題，能否過半是挑戰。

民進黨內評估，這次有多位現任立委不連任，交棒給新人，包括新北第8選區（中和）、基隆市、宜蘭縣；台北第4選區（港湖）、台北第2選區（大同士林）、台東縣則有泛綠或黨內整合問題，以及補選選上的南投第2選區、台中第2選區，都面臨挑戰。

此外，民進黨內人士分析，若國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘順利整合一組人馬參選，藍營氣勢增強，對民進黨拚國會過半恐產生壓力。

國民黨方面，目前全國區域立委共73席，再加上平地原住民3席、山地原住民3席，國民黨已提名68席，雖然國民黨喊出的目標是國會單獨過半，但黨內評估以目前37席要成長到57席，有很大的難度，成長到50席則應該可以期待。

黨內人士表示，國民黨在南部，包含嘉義縣市、台南、高雄、屏東等地，仍處於相對弱勢，所以重點將會擺在彰化以北縣市，尤其是台北、新北、桃園及台中；新北市共12席立委，但國民黨上次大選只拿下3席，列為重點區域，預期將會激戰。

國民黨內人士表示，目前社會氛圍就是不滿民進黨執政，希望政黨輪替，相較民進黨很多立委多是爭取連任的老面孔，而國民黨這次區域立委提名，新人輩出，換血幅度大，對選民有新鮮感，再加上國民黨上次大選，很多選區勝負僅差千票內，沒有悲觀的理由。

民眾黨現有5席立委，這次有4位不分區立委以及多位新人投入區域立委選舉。民眾黨人士私下坦言指出，黨內區域立委參選人多半是第一次參選，不如國、民兩黨耕耘許久，即便在國民黨禮讓的情況下，並不樂觀。

民眾黨人士表示，黨內主要目標仍是不分區立委，2020年不分區共獲得5席，近日緊鑼密鼓討論不分區立委名單，最快擬於11月上旬公布，預估「坐8望10」；由於政黨票與總統大選情勢連動，待不分區名單出爐後，柯文哲將全台跑透透，拉抬選情。

Photo Credit: 中央社 台中市第2選區國民黨立委候選人顏寬恒

立委選舉多選區新仇舊恨再戰，添話題看點

（中央社）2024立委選舉倒數100天，新北市、桃園市、台中市、連江縣及高雄市部分選舉區上演「新仇舊恨」再戰戲碼，包括參選人林靜儀迎戰顏寬恒、李問仰攻陳雪生等，為激烈選戰增添話題看點。

以台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區及霧峰區）為例，中國國民黨立法委員參選人顏寬恒上次選戰在根據地敗給對手陳柏惟，而陳柏惟遭罷免後，顏寬恒原本希望在補選時一雪前恥，不料又敗給民主進步黨籍立委林靜儀，兩人又將在這次選戰短兵相接。

顏寬恒率先掛出「迎戰、拚戰」看板，藍營人士分析，顏寬恒有「輸不得」的壓力，除主攻地方經營，也啟動客廳會、辦親子活動，希望拉近與政治冷漠者及移居人口的距離，而林靜儀政治性格鮮明，能否吸引中間選民待觀察。

民進黨台中市黨部主任委員李天生告訴《中央社》記者，顏家在地20多年，林靜儀上任短短1年多，除國會問政還勤跑基層，以1人之力對上顏寬恒、前立委顏清標和台中市議會副議長顏莉敏，但林靜儀清廉如白紙，學經歷豐富，縱使顏家對地方樁腳較具動員力，但許多選民不認同地方家族勢力，這是補選勝出關鍵，且顏寬恒涉及貪污案，黨部對勝選仍具信心。

離島方面上演「以小搏大」場面，34歲的民進黨連江縣黨部主委李問將力圖在馬祖打破藍營鐵票倉格局，繼2020年立委選舉後再戰71歲的國民黨籍立委陳雪生。

地方人士分析，李問4年前開始蹲點地方深耕，更踢爆龍蝦與鮑魚走私案等，揭弊表現有目共賭，但要打入鄉親一向重視的宗親關係，仍有努力空間；曾任國民大會代表、連江縣長的陳雪生基層實力堅強，選民服務到位，但考題是如何吸引年輕選票。

此外，兩度在新北市第6選區敗給民進黨籍立委張宏陸的國民黨籍新北市議員林國春捲土重來，但力守板橋西區的張宏陸表示，目前評估唯一變數是執政包袱，但對手形象與親中背景讓選民有疑慮，面對選情審慎樂觀；林國春說，以往落敗是大環境不佳，他的學經歷與專業行政經驗俱佳，將力拚選區變天。

將再於新北第10選區（土城區、三峽區）迎戰國民黨籍新北市議員林金結的民進黨籍立委吳琪銘表示，將以實際政績爭取連任，繼續為鄉親福祉努力；林金結說，戰士沒選擇戰場權利，面對對手執政優勢與資源充沛，將努力收復艱困選區，為市民喉舌爭取好日子。

新北第11選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區及烏來區）部分，獲民進黨力挺的前新北市議員曾柏瑜再次挑戰國民黨籍立委羅明才，曾柏瑜說，太陽花學生運動世代對國家社會充滿抱負及服務基層熱忱，將勇敢面對盤根錯節地方勢力。

桃園市第3選區（中壢區）由上次就曾對戰過的民進黨籍桃園市議員彭俊豪交手國民黨籍立委魯明哲，地方人士認為彭俊豪年輕、形象好，上次選戰兩人得票率差距不大，這讓彭俊豪有挑戰雄心，也使魯明哲不敢掉以輕心。