《如何讓人改變想法》：先讓雙方都能有安全感，再開始「深度遊說」的十個完整步驟
我們想讓你知道的是
當我們使用錯誤的工具和方法說服他人時，反而弄巧成拙。一旦了解了以上狀況，改變想法也非遙不可及的。改變想法、更新假設和接受其他觀點的能力，也是演化而來的。我們必須避免爭吵辯論並從對話開始，因為爭吵辯論有贏家和輸家，沒有人願意成為輸家。
文：Gene
老實說，我不支持死刑，雖然也未積極主張廢死，十幾年前寫了幾篇文章，駁斥支持死刑才是唯一正義的論點，我提出有憑有據的論點，得到極大的反響，有超多網友來留言，理性討論的是極少數，絕大多都是詛咒我親友最好是被虐殺而死，然後我再來主張殺人犯不該被判死刑！
那陣子，各種詛咒多到我身心俱疲，甚至一度真的擔心我親友是不是會因為我的言論被虐殺。後來，我終於受不了了，就向那些來詛咒的鍵盤正義俠們請教：虐殺我親友的人，該不該被判死刑？迄今為止沒人回答這個問題。但是，如果他們說該判死刑，那果然知道虐殺我親友是罪不可赦的嗎？如果不該，那誰才真的是反對死刑啊？
除了排山倒海而來的詛咒，不少朋友也公開反對我的這個立場。後來，除了少數志同道合的朋友，我甚少在公開場合談論這議題了。至到2019年，影集《我們與惡的距離》觸碰了這個敏感議題，才發現飾演人權律師的吳慷仁居然沒有被詛咒，後來不僅熱門影集《人選之人－造浪者》裡的總統候選人也支持廢死而且還當選了，更深入討論死刑的影集《八尺門的辯護人》甚至扭轉了我一些好友對死刑定讞就必定該儘速執行才是唯一正義的想法。我也發現，現在在臉書上討論廢死，也沒像以前那樣飽受一面倒的詛咒。
今年爆發了多次#MeToo事件，社會上幾乎是一面倒地撻伐那些性騷擾的加害者，可是對照2018年的公投第15案《性平教育》：「您是否同意，以『性別平等教育法』明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？」獲同意票350萬7665票（34.01%），不同意票680萬5171票（65.99%），票數相當懸殊，結果為「不通過」。如果這個公投提案換作是今年中以後舉行，結果還會一樣嗎？
有意參與公共議題論述的朋友，或許也跟我一樣，過去以為應該使用事實和證據來改變人們想法。然而，許多心理學研究卻得出相反的結論：當人們遇上與自身信念抵觸的觀點或證據時，除非它們足以完全摧毀原信念，否則會忽略或反駁它們，產生原信念反而更加強化的逆火效應（backfire effect）。如此一來，我們是否就無法改變人們的想法了呢？所有社會議題的推動就只能是狗吠火車？
這本《如何讓人改變想法：關於信念、觀點與說服技巧》（How Minds Change: The Surprising Science of Belief, Opinion, and Persuasion），如同其書名，作者科學記者大衛．麥瑞尼（David McRaney）對大腦、思想和文化的交集著迷。他重新評估了重大想法變化：在同性婚姻方面。1996年，超過七成的美國人反對同性婚姻， 現在卻有大約七成的人贊成；英國在2020年底仍有近九成民眾拒絕接種新冠疫苗，但不到一年即情勢互換。
為了了解為什麼會發生這種情況，麥瑞尼與美國加州洛杉磯同志中心的政治行動部門領導力實驗室（Learn Act Build，LAB）進行了交流。我原以為加州是美國最開明的州，可是2008年，卻出人意料地通過了禁止同性婚姻的第八號提案公投， 是加州LGBTQ運動的重大挫敗。此後他們開始開發說服技巧，試圖找出人們投票支持該禁令的原因，開展了所謂的「深度遊說」。他們沒有試圖說服人們後者錯了，而是傾聽他們為什麼認為自己是對的，並溫和地敦促他們解釋自己的想法，尋找機會讓他們反思並同情同性伴侶。
麥瑞尼其實在教會影響力頗大的美國保守南方州，也就是聖經帶（Bible belt）出生和長大，在這本《如何讓人改變想法》中要探討的議題，其實也是他自己極為關切的。他涉獵了政治和時尚、社群媒體、心理學和人類演化，以了解新的信仰、觀點和說服的科學，探討了改變想法的原因和方法。麥瑞尼想知道的是為什麼這些人改變了想法，以及是否有任何共同因素影響了他們做出徹底改變生活的決定。
法國巴黎吉恩．尼科德研究所（Jean Nicod Institute）的認知科學家雨果．梅西耶（Hugo Mercier）就在《為什麼這麼荒謬還有人信？揭開你我選擇相信與拒絕相信的心理學》（Not Born Yesterday: The Science of Who We Trust and What We Believe）精闢地告訴大家，在那一些群眾相信謬論的案例中，他們可能並不是打從心中真的無條件地相信，而是另有心機的，例如相信地球是平的人，可能是想要鶴立雞群地顯示自己的獨特性；相信領導任何一個蠢話的人也可能只是要用自己顯而易見的愚蠢宣誓效忠等等。
《如何讓人改變想法》開場的故事中，負責製作BBC劇集《陰謀公路之旅》（Conspiracy Road Trip）的工作人員，帶了五名英國陰謀論者於2011年6月在倫敦登上飛往紐約的航班。在該劇的每一集中，陰謀團體的成員都會被帶往世界各地，會見專家和目擊者，用無可否認的事實和證據挑戰他們的信念，目標是讓他們在劇集結束時回心轉意。
Tags：
角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。