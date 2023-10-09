Google「射月工廠」的10種創新心態：學會喜歡「v0.垃圾」，努力證明自己是「錯」的
我們想讓你知道的是
如果有人讓你訓練一隻猴子站在講桌上朗誦莎士比亞，你會從哪裡開始？多數人會從建造講桌開始，因為這最容易。但訓練猴子才是最難的一關。先解決問題中最難、最重要的部分，而不是浪費時間在相對簡單的事。這樣你才能很快知道是否該繼續，還是該改變計畫。
文：Crystal（創新拿鐵）
隨著加州政府批准無人駕駛的計程車「Waymo」在舊金山擴大營運，Waymo的搖籃，也就是Google的「射月工廠」，再度引起注目。究竟是怎樣的團隊和文化，打造出了自駕車這種跨時代的創新？
創新點：自己是對的時，不會學到新東西。自己是錯的且願意認錯，才是成長的開始。
Google的「射月工廠」
無人駕駛的計程車公司「Waymo」最早是Google內部的一個實驗計畫。2009年開始孕育這個計畫的單位，當時叫「Google X」，後來簡化成「X」。這個部門專門嘗試規模龐大、有可能改變全世界的產品，所以也稱為「射月工廠」。
「射月」，因為他們只做像射月一樣的不可能的任務。而「工廠」，則代表他們不只用腦袋想，同時要動手做。有遠大的願景，但也有實踐願景的具體策略。
除了自駕車，歷年來他們嘗試過的計畫還有：用熱氣球傳送上網信號、用風箏發電、用高樓牆壁來種植農作物、用攝影機/感應器系統來監控和保護海洋、碳中和的電網、能處理多樣化家務的機器人…等等。
就像電影《不可能的任務》，要解決這些棘手的問題，需要不同領域的天才。在「射月工廠」，航太工程師坐在時尚設計師旁邊，退役的陸軍指揮官與雷射專家一起開會。多元化的團隊，一起解決人類面臨的複雜問題。
「射月」前先問這三大問題
人類問題錯綜複雜，「射月工廠」如何選擇專案？答案是三個圓圈的交集。
- 這個問題夠大，影響數百萬人。
- 能找出看似激進，但實際上能徹底解決這問題的方案。
- 有突破性的技術，讓這方案能做出來。
自駕車當然通過這三個標準的考驗，如今已成功商業化。
用高樓牆壁來種植農作物的「垂直農場」，雖然有省水、省地、省食物運送里程等多重優點，但因為技術上做不出穀類和稻米等主要農作物，最後被大刀砍掉。
用熱氣球在大氣層傳送上網信號，在2017年的秘魯水災，曾讓災民能立刻上網。但因為無法找到可持續性的商業模式，在2021年被砍。
能處理多樣化家務的機器人不只可以掃地，還能擦桌子、排椅子、做垃圾分類……等。但因為成本太高，也在2023年的科技裁員潮中被砍。
創新者的10種心態
「射月工廠」做的計畫需要的資源太大，一般公司無法模仿。但「射月工廠」的心態，每家公司，甚至個人，卻都可以仿效。「射月工廠」在官網上分享了10項原則：
A. 10倍，而不是10%：不碰只能改善現狀10%的事，要做就做能改善10倍的事。難的事反而比容易的事情好做，因為高目標會激發人的潛力。
B. 愛問題，而非解法：任何專案的起點應該是一個問題，而不是你精心打造的技術或產品。深入了解影響了很多人的問題，往往會改變你的技術或產品。
C. 盡早面對現實：走出辦公室或實驗室，盡早並盡可能頻繁地走出去，在真實市場測試你的產品。市場會迅速且坦率地告訴你你的產品有什麼問題。「射月工廠」的CEO Astro Teller在TED演講中說：「如果我們的專案有致命傷，我們想要第一時間就知道，而不是等花了大把時間和金錢後才發現。」
D. 打造多樣化團隊：招兵買馬時，吸收不同背景的人。多元團隊可以互相挑戰，激發出更好的創意。眾人爭辯的目的，不是證明自己是對的，反而用與自己截然不同的觀點和數據，是證明自己是「錯」的。自己是對時，不會學到新東西。自己是錯的且願意認錯，才是成長的開始。
E. 先解決最難的問題：如果有人讓你訓練一隻猴子站在講桌上朗誦莎士比亞，你會從哪裡開始？多數人會從建造講桌開始，因為這最容易。但訓練猴子才是最難的一關。先解決問題中最難、最重要的部分，而不是浪費時間在相對簡單的事。這樣你才能很快知道是否該繼續，還是該改變計畫。
F. 擁抱失敗，從中學習：雖然矽谷不斷歌頌「快速失敗」，但多數人討厭失敗。但如果不經歷失敗，就不可能大膽嘗試。關鍵是公司要創造一種讓人能安心失敗的文化，並將每次失敗重新構建為學習的機會。「射月工廠」的官網，大方記錄了成功和失敗的計畫，因為兩者都值得學習。
CEO Astro Teller在TED演講中也說，計畫被砍的團隊：「會從同事那邊獲得掌聲，會從經理，特別是我這邊，獲得擁抱。他們會因此獲得晉升。我們還會分紅給每一個人。」
G. 駕馭混亂：大膽嘗試並不會一帆風順。嘗試的本質就是不可預測。與其迴避，不如擁抱，將混亂視為創造能量和動力的源泉。
H. 學會喜歡「v0.垃圾」：長久以來，學校和企業教育都告訴我們：交出不完美的工作成果是不好的。但當你採取大膽嘗試時，幾乎不可能一開始就做得完美。或者甚至第二次或第三次也不行。與其浪費時間試圖一開始就完美，不如學會喜歡我們所說的「版本0.垃圾」，也就是可以獲得誠實回饋的最早、最基礎版本。這個第一個原型將幫助你迅速瞭解你的想法是否可行。
I. 改變你的視角：有時候，改變視角比聰明更有用。人們常喜歡假設解決困難問題的方法必須是複雜或昂貴的，事實上，只需從不同的角度來看待問題，可能會發現一個出乎意料的簡單答案。要找到這些「啊哈！」片刻，抓出一個與問題相關的根深蒂固的假設，打破它，看看會怎樣。或者，從不同領域獲取見解，以新鮮、意想不到的方式應用它們。
J. 長線思考：持久的創新不會在滿足季度目標的過程發生，而會伴隨著解決遙不可及的問題。想未來幾年，而不是未來幾個月。允許同仁探索、實驗、冒險、迷路，最後可能會找到意想不到的創新解法。
Tags：
圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。