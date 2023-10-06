博愛座爭議、電扶梯停走、24小時營運？是時候該決定台北捷運的未來了
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日前台北捷運的博愛座爆出極大爭議，博愛座讓位與否代表了對捷運文化的不同想像，但是，台北捷運不止博愛座有爭議，還有其他可討論的部分，本文將從博愛座、電扶梯和24小時捷運探析，台北市民想要什麼樣的未來捷運。
文：陳泓璿
是時候該決定台北捷運的未來了。
今（2023）年9月20日作家李昂，在社群媒體上發表了對博愛座的看法，認為年輕人應該要讓位博愛座給年長者，重新引發了民眾針對博愛座的討論。博愛座讓位與否代表了對捷運文化的不同想像，本文將從博愛座、電扶梯和24小時捷運探析，台北市民想要什麼樣的未來捷運。
三種博愛座論，你站在哪一方？
博愛座是台北捷運最具爭議的問題之一，其爭議點在於博愛座（priority seat）究竟應不應該被坐。無論坐的人是一位優先者「priority」，還是一位站累想休息的乘客，都有權利使用博愛座，這是第一種博愛座通用論。
第二種則是強調博愛座只能被有需要的乘客乘坐，「有需要」則是狹義上，捷運圖標示的五種老弱婦孺孕婦可以使用，其他非定義範圍者不得使用，為博愛座基本論。
在早些年台北捷運中，博愛座基本論壓制了博愛座通用論者，多數未有明顯需求的乘客（通用論者）不敢乘坐博愛座，因為害怕基本論者的眼光與批評。近年來此況有所改，不會再出現人滿為患的車廂卻有一兩個深藍色博愛座空缺，直到作家李昂再次引燃話題。
當李昂代表的基本論者，再次批評了通用論者不讓位時，第三種聲音再次被喚醒，即以取消博愛座為主要訴求，甚至座椅全面改為扶手，稱作為一般座普及論。
對捷運座位安排的想像
三種不同的博愛座立場，各自代表了對台北捷運的不同想像。
博愛座通用論者主張維持現狀，由於台北捷運公司和市政府對此座位規範尚不明確，博愛座是一個任何人都能使用的座位，不限於粉紅圖上的五種，也包括任何一位自認需要的乘客，是一種在極端與自由之間最平衡、卻也最需社會共識的論點。
博愛座基本論則強調，市府應該明確規範誰能坐博愛座，任何在條件之外坐客都必須符合此條件，否則就是觸法且不道德的。此觀點將博愛座與一般座區分，形成了一種優先權「priority」的解釋定義差異，只有在法律明確規定的人才能使用priority seat。
一般座普及論近年來呼聲越起，主要是由極端的博愛座通用論者發起。受到了博愛座基本論者批評側目，通用論者為了維護每個人坐下的權利，如果取消了博愛座，那麼每一張椅子都是博愛座，所以真正需要的人都會被讓位，而不是空下兩張深藍色椅子沒有人敢坐。
解決了博愛座使用者被側目的可能，在外表上有其需求的人一定會被讓位，缺點是未有外在表現需求的人可能會被忽略。不過此缺點在基本論中也會被忽略就是了。
可以說，台北捷運的座位設計安排，是乘客們對捷運的想像。究竟座椅應該是公眾的、社會弱勢的、還是兩方皆有的，端看民眾自決。
走停不定的手扶梯
除了博愛座，電扶梯設計也可以引申至此。台北捷運有一種右停左走的電扶梯文化，近年來台北捷運公司提倡了「緊握扶手，站穩踏階」，試圖改善這種文化。
右停左走是市民最友善的自發性政策，既能讓趕時間的人先往前衝，也能讓不趕時間或腳酸的乘客停留在手扶梯上休息。
「緊握扶手，站穩踏階」則是台北捷運公司，不太知道如何處理手扶梯走停問題所提出的柔性政策，有研究報告指，所有乘客均站在手扶梯上，可以加快捷運疏解人潮的速度和壓力，因此應當全面採用左右側均不動，提高了運載量和速度。
然此做法忽略了人的自主性在，每個人都有不同的趕時間趕路程的理由，如果為了紓解最大乘客量，也忽視了每個人各自的選擇。
如果將觀點推至極限，會出現第三種作法，全面走動的電扶梯。乘客們不再「站在」手扶梯上，而是左右兩側均在往上往下走。目前關於此觀點的討論尚不多，不過，可以想像支持者認為大家一起往前走應該會更快紓解人潮，然如果將馬路原理應用至此，車子一直往前走也還是會塞車不是嗎？
24小時營運有更加市民友善嗎？
第三種爭論是討論最少的，捷運24小時營運問題。目前台北捷運末班車多從24時發車，約凌晨1時或更晚結束，待工作人員檢查清潔完畢則更晚，首班車多自早上6時發車。
此做法看似是最具合理性，也最符合經濟效益的時刻表，然近年來台北市夜晚工作和娛樂生活興勝是不可否認的，越來越多人（尚無法量化），在半夜返家時卻不得透過大眾交通系統，必須仰賴計程車、uber甚至等待天明再乘首班車返家。
此外，離開台北的人也無法乘坐更早的車次，客運最早班次為六點自台北出發，台北捷運最早為六點發車，也就是說若有乘坐清晨六點的捷運只能夜宿台北車站了。桃園機場捷運開通以後，台北捷運也肩負了旅客往機場的交通責任，早於捷運首班車的班機只能乘坐計程車了。
從博愛座、電扶梯和24小時營運想像台北捷運
綜上所述，台北市民希望的博愛座是什麼？通用論者是沈默的多數，是政府不知如何是好的維持現狀。基本論者不斷批判通用論者，一般座普及論者趁勢追擊，將此批評轉化為更極端的改革。
電扶梯應該怎麼走站？以最大運輸量為目標、卻也忽視民眾各自需求的「緊握扶手，站穩踏階」，還是維持左走右站，繼續讓台北捷運塞車，抑或是全面改成走路，但在電梯與樓梯尚不齊全之下也難以執行。
24小時營運不是現階段世界主流的趨勢，多數捷運地鐵電車為維持營運成本、保養和維修等，半夜有休息時段。然捷運無法對上清晨飛機、客運等，只能配合高鐵，且都市夜晚的工作與生活，皆是不可忽略的。
是時候該決定台北捷運的未來了
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。