《國家地理》攝影大賽冠軍拍出光電爭議，太陽能板該如何放到對的地方？
我們想讓你知道的是
在農電共生相關機制未建立完善時，出現許多「假種田、真種電」的現象，造成社會的高度關注與討論，一張《國家地理雜誌》攝影大賽冠軍的照片也展現出過去的問題。雖然現在許多問題已有調整，光電真正要能夠為農業加值，還有許多地方必須著力。
文：劉如意（綠色公民行動聯盟研究員）
近日一張獲《國家地理雜誌》攝影大賽冠軍的照片，在社群媒體上受到高度關注：身著紅色洋裝的長髮女子與小孩身影，置身於佈滿植物的太陽能案場。短短幾天有近八千的按讚數、超過千則留言與分享，數字還持續在增加中。
這張被網友熱議、位於台南六甲的太陽能案場，其實並非第一次引發討論，今年4月在網路上也曾引起熱烈議論，光電是否造成新的環境污染危機？甚至有人試圖前往該地「朝聖」。經過各方查證，原來此案場2016年已被台南市政府撤銷容許、禁止繼續營運售電，撤銷的主因是當時台南市政府查核光電板下方未經營農業，與當初申請規定不符，案場目前的最新現況是已於今年6月份著手拆除。
這個事件其實也不是第一次在網路上傳播。今年4月起網路就流傳一組太陽能板爬滿藤蔓的照片，並搭配傳言指稱為綠電共生的太陽能墳場，驗收後就荒廢等，台灣事實查核中心於今年5月曾作出事實釐清。
影像總能讓人印象深刻，雖然現況已被釐清，不過一張照片的瘋傳與熱議，背後反映的其實是，這幾年再生能源爭議屢上版面造成的各種疑慮、真實資訊趕不上假訊息的充斥與傳遞、政府相關機制的調整需要更快速、社會溝通應該被正視與更確實等多重因素的結果。
假種田、真種電亂象的管理機制
一般人看到猶如廢墟般的光電板現場，都頗感氣憤，歸納整理該則貼文下的留言，大致是關於案場禁止營運後的狀況到底為何？廢棄太陽能板會回收嗎？光電設置在農地合理嗎？以及對再生能源政策產生質疑等意見。這都是正常的反應，如果從正向觀點來看，每一次的質疑都是讓台灣再生能源發展有調整機制、政策與加強社會溝通的機會，反映社會真實的現況。
本文試圖針對這些質疑與意見提供更多延伸的討論，以期減少資訊落差。
此案位於台南六甲，是2014年農電共生政策推行的其中一案。當時政府為了推動農電共生，放寬「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，但規定農地申請光電要與農業設施結合，且下方必須要實際農業經營的事實，光電才得以成立。簡單而言，農電共生政策強調的是必須真的要有種田，才能種電。
不過，由於相關機制未建立完善，導致後來出現許多「假種田、真種電」的現象，造成社會的高度關注與討論。
此案即是當年經由地方政府查核後，發現光電板下方未經營農業，與當初申請規定不符，於2016年被台南市政府撤銷容許、禁止繼續營運的其中一案。
假種田、真種電的情況發生後，農委會數次修訂容許辦法，希望能有效管理亂象，而像此案一樣的營農型太陽光電設置型態（即所謂的農電共生），農委會已停止開放申請。當前政府主推的漁電共生政策，也必須要有漁業養殖事實，光電才得以成立；若廠商有作假，也同樣會面臨地方政府的查核，並有廢止容許的可能。今年9月，台南市政府公布九處被廢止容許的漁電共生案場，就是被查出案場下方沒有實際養殖情形，也沒有限期改善。
地方政府有查核及廢止繼續營運許可的權責義務，相關查核分工與指引也已經建立，不過，在案場越來越多的狀況下，政府如何確保查核量能充足、加強查核比例、廢止許可後案場後續的拆除與恢復原狀、相關法源依據的建立，以及能源、農業與地政單位間的權責歸屬等，都還需要建立完善的SOP機制。
太陽能板回收機制逐步建立，期盼未來市場更加成熟
針對民眾質疑廢棄太陽能板任意棄置的情況，在回收機制建立之前，過往確實曾經發生。
然而，環保署與能源局（現已升格為環境部與能源署）已在2019年規劃相關回收機制，包括法規規定設置者須繳交每KW太陽光電模組回收費用1000元，作為回收處理與技術研發等用途；設置者於建置時與後續廢太陽光電板清除，皆需上網於「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」登錄光電版序號、數量等，以利追蹤流向並安排清運。
回收的太陽光電板九成以上皆可拆解再利用，如玻璃、鋁框、銅纜等，都已有處理技術，台灣已知有三至五家關於回收、處理與資源再利用之廠商，且相關創新技術也在測試研發中，如成功大學有研究團隊針對太陽能板拆解技術的機械設備投入研發。根據環保署估計，2031年後將會有大量太陽能板開始陸續除役，我們認為確實必須在這幾年有更多資源鼓勵業界投入市場以及技術研發，待未來廢棄量達到一定規模後，以經濟效益帶動市場規模，讓相關處理、拆解技術以及再利用在市場上更加成熟。
光電如何放到對的位置？須有完善的溝通、充分知情以及高度參與
光電要放在對的位置，然而對的位置是怎麼產生的？除了在國土層次的用地調和、或經過嚴謹的生態環境盤點與圖資套疊等科學方式盤點空間外，更重要的是這些空間必須與現地的狀況高度接合，了解在地的使用現況、加強溝通，彌平彼此間的資訊落差。
此外，光電案場在進入申設流程之前，往往缺乏充足的在地社會溝通。綜觀這幾年的再生能源發展爭議，民眾除了擔憂案場對生態環境與景觀的影響、對既有農漁業的衝擊、以及案場的利益分配等之外，我們也常聽到在地民眾表示，在施工前才知道有案場建置開發，但通常為時已晚，說明會被認為只是徒具形式。
因為民眾並未在更早的階段就被納入參與及溝通，也使得相關案場建置多半忽略從在地的角度來思考再生能源開發，在這樣的情況下，所產生的社會衝突恐怕只會越來越多，並不利於再生能源的社會接受度。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。