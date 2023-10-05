【專訪】捷克參議長維特齊：自豪重申「我是台灣人」，一中政策不代表北京可以指手畫腳

（中央社）捷克參議長維特齊接受《中央社》專訪表示，3年前訪台面臨中國和反對派壓力，但他因做對的事而感到自豪，也樂意重申「我是台灣人」。他並指出，一中政策不包括中國對捷克指手畫腳，誓言持續挺台。

2020年8月30日，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）率近90人訪問團來台。他繼承疑因中國強力威脅而猝逝的前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）遺志，成為捷克訪台層級最高的現任政治人物。

訪台期間，維特齊不僅是首位在立法院演說的非邦交國議長，更以中文說出「我是台灣人」，全場起立鼓掌、歡聲雷動。維特齊的舉動紅回捷克，甚至有當地服飾商製作「我是台灣人」T恤熱賣，無懼中共施壓訪台的決定也加速捷克社會對台關係的討論與轉變。

維特齊：一中政策不包含中國可以告訴我們能跟誰合作

剛過訪台3週年，維特齊接受《中央社》專訪，提到掀起風波的「我是台灣人」，維特齊自豪表示，他還會再說一次，「我很高興地重申：我是台灣人；我得說，我感到自豪。」

對於當時捷克總統與部分反對黨不贊同他訪台，使他面臨來自中國及國內壓力，他坦然表示，「重要的事往往和疼痛與付出有所連結。我們當時想訪問台灣，是因為意識到事情的正確與重要性，對台灣也一樣，這當然會帶來一些成本，但若和行動的益處相比，成本是可忍受的。」

捷克採取「一中政策」，維特齊認為這與台捷交好並不違背。他說，捷克尊重中國，也要求中國尊重捷克和其他國家的關係，包括台捷關係。

「一中政策一定不包含中國可以告訴我們能跟誰合作」，他強調，「捷克透過外交訪問強調政策自主，能作為其他國家的範例。」

捷克經歷過蘇聯軍隊入侵的傷痛，深知若開始接受他國命令，並加深依賴，危險將緊隨其後。

因此，維特齊認為捷克應該退出中國與中東歐的「17+1」機制，避免對中國太過依賴。他說：「要保護我們的供應鏈，所以我們與台灣合作。原本是16+1、變成17+1，現在又減為14+1，沒有任何成效，我們應把重點放在對中國貿易獨立與自信的政策上。」

作為如今捷克政壇地位第二高的領袖，維特齊向記者分享過往。在天鵝絨革命前，他和許多人一樣，不夠努力改變政權。所幸捷克走向民主，「當時我向自己承諾，未來要竭盡所能，確保極權主義及對他國的依附將一去不復返」。

台捷共通點：從威權和平地走向自由和民主

近年來台捷關係深化，包括日前捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在聯合國大會總辯論上維持對中國強硬立場，譴責北京以軍事行動加劇台海緊張，以及3月捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團訪台。

他說，台捷有許多共通點，例如都從威權和平地走向自由和民主。他指著身後特爾奇市（Telč）廣場的世界遺產，表示民主就如古蹟，需要積極維護。

「如今擁有的自由、正義，是確保不陷入依賴或某種依附的劍和盔甲。我們彼此相似，從這個意義上來說，我是台灣人；同理，我認為一些台灣人也是捷克人。」

作為台捷合作的重要推手，維特齊指出，兩國正就研究、學術、供應鏈保護以及貿易互惠領域開展合作。如今台北-布拉格直航啟動，公民社會能更頻繁互訪，「我明年就計劃去台灣度假」，他笑著告訴記者。

維特齊坦白指出，「確實有些勢力不太樂見這個發展，特別是中國在盡力阻撓這件事，但我認為我們會繼續往更好的合作前進。台灣如今是很發達的國家，有歐洲沒有的能力，如晶片生產，我認為台捷關係還能更強化」。

最後，他感謝台灣和捷克人民的支持，陪他度過訪台期間內外襲來的政治壓力。「我要感謝你們，我在社群媒體上收到的訊息對我來說非常重要，讓我知道我們做了件好事。當你知道做了好事時，就能忍受任何事情，因為這就是生命的意義：做正確的、好的事情。」

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航