《日經亞洲》：台灣將公布關鍵技術保護清單，防堵外流中國；國科會：年底前召開審議會

日經：台灣將公布關鍵技術保護清單，防堵外流中國

（中央社）國安會秘書長顧立雄接受《日經亞洲》專訪，表示台灣計劃今年底前將公布一份關鍵技術保護清單，防堵中國取得這些技術，可望涵蓋半導體、農業、航太和ICT等產業。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）5日報導，顧立雄指出：「今年底前，國家科學及技術委員會將會公告認定為必須予以保護的核心技術。」

「這項政策會定義國家核心技術，涵蓋半導體、農業、航太和資通訊科技（ICT）等產業，將會涉及這些領域的投資、人力、營運和技術轉移。」

中國力推先進科技之舉引發美國、日本和其他政府疑慮，台灣同表關切。追隨美國限制中國取得先進技術的政策作為，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）4日也公布對其經濟安全構成風險的關鍵技術清單。

美國總統拜登8月簽署行政命令，授權財政部禁止或限制美企對中國企業在半導體和微電子、量子資訊技術和人工智慧（AI）系統3大領域的投資。

顧立雄說：「新政策會將供應鏈和半導體中的關鍵技術提升到國家安全層級，以進行更嚴格審查，目的是要防止中國取得關鍵技術，中國的目標是台灣上游的IC設計。」

數十年來，北京一直尋求阻擋外國對台出售軍事相關技術和武器。

顧立雄指出：「自從美中貿易戰開打以來，台灣就與國際社會一樣，也更強調供應鏈安全，荷蘭和日本也是如此。不過甚至在貿易戰之前，我們就透過『兩岸人民關係條例』針對科技業的關聯和接觸進行密切監控。」

他並表示：「基本上，『兩岸人民關係條例』規範投資、禁止先進技術轉移中國。經濟部國際貿易局也有出口管制的具體機制。」

顧立雄指出：「中國對台灣農產品實施進口禁令，卻從來沒有禁止半導體業。技術管制作法類似於我們的網路安全機制。我們提出監管框架，然後他們（指中國）就調整策略繞開我們的法規，為了打擊他們的作法，我們也必須更新法規。」

華府智庫中東研究所（Middle East Institute）戰略科技和網路安全計畫主任索里曼（Mohammed Soliman）表示，保護關鍵技術的趨勢在歐洲、美國和亞洲日益明顯。

他說：「國家安全、經濟韌性和對中國競爭等疑慮趨動這股趨勢。儘管各國想要保護關鍵技術資產可以理解，這卻可能引發保護主義日益抬頭、全球供應鏈碎片化，並且在技術取得和智慧財產權上出現潛在衝突。」

顧立雄指出：「將這個國家的核心技術出口到中國，並不是我們從國家安全角度審查的唯一領域，我們也致力防止我們的半導體產品和技術被中國用於國防或軍事目的上。」

國家核心關鍵技術認定，國科會：年底前召開審議會

（中央社）外媒報導，台灣將公布關鍵技術保護清單，防堵外流中國。國科會5日表示，現正協同各部會盤點符合國安法定義的關鍵技術，等各部會盤點完成，預計年底前召開產官學研組成的審議會共同認定，經行政院公告生效。

國安會秘書長顧立雄接受《日經亞洲》專訪，表示台灣計劃今年底前將公布一份關鍵技術保護清單，防堵中國取得這些技術，可望涵蓋半導體、農業、航太和ICT等產業。

國科會5日表示，正在協同各部會，盤點符合「國家安全法」定義的關鍵技術，等各部會盤點完成後，預計年底前召開產官學研組成的審議會共同認定，經行政院公告生效。

針對外界關注半導體關鍵技術，涵蓋範圍是否從製造到IC設計，國科會指出，台灣半導體產業鏈具競爭優勢，而關鍵技術項目範圍的認定程序，依「國家核心關鍵技術認定辦法」規定，將透過產官學研組成的審議會認定。

至於關鍵技術審查評估重點，國科會指出，將依國安法規定進行認定，所謂「國家核心關鍵技術」，指若流入外國、中國、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。

同時，「國家核心關鍵技術」需符合下列條件之一，首先，基於國際公約、國防需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，應進行管制；第二，可促使我國產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力。

國科會表示，經認定為關鍵技術項目的營業秘密，若遭經濟間諜竊取，得由檢調依法偵辦、加重其刑；不過，國安法並未限制廠商赴中投資或出口管制等商業行為，廠商應遵循現行經濟部「貿易法」、陸委會「兩岸人民關係條例」等規定。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺