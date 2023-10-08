《國家地理》攝影大賽冠軍拍出光電爭議，太陽能板該如何放到對的地方？

文：劉如意（綠色公民行動聯盟研究員）

近日一張獲《國家地理雜誌》攝影大賽冠軍的照片，在社群媒體上受到高度關注：身著紅色洋裝的長髮女子與小孩身影，置身於佈滿植物的太陽能案場。短短幾天有近八千的按讚數、超過千則留言與分享，數字還持續在增加中。

這張被網友熱議、位於台南六甲的太陽能案場，其實並非第一次引發討論，今年4月在網路上也曾引起熱烈議論，光電是否造成新的環境污染危機？甚至有人試圖前往該地「朝聖」。經過各方查證，原來此案場2016年已被台南市政府撤銷容許、禁止繼續營運售電，撤銷的主因是當時台南市政府查核光電板下方未經營農業，與當初申請規定不符，案場目前的最新現況是已於今年6月份著手拆除。

讀者提供地球公民基金會 此六甲案場自2019年6月至2023年9月的變化

這個事件其實也不是第一次在網路上傳播。今年4月起網路就流傳一組太陽能板爬滿藤蔓的照片，並搭配傳言指稱為綠電共生的太陽能墳場，驗收後就荒廢等，台灣事實查核中心於今年5月曾作出事實釐清。

影像總能讓人印象深刻，雖然現況已被釐清，不過一張照片的瘋傳與熱議，背後反映的其實是，這幾年再生能源爭議屢上版面造成的各種疑慮、真實資訊趕不上假訊息的充斥與傳遞、政府相關機制的調整需要更快速、社會溝通應該被正視與更確實等多重因素的結果。

假種田、真種電亂象的管理機制

一般人看到猶如廢墟般的光電板現場，都頗感氣憤，歸納整理該則貼文下的留言，大致是關於案場禁止營運後的狀況到底為何？廢棄太陽能板會回收嗎？光電設置在農地合理嗎？以及對再生能源政策產生質疑等意見。這都是正常的反應，如果從正向觀點來看，每一次的質疑都是讓台灣再生能源發展有調整機制、政策與加強社會溝通的機會，反映社會真實的現況。

本文試圖針對這些質疑與意見提供更多延伸的討論，以期減少資訊落差。

此案位於台南六甲，是2014年農電共生政策推行的其中一案。當時政府為了推動農電共生，放寬「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，但規定農地申請光電要與農業設施結合，且下方必須要實際農業經營的事實，光電才得以成立。簡單而言，農電共生政策強調的是必須真的要有種田，才能種電。

不過，由於相關機制未建立完善，導致後來出現許多「假種田、真種電」的現象，造成社會的高度關注與討論。

此案即是當年經由地方政府查核後，發現光電板下方未經營農業，與當初申請規定不符，於2016年被台南市政府撤銷容許、禁止繼續營運的其中一案。

假種田、真種電的情況發生後，農委會數次修訂容許辦法，希望能有效管理亂象，而像此案一樣的營農型太陽光電設置型態（即所謂的農電共生），農委會已停止開放申請。當前政府主推的漁電共生政策，也必須要有漁業養殖事實，光電才得以成立；若廠商有作假，也同樣會面臨地方政府的查核，並有廢止容許的可能。今年9月，台南市政府公布九處被廢止容許的漁電共生案場，就是被查出案場下方沒有實際養殖情形，也沒有限期改善。

地方政府有查核及廢止繼續營運許可的權責義務，相關查核分工與指引也已經建立，不過，在案場越來越多的狀況下，政府如何確保查核量能充足、加強查核比例、廢止許可後案場後續的拆除與恢復原狀、相關法源依據的建立，以及能源、農業與地政單位間的權責歸屬等，都還需要建立完善的SOP機制。

太陽能板回收機制逐步建立，期盼未來市場更加成熟

針對民眾質疑廢棄太陽能板任意棄置的情況，在回收機制建立之前，過往確實曾經發生。

然而，環保署與能源局（現已升格為環境部與能源署）已在2019年規劃相關回收機制，包括法規規定設置者須繳交每KW太陽光電模組回收費用1000元，作為回收處理與技術研發等用途；設置者於建置時與後續廢太陽光電板清除，皆需上網於「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」登錄光電版序號、數量等，以利追蹤流向並安排清運。

回收的太陽光電板九成以上皆可拆解再利用，如玻璃、鋁框、銅纜等，都已有處理技術，台灣已知有三至五家關於回收、處理與資源再利用之廠商，且相關創新技術也在測試研發中，如成功大學有研究團隊針對太陽能板拆解技術的機械設備投入研發。根據環保署估計，2031年後將會有大量太陽能板開始陸續除役，我們認為確實必須在這幾年有更多資源鼓勵業界投入市場以及技術研發，待未來廢棄量達到一定規模後，以經濟效益帶動市場規模，讓相關處理、拆解技術以及再利用在市場上更加成熟。

光電如何放到對的位置？須有完善的溝通、充分知情以及高度參與

光電要放在對的位置，然而對的位置是怎麼產生的？除了在國土層次的用地調和、或經過嚴謹的生態環境盤點與圖資套疊等科學方式盤點空間外，更重要的是這些空間必須與現地的狀況高度接合，了解在地的使用現況、加強溝通，彌平彼此間的資訊落差。

此外，光電案場在進入申設流程之前，往往缺乏充足的在地社會溝通。綜觀這幾年的再生能源發展爭議，民眾除了擔憂案場對生態環境與景觀的影響、對既有農漁業的衝擊、以及案場的利益分配等之外，我們也常聽到在地民眾表示，在施工前才知道有案場建置開發，但通常為時已晚，說明會被認為只是徒具形式。

因為民眾並未在更早的階段就被納入參與及溝通，也使得相關案場建置多半忽略從在地的角度來思考再生能源開發，在這樣的情況下，所產生的社會衝突恐怕只會越來越多，並不利於再生能源的社會接受度。