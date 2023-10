《如何讓人改變想法》：先讓雙方都能有安全感，再開始「深度遊說」的十個完整步驟

文:Gene

老實說,我不支持死刑,雖然也未積極主張廢死,十幾年前寫了幾篇文章,駁斥支持死刑才是唯一正義的論點,我提出有憑有據的論點,得到極大的反響,有超多網友來留言,理性討論的是極少數,絕大多都是詛咒我親友最好是被虐殺而死,然後我再來主張殺人犯不該被判死刑!

那陣子,各種詛咒多到我身心俱疲,甚至一度真的擔心我親友是不是會因為我的言論被虐殺。後來,我終於受不了了,就向那些來詛咒的鍵盤正義俠們請教:虐殺我親友的人,該不該被判死刑?迄今為止沒人回答這個問題。但是,如果他們說該判死刑,那果然知道虐殺我親友是罪不可赦的嗎?如果不該,那誰才真的是反對死刑啊?

除了排山倒海而來的詛咒,不少朋友也公開反對我的這個立場。後來,除了少數志同道合的朋友,我甚少在公開場合談論這議題了。至到2019年,影集《我們與惡的距離》觸碰了這個敏感議題,才發現飾演人權律師的吳慷仁居然沒有被詛咒,後來不僅熱門影集《人選之人-造浪者》裡的總統候選人也支持廢死而且還當選了,更深入討論死刑的影集《八尺門的辯護人》甚至扭轉了我一些好友對死刑定讞就必定該儘速執行才是唯一正義的想法。我也發現,現在在臉書上討論廢死,也沒像以前那樣飽受一面倒的詛咒。

今年爆發了多次#MeToo事件,社會上幾乎是一面倒地撻伐那些性騷擾的加害者,可是對照2018年的公投第15案《性平教育》:「您是否同意,以『性別平等教育法』明定在國民教育各階段內實施性別平等教育,且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程?」獲同意票350萬7665票(34.01%),不同意票680萬5171票(65.99%),票數相當懸殊,結果為「不通過」。如果這個公投提案換作是今年中以後舉行,結果還會一樣嗎?

有意參與公共議題論述的朋友,或許也跟我一樣,過去以為應該使用事實和證據來改變人們想法。然而,許多心理學研究卻得出相反的結論:當人們遇上與自身信念抵觸的觀點或證據時,除非它們足以完全摧毀原信念,否則會忽略或反駁它們,產生原信念反而更加強化的逆火效應(backfire effect)。如此一來,我們是否就無法改變人們的想法了呢?所有社會議題的推動就只能是狗吠火車?

這本《如何讓人改變想法:關於信念、觀點與說服技巧》(How Minds Change: The Surprising Science of Belief, Opinion, and Persuasion),如同其書名,作者科學記者大衛.麥瑞尼(David McRaney)對大腦、思想和文化的交集著迷。他重新評估了重大想法變化:在同性婚姻方面。1996年,超過七成的美國人反對同性婚姻, 現在卻有大約七成的人贊成;英國在2020年底仍有近九成民眾拒絕接種新冠疫苗,但不到一年即情勢互換。

為了了解為什麼會發生這種情況,麥瑞尼與美國加州洛杉磯同志中心的政治行動部門領導力實驗室(Learn Act Build,LAB)進行了交流。我原以為加州是美國最開明的州,可是2008年,卻出人意料地通過了禁止同性婚姻的第八號提案公投, 是加州LGBTQ運動的重大挫敗。此後他們開始開發說服技巧,試圖找出人們投票支持該禁令的原因,開展了所謂的「深度遊說」。他們沒有試圖說服人們後者錯了,而是傾聽他們為什麼認為自己是對的,並溫和地敦促他們解釋自己的想法,尋找機會讓他們反思並同情同性伴侶。

麥瑞尼其實在教會影響力頗大的美國保守南方州,也就是聖經帶(Bible belt)出生和長大,在這本《如何讓人改變想法》中要探討的議題,其實也是他自己極為關切的。他涉獵了政治和時尚、社群媒體、心理學和人類演化,以了解新的信仰、觀點和說服的科學,探討了改變想法的原因和方法。麥瑞尼想知道的是為什麼這些人改變了想法,以及是否有任何共同因素影響了他們做出徹底改變生活的決定。

法國巴黎吉恩.尼科德研究所(Jean Nicod Institute)的認知科學家雨果.梅西耶(Hugo Mercier)就在《為什麼這麼荒謬還有人信?揭開你我選擇相信與拒絕相信的心理學》(Not Born Yesterday: The Science of Who We Trust and What We Believe)精闢地告訴大家,在那一些群眾相信謬論的案例中,他們可能並不是打從心中真的無條件地相信,而是另有心機的,例如相信地球是平的人,可能是想要鶴立雞群地顯示自己的獨特性;相信領導任何一個蠢話的人也可能只是要用自己顯而易見的愚蠢宣誓效忠等等。

《如何讓人改變想法》開場的故事中,負責製作BBC劇集《陰謀公路之旅》(Conspiracy Road Trip)的工作人員,帶了五名英國陰謀論者於2011年6月在倫敦登上飛往紐約的航班。在該劇的每一集中,陰謀團體的成員都會被帶往世界各地,會見專家和目擊者,用無可否認的事實和證據挑戰他們的信念,目標是讓他們在劇集結束時回心轉意。