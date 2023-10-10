中共若年底之前舉行三中全會，表明黨內一定出了大事

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

正常年份，中共全會在10月或11月舉行，特定年份，在1月或2月舉行。所謂特定年份，指的是中共黨代會的次年，由於要在3月的全國兩會上決定國家各機構領導人，所以把中央全會的時間改在1月或2月，以便在中央委員會討論通過國家領導人選。

習近平雖然給人的感覺是不照章辦事，但從十八、十九屆和二十屆的頭一年來看，大體遵循這一規矩，只是在十九大後的翌年即2018年，在1月和2月各自召開了一次中央全會，即十九屆二中和三中全會。

不過，今年三中全會至今沒有消息傳出，確實有些奇怪。要是在江、胡時期，不只中央全會，舉凡重要會議，舉行的時間和內容早早為外界所知。但習近平上台後，尤其近兩、三年，中央全會和重要會議的時間，最多提前10多天公佈，有些會議是結束後官媒報導了外界才知。

即便像一帶一路高峰論壇，作為中國今年最重要的主場外交，雖然官方年初就宣佈了要在10月舉行，可到底10月哪天，彷彿故意和人捉迷藏，到現在還未告知。這已成了習時期官方的標準做法。

總遲遲不公佈會議日期

中共這樣做，大概出於保密的需要，好像提前多天公佈會議時間，會把會議的機密洩露出去。這是一種典型的秘密會社的做法，不是一個現代政黨尤其執政黨所為。但中共越是表現出不讓外界知道的樣子，反越勾起外界的好奇，人們懷疑這裡有什麼見不得人的勾當，很容易導致外界對一些現象的誤解。

比如，前段時間有媒體引述消息人士的話爆料，習不按慣例召開決策會議，他兼任的一些小組幾年時間也不舉行一次會議，就是一個空架子。爆料者以中央深改委和政治局會議為例，稱它們召開次數不定，有時該舉行不舉行。如果平時不是對這些會議特別關注，確實會得出這個印象。

然而，檢索十八大以來這些決策會議召開的時間，難以得出習不按慣例，隨心所欲，想開就開，想不開就不開的結論。

先說中央深改委，它的前身是中央深改組，成立於2014年，在十八大的四年裡，共舉行了38次會議，第一年8次，第二年11次，第三年12次，第四年7次。十九大改為深改委後，五年時間共舉行會議27次，第一年5次，第二、三、四年各6次，第五年4次。二十大後的第一年即今年，到現在召開了2次，估計至少還有1次。

從深改委會議的時間看，很難找出其中的規律。開會的時間不確定，每年的會議次數也有多有少，但大體是十九屆比十八屆的要少，二十屆又比十九屆要少。此外，在黨代會前後，即當年10月到次年3月這段期間，一般不會舉行會議。

政治局會議也沒有每月都開

這種現象有兩個解釋，一是深改組是在十八大後成立的新機構，習也上台不久，想表現出有所作為的樣子，而且要議的事確實也比較多，所以會議召開的頻率也多。十九大隨著深改組升格為深改委且變為常設機構，職能和機制相對規範，就不需要頻繁的議事以突出這個機構的存在價值。二十大後要以改革名義研究的事情會進一步減少。二是黨代會前後會議頻次減少，一方面是黨代會本身要佔用大量時間去部署，另一方面是它涉及到換屆。

再說政治局會議，黨章沒有規定每月舉行一次，但慣例是每月一次，自鄧以後基本如此，不過在習時代，也有例外。有時一個月開兩次會，多半是在每年的12月，如13、14、15、16、19年的12月，開過兩次政治局會議，此外，15年7月、19年1月也開了2次會。

一個月沒開一次會的情況也不少。如13年的3、5、11月沒有召開政治局會議，15年和19年的8月、2021年的6、9月，2022年3月都沒有開會。今年到現在，1月和5月也沒有開會。所以什麼時候不開，什麼時候開2次，沒有特定規律，但大體是每月一次。

習近平兼任的領導小組職務還有中央財經委、中央外事會、中央國安委、中央網信委等，財經委會議19屆中央五年共召開了11次，平均每年2次，其中去年召開了1次，2020年召開了3次；20屆中央今年已開了2次，似乎也沒有規律。國安委會議2014、2018年各召開了一次，今年到現在也召開了一次，外事委會議2018年召開了一次，由此可推斷，這兩個會議應該是每五年即每屆中央舉行一次。中央網信委會議沒有查到，也許沒有召開，但有網路安全會議，後者是由國家網信辦主辦的，不能和網信委會議混同。

習近平是個在乎規矩的人

從上面的介紹來看，很難說習近平近兩年尤其二十大後是按照自己的性子舉行決策會議。因為除了政治局會議相對固定（每月一次），深改委和財經委的會議本就沒有規律可言。

習是個特別在乎規矩的人，他上台後中共政治生活的一大轉變，就是凡事要講規矩，習提出的國家治理現代化，我們先不看這個治理現代化裝的是什麼內容，但它必定意味著做事要有一定之規，才可稱之為「現代化」，否則，沒有規矩，難成方圓，談不上現代化，因為現代化要講程序講規則的。

習強調「法治建設」和「政治建設」，前者針對整個社會，後者針對黨，它們的共性是建規立距，有章可尋。包括他的反腐，要給某個官員定罪，表面上也要遵循一套法律程序，經過法官判決後才行，黨的紀檢部門可以政治上對官員定性，但不能代替法院判他有罪。

11或者12月舉行三中全會的概率很高