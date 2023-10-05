選戰倒數100天：賴陣營力抗「藍白合」變數，侯辦選戰主軸「弱化柯、邊緣郭」
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距離2024總統選舉倒數百日，各黨候選人加緊腳步打選戰。民調領先的民進黨候選人賴清德如何對抗在野黨提出的藍白合？藍營佔有14個執政縣市，是否成侯友宜當選優勢？主張藍白合的柯文哲，該如何突破當前局勢？郭台銘搭檔賴佩霞，連署能夠超越28萬9667份嗎？
賴清德陣營力抗藍白合變數，綠營目標「總統勝選、國會過半」
（中央社）2024大選倒數100天，民進黨10月開始進入選戰熱期，總統參選人賴清德陣營多管齊下，除了持續透過國政發表闡述願景、各地立委輔選與產業參訪鞏固組織票，面對藍白整合的可能變數，綠營深挖壕溝備戰。
民進黨2024大選目標是「總統勝選、國會過半」，黨內評估，總統選情審慎樂觀，並希望靠賴清德的聲勢全面拉抬立委參選人。
邁入最後的百日大作戰，民進黨多管齊下，陸戰鞏固組織票、社群空戰突破同溫層、走訪校園爭取年輕選票，同時要召喚海外選票返鄉投票。
選戰前期，賴清德陣營利用半年時間，在全球106個國家及城市成立後援會；上週有500多位海外台僑齊聚圓山大飯店成立海外後援總會，當天熱烈的氣氛，讓賴清德相當振奮。
海外後援會成立重要推手、前民進黨主席卓榮泰則說，接下來才是高潮，真正的組織工作現在才開始，要啟動百日作戰，希望後援會成員回到各自國家城市催票、拉票、明年1月13日一定要投票。
國內的部分，賴清德持續透過各地方後援會、百工百業後援會、參香、產業走訪，加固基層支持力量。
此外，面對在野黨頻繁攻擊民進黨執政，民進黨各立委參選人在全台陸續舉辦「信賴台灣．溫暖好政」說明會，化被動為主動，政務官、黨中央競辦發言人也與會，親自說明蔡政府政績。
賴清德「希望工程」願景說明會按照節奏，一場接一場舉辦。
黨內立委表示，賴清德現在就是穩紮穩打、照表操課，預計10月中旬之後，賴清德就會排滿立委輔選行程，讓母雞的氣勢帶動各地小雞選情。
黨內立委表示，隨著各縣市競總、立委參選人競選總部陸續成立，一直到投票前，預計賴清德全台至少會跑過3遍。
聚攏綠營組織票，民進黨沒有放鬆中間與青年選票，10月份，賴清德持續走訪校園，北、中、南、新竹各一場校園演講。
黨務幹部也說，中央黨部青年對話行動一直繼續，年輕人的光譜多元、在意的東西不一樣，民進黨透過有深度的講座，拉出對話空間，希望影響關鍵選民，爭取不同群體的年輕人回流。
正副總統參選人11月底完成登記，外界關注鴻海創辦人郭台銘連署進度，此外，藍白能否整合，侯柯雙方陣營各自放話。
面對藍白可能整合的變數，黨內人士則說，2個月前，民進黨就已經在預防這個變數，採取的策略是「把柯侯綁在一起打」，這兩人背景相似，一個是新北市長，一個當過台北市長，柯文哲去年卸任時，施政滿意度低，侯友宜請假113天，市政擺爛。
蘭ㄅ黨內人士說，選戰打到倒數100天，慎防藍白合，挖好壕溝，準備選戰最後階段的激戰。
在野陣營整合？侯辦選戰主軸：弱化柯、邊緣郭
2024總統大選進入白熱化階段，國民黨總統參選人侯友宜持續面對藍白合議題，以及鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統的挑戰，持續透過組織動員的能量，以弱化柯、邊緣郭，作為選戰主軸。
2024年大選進入最後100天，在野陣營能否完成整合，是各界關注焦點，國民黨高層目前保持善意，但民眾黨一下開出比民調的條件，一下黨主席柯文哲又說藍白一定合，讓藍白合能否先進入兩邊高層的實質討論，充滿不確定性。
侯友宜訪美回台後，隨即向新北市府請假，全力投入選戰，包括走訪全台各地，以及持續端出政見爭取支持，目的都是期盼能持續拉高支持度，在民調中超過柯文哲，取得穩定領先的地位。
黨內人士分析，接下來將近一個月的時間很關鍵，侯友宜民調若能持續提升，甚至拉開與柯文哲的差距，或許有助藍白整合。
黨內人士也說，國民黨擁有14縣市的執政權，37席立委，在地方具有相當的實力，因此10月份藍營在各地舉辦國慶活動，以及侯友宜各縣市競選總部持續成立並造勢，都有助於提升藍軍氣勢，同時也有向民眾黨「秀肌肉」的意味，讓柯陣營了解國民黨的基層組織實力，其目的都是想要持續強化自身力量，試圖凸顯柯文哲在各地組織的不足、將其弱化。
至於如何面對郭台銘連署參選總統，藍營輔選人士表示，目前態勢很清楚可以看到，藍、白兩陣營都刻意邊緣化郭台銘，三方之間並沒有太多交鋒，而郭台銘也就只是繼續爭取連署支持，並未激起太大火花。未來不論郭台銘連署狀況如何，若藍白順利完成整合，以主流民意為依歸、想要達到政黨輪替的郭台銘，還要繼續選下去嗎。
選情評估方面，藍營地方人士坦言，侯友宜在自身藍軍的支持度待加強，不少支持者仍有些許疑慮，但經過提出九二共識相關論述、訪美、端出政見牛肉等作為，確實雜音越來越少，但在地方上選情還是偏冷，無法激出更多熱情，恐怕是黨中央與侯團隊還需要再思考與加強的部分。
這位地方人士也說，大家都視10月是藍白整合的關鍵時期，若到時候侯友宜的民調還是沒有明顯提升，在國民黨不願屈居副手的前提下，與民眾黨的合作可能就無法順利談下去。距離大選已越來越接近，時間恐已不站在在野陣營這邊，若不能加速討論合作，就算最終整合成功，勢必還有一段磨合期。
爭取年輕選票部分，黨內人士說，青年團、青年部接下來會到各地校園及地方展開論壇、營隊活動，擴大與年輕世代接觸面，也會開始將侯友宜跟柯文哲的政見理念相近之處，包在一起比較與宣傳；侯友宜也會繼續深入校園演講與青年學子面對面接觸，爭取年輕人認同。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45