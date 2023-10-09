Google「射月工廠」的10種創新心態：學會喜歡「v0.垃圾」，努力證明自己是「錯」的

文：Crystal（創新拿鐵）

隨著加州政府批准無人駕駛的計程車「Waymo」在舊金山擴大營運，Waymo的搖籃，也就是Google的「射月工廠」，再度引起注目。究竟是怎樣的團隊和文化，打造出了自駕車這種跨時代的創新？

創新點：自己是對的時，不會學到新東西。自己是錯的且願意認錯，才是成長的開始。

Google的「射月工廠」

無人駕駛的計程車公司「Waymo」最早是Google內部的一個實驗計畫。2009年開始孕育這個計畫的單位，當時叫「Google X」，後來簡化成「X」。這個部門專門嘗試規模龐大、有可能改變全世界的產品，所以也稱為「射月工廠」。

「射月」，因為他們只做像射月一樣的不可能的任務。而「工廠」，則代表他們不只用腦袋想，同時要動手做。有遠大的願景，但也有實踐願景的具體策略。

除了自駕車，歷年來他們嘗試過的計畫還有：用熱氣球傳送上網信號、用風箏發電、用高樓牆壁來種植農作物、用攝影機/感應器系統來監控和保護海洋、碳中和的電網、能處理多樣化家務的機器人…等等。

就像電影《不可能的任務》，要解決這些棘手的問題，需要不同領域的天才。在「射月工廠」，航太工程師坐在時尚設計師旁邊，退役的陸軍指揮官與雷射專家一起開會。多元化的團隊，一起解決人類面臨的複雜問題。

「射月」前先問這三大問題

人類問題錯綜複雜，「射月工廠」如何選擇專案？答案是三個圓圈的交集。

這個問題夠大，影響數百萬人。 能找出看似激進，但實際上能徹底解決這問題的方案。 有突破性的技術，讓這方案能做出來。

Photo Credit: X Company

自駕車當然通過這三個標準的考驗，如今已成功商業化。

用高樓牆壁來種植農作物的「垂直農場」，雖然有省水、省地、省食物運送里程等多重優點，但因為技術上做不出穀類和稻米等主要農作物，最後被大刀砍掉。

用熱氣球在大氣層傳送上網信號，在2017年的秘魯水災，曾讓災民能立刻上網。但因為無法找到可持續性的商業模式，在2021年被砍。

能處理多樣化家務的機器人不只可以掃地，還能擦桌子、排椅子、做垃圾分類……等。但因為成本太高，也在2023年的科技裁員潮中被砍。

創新者的10種心態

「射月工廠」做的計畫需要的資源太大，一般公司無法模仿。但「射月工廠」的心態，每家公司，甚至個人，卻都可以仿效。「射月工廠」在官網上分享了10項原則：

A. 10倍，而不是10%：不碰只能改善現狀10%的事，要做就做能改善10倍的事。難的事反而比容易的事情好做，因為高目標會激發人的潛力。

B. 愛問題，而非解法：任何專案的起點應該是一個問題，而不是你精心打造的技術或產品。深入了解影響了很多人的問題，往往會改變你的技術或產品。

C. 盡早面對現實：走出辦公室或實驗室，盡早並盡可能頻繁地走出去，在真實市場測試你的產品。市場會迅速且坦率地告訴你你的產品有什麼問題。「射月工廠」的CEO Astro Teller在TED演講中說：「如果我們的專案有致命傷，我們想要第一時間就知道，而不是等花了大把時間和金錢後才發現。」

D. 打造多樣化團隊：招兵買馬時，吸收不同背景的人。多元團隊可以互相挑戰，激發出更好的創意。眾人爭辯的目的，不是證明自己是對的，反而用與自己截然不同的觀點和數據，是證明自己是「錯」的。自己是對時，不會學到新東西。自己是錯的且願意認錯，才是成長的開始。

E. 先解決最難的問題：如果有人讓你訓練一隻猴子站在講桌上朗誦莎士比亞，你會從哪裡開始？多數人會從建造講桌開始，因為這最容易。但訓練猴子才是最難的一關。先解決問題中最難、最重要的部分，而不是浪費時間在相對簡單的事。這樣你才能很快知道是否該繼續，還是該改變計畫。

F. 擁抱失敗，從中學習：雖然矽谷不斷歌頌「快速失敗」，但多數人討厭失敗。但如果不經歷失敗，就不可能大膽嘗試。關鍵是公司要創造一種讓人能安心失敗的文化，並將每次失敗重新構建為學習的機會。「射月工廠」的官網，大方記錄了成功和失敗的計畫，因為兩者都值得學習。

CEO Astro Teller在TED演講中也說，計畫被砍的團隊：「會從同事那邊獲得掌聲，會從經理，特別是我這邊，獲得擁抱。他們會因此獲得晉升。我們還會分紅給每一個人。」

G. 駕馭混亂：大膽嘗試並不會一帆風順。嘗試的本質就是不可預測。與其迴避，不如擁抱，將混亂視為創造能量和動力的源泉。

H. 學會喜歡「v0.垃圾」：長久以來，學校和企業教育都告訴我們：交出不完美的工作成果是不好的。但當你採取大膽嘗試時，幾乎不可能一開始就做得完美。或者甚至第二次或第三次也不行。與其浪費時間試圖一開始就完美，不如學會喜歡我們所說的「版本0.垃圾」，也就是可以獲得誠實回饋的最早、最基礎版本。這個第一個原型將幫助你迅速瞭解你的想法是否可行。

I. 改變你的視角：有時候，改變視角比聰明更有用。人們常喜歡假設解決困難問題的方法必須是複雜或昂貴的，事實上，只需從不同的角度來看待問題，可能會發現一個出乎意料的簡單答案。要找到這些「啊哈！」片刻，抓出一個與問題相關的根深蒂固的假設，打破它，看看會怎樣。或者，從不同領域獲取見解，以新鮮、意想不到的方式應用它們。

J. 長線思考：持久的創新不會在滿足季度目標的過程發生，而會伴隨著解決遙不可及的問題。想未來幾年，而不是未來幾個月。允許同仁探索、實驗、冒險、迷路，最後可能會找到意想不到的創新解法。