「減塑」10大常見問題：裸買、重複使用、循環容器⋯⋯你的疑慮其實都有解決方案
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您試過裸買散裝的蔬果嗎？您曾自備容器外帶餐點嗎？您有使用過循環杯嗎？對許多民眾來說，衛生、便利性、習慣、選擇少，都是他們猶豫嘗試源頭減塑的原因。但其實這些困難都有解答！您也有這些疑問嗎？其實用不同替代方式、減少使用一次性塑膠包裝，沒那麼困難。
隨著減塑意識提高，裸買、裸賣、自備容器重複盛裝、循環容器等消費模式逐漸受到關注。無論是遵循復古的購物方式，或是創造新型態的販售和包裝，只要能從源頭減少一次性塑膠，都值得您我嘗試。
不過，在推動這些源頭減塑的解方時，仍會遇到許多民眾和業者提出質疑，而這些擔憂也成為落實無塑生活的挑戰。您也有這些疑問嗎？事實上，大部分的問題都已有解決方法！
裸買／裸賣相關的常見問題
裸買／裸賣是最古早、單純的販售形式。在市場、市集、商場可見到檯面上陳列無包裝的商品供人挑選購買。蔬菜、水果、文具、配件、服飾等都可以「只買產品、不買包裝」，付款後裝入包包或提袋即可，不需要塑膠袋。
不過對於裸買，有些人可能會有以下疑慮或困難：
Q：裸買蔬果被一堆人摸過，不會有衛生問題嗎？
也許是「稱斤論兩」的習慣，讓許多消費者在購買蔬果時想掂一掂分量、捏一捏或敲一敲確認品質和熟度，避免吃虧。但這不禁讓人擔心，蔬果被人碰過會不會沾染病毒細菌，或是破壞產品表皮？是不是包裝起來比較安全衛生？
其實，蔬菜水果無論有沒有包裝，都還是須要充分清洗後食用，才能保障安全衛生。目前市面上有許多無毒的蔬果清潔劑，都是保護衛生的好選擇。如果農產品表面受到破壞，可向攤商或業者反應，自己挑選時也盡量小心取放，為下一位客人留下更多選擇，也能減少剩食。
如果業者有疑慮，也可以主動替消費者挑選和拿取，保障彼此的權益。
Q：攤販或超商在秤重時，會熱心地把商品裝進塑膠袋？
挑選產品前，可先告知業者「不需要塑膠袋」，或是將自己的環保購物袋交給對方。目前大部分超市都已建立觀念，針對需要先過磅的商品，都能以散裝的方式秤重，服務人員會將價格和條碼印出交給您，讓您結帳時交給收銀人員。
不過目前裸買尚未成為主流，建議您在過渡時期，主動提醒店員您的需求，以免店員習慣性地將商品裝進塑膠袋。減少使用一次性的塑膠袋，省去購物後的垃圾，也是幫業者減少成本哦！
Q：因為法規限制，有機商品無法用裸賣、重複盛裝的方式販售？
根據現行《有機農業促進法》，有機蔬果須要貼上生產履歷QR code或MIT標籤。此外，為了避免被其他蔬果交叉「污染」，在運輸、陳列和販售等環節必須有外包裝保護。同時，有機商品的「生產、加工、分裝及流通」都需要經過驗證，雖然消費者可以自備容器自行從原包裝盛裝，但店家不可另外分裝至其他容器供消費者盛裝，否則視為違法。
這些法規都導致有機商品目前難以無塑販售。不過，已有立委要求農業部應與時俱進，以更貼近現實需求的方式，提供業者更詳盡且切實可行的規範標準，幫助消費者和業者擁有環保且健康的選擇。期待更多消費者表達心聲，加速修法。
Q：架上的商品都已經有包裝了，沒有無塑購買的選擇？
雖然「有包裝販售」仍是主流，但經過綠色和平與多個在地團體的推動，近年來部分零售通路業者開始增設「無塑販售」的品項及陳列專區，如裸賣蔬果、自助盛裝堅果或乾貨、回裝洗衣精等，不過目前選擇有限。綠色和平呼籲業者增加裸賣品項、設置「循環包裝商品」專區，提供消費者更多無塑選擇。
此外，有許多關心環境的業者開設無包裝商店，提供消費者自備容器購買米類、豆類、咖啡、香料、餅乾、果乾、麵條、花茶、油品、清潔劑、肥皂等商品，甚至不定期開放訂購雞蛋。現在就搜尋看看您家附近有哪些無包裝商店，一起支持他們吧！
自備容器、重複使用的常見問題
除了在一般超商、超市購物，其實外帶餐點、購買飲料、逛街消費，也可以透過自備餐盒、環保杯、購物袋，從源頭減少使用一次性容器。市面上有非常多種尺寸、材質、設計風格的環保容器，讓您依照自己的需求和喜好選擇。
關於自備容器，您有以下困擾嗎：
Q：店家不讓我使用自己的容器？
大部分的餐廳、小吃店，都很願意接受消費者自備容器盛裝餐點，無論是外帶或是打包，只要及早告訴服務人員，通常不會有問題，甚至還會稱讚您「好環保哦！」
不過還是有部分「分秒必爭」的業者（如早餐店），或是內部規定嚴格的連鎖餐飲店，可能會拒絕消費者的容器。在尊重業者的同時，也許可以盡量減少他們的疑慮，例如容器開口要夠大、夠好裝、使用方式簡單，最好還能隔熱，避免服務人員裝熱食的時候燙到；事前將容器清潔乾淨、擦乾，讓業者安心盛裝。
如果店家真的無法接受您的容器，拒絕拿取免洗餐具和外帶塑膠袋，也是實踐減塑的方法之一。另外，多多支持具備環保理念的店家、給予他們鼓勵，也是推廣無塑生活重要的一環。
Q：不相信別人的容器夠乾淨？擔心交叉感染？
疫情期間，有不少店家為了防疫拒絕消費者自備環保容器。為此，綠色和平推廣「無接觸購物模式」，只要簡單調整作業流程，消費者和業者都不會碰到彼此的餐具和用品，有效保護彼此的安全。歡迎您向喜歡的店家推薦嘗試！
Q：自備容器太麻煩了？
有些人覺得出門隨身攜帶一堆盒子和杯子太重、太麻煩了，甚至可能因為包包太小而裝不下環保杯。沒關係！現在市面上有許多折疊式容器或食物袋，不佔空間又輕盈。如果不想隨時隨身攜帶，可以在車上準備一兩個餐盒或杯子，或是出門前先計劃行程，需要時再帶上。
當然，出門在外總是有意想不到的狀況。臨時需要外帶飲料時，您可以選擇台灣2023年開始提供循環杯服務的店家，用完之後在規定時間內歸還即可，甚至還不用自己清洗，非常方便。
循環容器相關的常見問題
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。