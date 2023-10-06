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2023/10/06,
交通

博愛座爭議、電扶梯停走、24小時營運？是時候該決定台北捷運的未來了

博愛座爭議、電扶梯停走、24小時營運？是時候該決定台北捷運的未來了
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

日前台北捷運的博愛座爆出極大爭議，博愛座讓位與否代表了對捷運文化的不同想像，但是，台北捷運不止博愛座有爭議，還有其他可討論的部分，本文將從博愛座、電扶梯和24小時捷運探析，台北市民想要什麼樣的未來捷運。

文：陳泓璿

是時候該決定台北捷運的未來了。

今（2023）年9月20日作家李昂，在社群媒體上發表了對博愛座的看法，認為年輕人應該要讓位博愛座給年長者，重新引發了民眾針對博愛座的討論。博愛座讓位與否代表了對捷運文化的不同想像，本文將從博愛座、電扶梯和24小時捷運探析，台北市民想要什麼樣的未來捷運。

三種博愛座論，你站在哪一方？

博愛座是台北捷運最具爭議的問題之一，其爭議點在於博愛座（priority seat）究竟應不應該被坐。無論坐的人是一位優先者「priority」，還是一位站累想休息的乘客，都有權利使用博愛座，這是第一種博愛座通用論。

第二種則是強調博愛座只能被有需要的乘客乘坐，「有需要」則是狹義上，捷運圖標示的五種老弱婦孺孕婦可以使用，其他非定義範圍者不得使用，為博愛座基本論。

在早些年台北捷運中，博愛座基本論壓制了博愛座通用論者，多數未有明顯需求的乘客（通用論者）不敢乘坐博愛座，因為害怕基本論者的眼光與批評。近年來此況有所改，不會再出現人滿為患的車廂卻有一兩個深藍色博愛座空缺，直到作家李昂再次引燃話題。

當李昂代表的基本論者，再次批評了通用論者不讓位時，第三種聲音再次被喚醒，即以取消博愛座為主要訴求，甚至座椅全面改為扶手，稱作為一般座普及論。

對捷運座位安排的想像

三種不同的博愛座立場，各自代表了對台北捷運的不同想像。

博愛座通用論者主張維持現狀，由於台北捷運公司和市政府對此座位規範尚不明確，博愛座是一個任何人都能使用的座位，不限於粉紅圖上的五種，也包括任何一位自認需要的乘客，是一種在極端與自由之間最平衡、卻也最需社會共識的論點。

博愛座基本論則強調，市府應該明確規範誰能坐博愛座，任何在條件之外坐客都必須符合此條件，否則就是觸法且不道德的。此觀點將博愛座與一般座區分，形成了一種優先權「priority」的解釋定義差異，只有在法律明確規定的人才能使用priority seat。

一般座普及論近年來呼聲越起，主要是由極端的博愛座通用論者發起。受到了博愛座基本論者批評側目，通用論者為了維護每個人坐下的權利，如果取消了博愛座，那麼每一張椅子都是博愛座，所以真正需要的人都會被讓位，而不是空下兩張深藍色椅子沒有人敢坐。

解決了博愛座使用者被側目的可能，在外表上有其需求的人一定會被讓位，缺點是未有外在表現需求的人可能會被忽略。不過此缺點在基本論中也會被忽略就是了。

可以說，台北捷運的座位設計安排，是乘客們對捷運的想像。究竟座椅應該是公眾的、社會弱勢的、還是兩方皆有的，端看民眾自決。

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Photo Credit: 台北捷運公司提供

走停不定的手扶梯

除了博愛座，電扶梯設計也可以引申至此。台北捷運有一種右停左走的電扶梯文化，近年來台北捷運公司提倡了「緊握扶手，站穩踏階」，試圖改善這種文化。

右停左走是市民最友善的自發性政策，既能讓趕時間的人先往前衝，也能讓不趕時間或腳酸的乘客停留在手扶梯上休息。

「緊握扶手，站穩踏階」則是台北捷運公司，不太知道如何處理手扶梯走停問題所提出的柔性政策，有研究報告指，所有乘客均站在手扶梯上，可以加快捷運疏解人潮的速度和壓力，因此應當全面採用左右側均不動，提高了運載量和速度。

然此做法忽略了人的自主性在，每個人都有不同的趕時間趕路程的理由，如果為了紓解最大乘客量，也忽視了每個人各自的選擇。

如果將觀點推至極限，會出現第三種作法，全面走動的電扶梯。乘客們不再「站在」手扶梯上，而是左右兩側均在往上往下走。目前關於此觀點的討論尚不多，不過，可以想像支持者認為大家一起往前走應該會更快紓解人潮，然如果將馬路原理應用至此，車子一直往前走也還是會塞車不是嗎？

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Photo Credit: 台北捷運公司提供

24小時營運有更加市民友善嗎？

第三種爭論是討論最少的，捷運24小時營運問題。目前台北捷運末班車多從24時發車，約凌晨1時或更晚結束，待工作人員檢查清潔完畢則更晚，首班車多自早上6時發車。

此做法看似是最具合理性，也最符合經濟效益的時刻表，然近年來台北市夜晚工作和娛樂生活興勝是不可否認的，越來越多人（尚無法量化），在半夜返家時卻不得透過大眾交通系統，必須仰賴計程車、uber甚至等待天明再乘首班車返家。

此外，離開台北的人也無法乘坐更早的車次，客運最早班次為六點自台北出發，台北捷運最早為六點發車，也就是說若有乘坐清晨六點的捷運只能夜宿台北車站了。桃園機場捷運開通以後，台北捷運也肩負了旅客往機場的交通責任，早於捷運首班車的班機只能乘坐計程車了。

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Photo Credit: 台北捷運公司提供

從博愛座、電扶梯和24小時營運想像台北捷運

綜上所述，台北市民希望的博愛座是什麼？通用論者是沈默的多數，是政府不知如何是好的維持現狀。基本論者不斷批判通用論者，一般座普及論者趁勢追擊，將此批評轉化為更極端的改革。

電扶梯應該怎麼走站？以最大運輸量為目標、卻也忽視民眾各自需求的「緊握扶手，站穩踏階」，還是維持左走右站，繼續讓台北捷運塞車，抑或是全面改成走路，但在電梯與樓梯尚不齊全之下也難以執行。

24小時營運不是現階段世界主流的趨勢，多數捷運地鐵電車為維持營運成本、保養和維修等，半夜有休息時段。然捷運無法對上清晨飛機、客運等，只能配合高鐵，且都市夜晚的工作與生活，皆是不可忽略的。

是時候該決定台北捷運的未來了


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