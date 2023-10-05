選戰倒數100天：賴陣營力抗「藍白合」變數，侯辦選戰主軸「弱化柯、邊緣郭」

賴清德陣營力抗藍白合變數，綠營目標「總統勝選、國會過半」

（中央社）2024大選倒數100天，民進黨10月開始進入選戰熱期，總統參選人賴清德陣營多管齊下，除了持續透過國政發表闡述願景、各地立委輔選與產業參訪鞏固組織票，面對藍白整合的可能變數，綠營深挖壕溝備戰。

民進黨2024大選目標是「總統勝選、國會過半」，黨內評估，總統選情審慎樂觀，並希望靠賴清德的聲勢全面拉抬立委參選人。

邁入最後的百日大作戰，民進黨多管齊下，陸戰鞏固組織票、社群空戰突破同溫層、走訪校園爭取年輕選票，同時要召喚海外選票返鄉投票。

選戰前期，賴清德陣營利用半年時間，在全球106個國家及城市成立後援會；上週有500多位海外台僑齊聚圓山大飯店成立海外後援總會，當天熱烈的氣氛，讓賴清德相當振奮。

海外後援會成立重要推手、前民進黨主席卓榮泰則說，接下來才是高潮，真正的組織工作現在才開始，要啟動百日作戰，希望後援會成員回到各自國家城市催票、拉票、明年1月13日一定要投票。

國內的部分，賴清德持續透過各地方後援會、百工百業後援會、參香、產業走訪，加固基層支持力量。

此外，面對在野黨頻繁攻擊民進黨執政，民進黨各立委參選人在全台陸續舉辦「信賴台灣．溫暖好政」說明會，化被動為主動，政務官、黨中央競辦發言人也與會，親自說明蔡政府政績。

賴清德「希望工程」願景說明會按照節奏，一場接一場舉辦。

「同舟共濟賴清德後援會」5日在台北舉辦成立大會，賴清德（中）出席並授旗｜Photo Credit: 中央社

黨內立委表示，賴清德現在就是穩紮穩打、照表操課，預計10月中旬之後，賴清德就會排滿立委輔選行程，讓母雞的氣勢帶動各地小雞選情。

黨內立委表示，隨著各縣市競總、立委參選人競選總部陸續成立，一直到投票前，預計賴清德全台至少會跑過3遍。

聚攏綠營組織票，民進黨沒有放鬆中間與青年選票，10月份，賴清德持續走訪校園，北、中、南、新竹各一場校園演講。

黨務幹部也說，中央黨部青年對話行動一直繼續，年輕人的光譜多元、在意的東西不一樣，民進黨透過有深度的講座，拉出對話空間，希望影響關鍵選民，爭取不同群體的年輕人回流。

正副總統參選人11月底完成登記，外界關注鴻海創辦人郭台銘連署進度，此外，藍白能否整合，侯柯雙方陣營各自放話。

面對藍白可能整合的變數，黨內人士則說，2個月前，民進黨就已經在預防這個變數，採取的策略是「把柯侯綁在一起打」，這兩人背景相似，一個是新北市長，一個當過台北市長，柯文哲去年卸任時，施政滿意度低，侯友宜請假113天，市政擺爛。

蘭ㄅ黨內人士說，選戰打到倒數100天，慎防藍白合，挖好壕溝，準備選戰最後階段的激戰。

在野陣營整合？侯辦選戰主軸：弱化柯、邊緣郭

2024總統大選進入白熱化階段，國民黨總統參選人侯友宜持續面對藍白合議題，以及鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統的挑戰，持續透過組織動員的能量，以弱化柯、邊緣郭，作為選戰主軸。

2024年大選進入最後100天，在野陣營能否完成整合，是各界關注焦點，國民黨高層目前保持善意，但民眾黨一下開出比民調的條件，一下黨主席柯文哲又說藍白一定合，讓藍白合能否先進入兩邊高層的實質討論，充滿不確定性。

侯友宜訪美回台後，隨即向新北市府請假，全力投入選戰，包括走訪全台各地，以及持續端出政見爭取支持，目的都是期盼能持續拉高支持度，在民調中超過柯文哲，取得穩定領先的地位。

國民黨總統參選人侯友宜（左2）4日與黨主席朱立倫（左1）、台北市長蔣萬安（前右3）出席全國勞工後援總會活動｜Photo Credit: 中央社

黨內人士分析，接下來將近一個月的時間很關鍵，侯友宜民調若能持續提升，甚至拉開與柯文哲的差距，或許有助藍白整合。

黨內人士也說，國民黨擁有14縣市的執政權，37席立委，在地方具有相當的實力，因此10月份藍營在各地舉辦國慶活動，以及侯友宜各縣市競選總部持續成立並造勢，都有助於提升藍軍氣勢，同時也有向民眾黨「秀肌肉」的意味，讓柯陣營了解國民黨的基層組織實力，其目的都是想要持續強化自身力量，試圖凸顯柯文哲在各地組織的不足、將其弱化。

至於如何面對郭台銘連署參選總統，藍營輔選人士表示，目前態勢很清楚可以看到，藍、白兩陣營都刻意邊緣化郭台銘，三方之間並沒有太多交鋒，而郭台銘也就只是繼續爭取連署支持，並未激起太大火花。未來不論郭台銘連署狀況如何，若藍白順利完成整合，以主流民意為依歸、想要達到政黨輪替的郭台銘，還要繼續選下去嗎。

選情評估方面，藍營地方人士坦言，侯友宜在自身藍軍的支持度待加強，不少支持者仍有些許疑慮，但經過提出九二共識相關論述、訪美、端出政見牛肉等作為，確實雜音越來越少，但在地方上選情還是偏冷，無法激出更多熱情，恐怕是黨中央與侯團隊還需要再思考與加強的部分。

這位地方人士也說，大家都視10月是藍白整合的關鍵時期，若到時候侯友宜的民調還是沒有明顯提升，在國民黨不願屈居副手的前提下，與民眾黨的合作可能就無法順利談下去。距離大選已越來越接近，時間恐已不站在在野陣營這邊，若不能加速討論合作，就算最終整合成功，勢必還有一段磨合期。

爭取年輕選票部分，黨內人士說，青年團、青年部接下來會到各地校園及地方展開論壇、營隊活動，擴大與年輕世代接觸面，也會開始將侯友宜跟柯文哲的政見理念相近之處，包在一起比較與宣傳；侯友宜也會繼續深入校園演講與青年學子面對面接觸，爭取年輕人認同。