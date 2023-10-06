《日經亞洲》：台灣將公布關鍵技術保護清單，防堵外流中國；國科會：年底前召開審議會
我們想讓你知道的是
國科會指出，關鍵技術審查評估重點將依國安法規定進行認定，所謂「國家核心關鍵技術」，指若流入外國、中國、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。同時，「國家核心關鍵技術」需符合下列條件之一，首先，基於國際公約、國防需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，應進行管制；第二，可促使我國產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力。
日經：台灣將公布關鍵技術保護清單，防堵外流中國
（中央社）國安會秘書長顧立雄接受《日經亞洲》專訪，表示台灣計劃今年底前將公布一份關鍵技術保護清單，防堵中國取得這些技術，可望涵蓋半導體、農業、航太和ICT等產業。
《日經亞洲》（Nikkei Asia）5日報導，顧立雄指出：「今年底前，國家科學及技術委員會將會公告認定為必須予以保護的核心技術。」
「這項政策會定義國家核心技術，涵蓋半導體、農業、航太和資通訊科技（ICT）等產業，將會涉及這些領域的投資、人力、營運和技術轉移。」
中國力推先進科技之舉引發美國、日本和其他政府疑慮，台灣同表關切。追隨美國限制中國取得先進技術的政策作為，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）4日也公布對其經濟安全構成風險的關鍵技術清單。
美國總統拜登8月簽署行政命令，授權財政部禁止或限制美企對中國企業在半導體和微電子、量子資訊技術和人工智慧（AI）系統3大領域的投資。
顧立雄說：「新政策會將供應鏈和半導體中的關鍵技術提升到國家安全層級，以進行更嚴格審查，目的是要防止中國取得關鍵技術，中國的目標是台灣上游的IC設計。」
數十年來，北京一直尋求阻擋外國對台出售軍事相關技術和武器。
顧立雄指出：「自從美中貿易戰開打以來，台灣就與國際社會一樣，也更強調供應鏈安全，荷蘭和日本也是如此。不過甚至在貿易戰之前，我們就透過『兩岸人民關係條例』針對科技業的關聯和接觸進行密切監控。」
他並表示：「基本上，『兩岸人民關係條例』規範投資、禁止先進技術轉移中國。經濟部國際貿易局也有出口管制的具體機制。」
顧立雄指出：「中國對台灣農產品實施進口禁令，卻從來沒有禁止半導體業。技術管制作法類似於我們的網路安全機制。我們提出監管框架，然後他們（指中國）就調整策略繞開我們的法規，為了打擊他們的作法，我們也必須更新法規。」
華府智庫中東研究所（Middle East Institute）戰略科技和網路安全計畫主任索里曼（Mohammed Soliman）表示，保護關鍵技術的趨勢在歐洲、美國和亞洲日益明顯。
他說：「國家安全、經濟韌性和對中國競爭等疑慮趨動這股趨勢。儘管各國想要保護關鍵技術資產可以理解，這卻可能引發保護主義日益抬頭、全球供應鏈碎片化，並且在技術取得和智慧財產權上出現潛在衝突。」
顧立雄指出：「將這個國家的核心技術出口到中國，並不是我們從國家安全角度審查的唯一領域，我們也致力防止我們的半導體產品和技術被中國用於國防或軍事目的上。」
國家核心關鍵技術認定，國科會：年底前召開審議會
（中央社）外媒報導，台灣將公布關鍵技術保護清單，防堵外流中國。國科會5日表示，現正協同各部會盤點符合國安法定義的關鍵技術，等各部會盤點完成，預計年底前召開產官學研組成的審議會共同認定，經行政院公告生效。
國安會秘書長顧立雄接受《日經亞洲》專訪，表示台灣計劃今年底前將公布一份關鍵技術保護清單，防堵中國取得這些技術，可望涵蓋半導體、農業、航太和ICT等產業。
國科會5日表示，正在協同各部會，盤點符合「國家安全法」定義的關鍵技術，等各部會盤點完成後，預計年底前召開產官學研組成的審議會共同認定，經行政院公告生效。
針對外界關注半導體關鍵技術，涵蓋範圍是否從製造到IC設計，國科會指出，台灣半導體產業鏈具競爭優勢，而關鍵技術項目範圍的認定程序，依「國家核心關鍵技術認定辦法」規定，將透過產官學研組成的審議會認定。
至於關鍵技術審查評估重點，國科會指出，將依國安法規定進行認定，所謂「國家核心關鍵技術」，指若流入外國、中國、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。
同時，「國家核心關鍵技術」需符合下列條件之一，首先，基於國際公約、國防需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，應進行管制；第二，可促使我國產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力。
國科會表示，經認定為關鍵技術項目的營業秘密，若遭經濟間諜竊取，得由檢調依法偵辦、加重其刑；不過，國安法並未限制廠商赴中投資或出口管制等商業行為，廠商應遵循現行經濟部「貿易法」、陸委會「兩岸人民關係條例」等規定。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%