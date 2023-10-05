年度規模最大金融盛會 2023世界投資者週聯合論壇隆重登場

面對動盪的投資局勢，投資人如何安度可能的衝擊跟震盪，避免被割韭菜甚至被騙，取決於投資人是否擁有強健的投資韌性！眾所期盼的國際金融界最大盛事「WIW世界投資者週（World Investor Week）」系列活動，10月2日起於全球各地隆重展開！特邀總統府秘書長林佳龍、金管會主任秘書蔡福隆等貴賓親臨現場致詞。另外也特別集結國內外專家，深度剖析投資與財管的發展方向 。有鑑於近年國際證券管理機構組織(IOSCO)積極倡議強化投資人韌性，因此本次論壇也以提升投資人韌性應變力、金融數位力，永續創新力為目標，拓展大眾對於投資理財的正確認知。

總統府秘書長林佳龍於開幕出席時致詞表示，臺灣在關鍵的時刻，已成為世界值得信賴的夥伴。我們必須在資本市場上有更多的國際交流以及人才的培養，期許打造臺灣成為「亞洲企業資金調度中心」及「亞洲高階資產管理中心」的目標。並透過法規修法，提供更多金融商品及服務，同時聚焦市場國際趨勢變化、整體業發展、投資人保護，以及法規的檢討，讓金管會持續推動投資人保護法案，全力推行資產管理業的正向發展。臺灣理財顧問認證協會理事長黃崇哲說明：從2019年起，在協會前理事長李長庚積極號召下，聯合共6個單位開始辦理WIW大型論壇，今年更是擴大規模，首次集結包含F4等國內10個金融組織，從10月2日～6日舉辦「2023世界投資者週聯合論壇」，以「韌性x數位x永續 共創投資與財管新未來」為主題。此次為期5天的論壇活動，將吸引超過上萬人參加，匯集超過40名國內外財經專家與會，共同強化投資人韌性，將使台灣金融更有力！

「2023世界投資者週聯合論壇」由臺灣理財顧問認證協會、台灣金融研訓院，攜手中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所以及台灣集中保管結算所等10大台灣最具代表性的金融組織聯合主辦。

黃崇哲進一步指出，配合台灣經濟成長以及人民的高儲蓄率，台灣的資金已經成為世界資本市場非常重要的力量。面對地緣政治的變遷，將提供更多的投資人保護及投資人教育，來提高台灣投資人韌性，持續密切與國際接軌，亞洲財富管理中心的目標更是指日可待。

在滿滿5天的精采論壇活動中，將由提升投資韌性、防範詐騙、數位資產、AI應用、數位轉型、退休規劃、永續淨零、碳權投資等多角度切入，延伸探討攸關金融、財富管理產業發展的趨勢潮流，以及潛在的投資契機，匯集產學業界帶來最先進的投資新浪潮，與會者將站在巨人的肩膀上前瞻掌握全球投資脈動。論壇將持續進行至10/6下午，想要了解最新全球投資趨勢與學習理財規劃的民眾，不要錯過這場年度盛會！

左起灣期貨交易所陳錫琪副總經理、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 劉宗聖理事長、社團法人臺灣理財顧問認證協會 理事長 暨 台灣金融研訓院 院長 黃崇哲理事長、臺灣集中保管結算所 林丙輝董事長、金管會主秘蔡福隆、總統府秘書長林佳龍、證券櫃檯買賣中心 陳永誠董事長、臺灣證券交易所 簡立忠總經理、社團法人台灣不動產投資協會 林知延理事長 、CFA Society Taiwan 劉奕成理事長、中華民國退休基金協會楊曉文副理事長

活動詳情請見：https://wiwforums.tw/

本文章內容由「WIW世界投資者週」提供。