「減塑」10大常見問題：裸買、重複使用、循環容器⋯⋯你的疑慮其實都有解決方案

隨著減塑意識提高，裸買、裸賣、自備容器重複盛裝、循環容器等消費模式逐漸受到關注。無論是遵循復古的購物方式，或是創造新型態的販售和包裝，只要能從源頭減少一次性塑膠，都值得您我嘗試。

不過，在推動這些源頭減塑的解方時，仍會遇到許多民眾和業者提出質疑，而這些擔憂也成為落實無塑生活的挑戰。您也有這些疑問嗎？事實上，大部分的問題都已有解決方法！

裸買／裸賣相關的常見問題

裸買／裸賣是最古早、單純的販售形式。在市場、市集、商場可見到檯面上陳列無包裝的商品供人挑選購買。蔬菜、水果、文具、配件、服飾等都可以「只買產品、不買包裝」，付款後裝入包包或提袋即可，不需要塑膠袋。

不過對於裸買，有些人可能會有以下疑慮或困難：

Q：裸買蔬果被一堆人摸過，不會有衛生問題嗎？

也許是「稱斤論兩」的習慣，讓許多消費者在購買蔬果時想掂一掂分量、捏一捏或敲一敲確認品質和熟度，避免吃虧。但這不禁讓人擔心，蔬果被人碰過會不會沾染病毒細菌，或是破壞產品表皮？是不是包裝起來比較安全衛生？

其實，蔬菜水果無論有沒有包裝，都還是須要充分清洗後食用，才能保障安全衛生。目前市面上有許多無毒的蔬果清潔劑，都是保護衛生的好選擇。如果農產品表面受到破壞，可向攤商或業者反應，自己挑選時也盡量小心取放，為下一位客人留下更多選擇，也能減少剩食。

如果業者有疑慮，也可以主動替消費者挑選和拿取，保障彼此的權益。

Photo Credit: Peter Caton / Greenpeace 許多農夫市集都是以裸賣的方式陳列，美觀吸睛，也能為消費者提供無塑購物的選項

Q：攤販或超商在秤重時，會熱心地把商品裝進塑膠袋？

挑選產品前，可先告知業者「不需要塑膠袋」，或是將自己的環保購物袋交給對方。目前大部分超市都已建立觀念，針對需要先過磅的商品，都能以散裝的方式秤重，服務人員會將價格和條碼印出交給您，讓您結帳時交給收銀人員。

不過目前裸買尚未成為主流，建議您在過渡時期，主動提醒店員您的需求，以免店員習慣性地將商品裝進塑膠袋。減少使用一次性的塑膠袋，省去購物後的垃圾，也是幫業者減少成本哦！

Q：因為法規限制，有機商品無法用裸賣、重複盛裝的方式販售？

根據現行《有機農業促進法》，有機蔬果須要貼上生產履歷QR code或MIT標籤。此外，為了避免被其他蔬果交叉「污染」，在運輸、陳列和販售等環節必須有外包裝保護。同時，有機商品的「生產、加工、分裝及流通」都需要經過驗證，雖然消費者可以自備容器自行從原包裝盛裝，但店家不可另外分裝至其他容器供消費者盛裝，否則視為違法。

這些法規都導致有機商品目前難以無塑販售。不過，已有立委要求農業部應與時俱進，以更貼近現實需求的方式，提供業者更詳盡且切實可行的規範標準，幫助消費者和業者擁有環保且健康的選擇。期待更多消費者表達心聲，加速修法。

Q：架上的商品都已經有包裝了，沒有無塑購買的選擇？

雖然「有包裝販售」仍是主流，但經過綠色和平與多個在地團體的推動，近年來部分零售通路業者開始增設「無塑販售」的品項及陳列專區，如裸賣蔬果、自助盛裝堅果或乾貨、回裝洗衣精等，不過目前選擇有限。綠色和平呼籲業者增加裸賣品項、設置「循環包裝商品」專區，提供消費者更多無塑選擇。

此外，有許多關心環境的業者開設無包裝商店，提供消費者自備容器購買米類、豆類、咖啡、香料、餅乾、果乾、麵條、花茶、油品、清潔劑、肥皂等商品，甚至不定期開放訂購雞蛋。現在就搜尋看看您家附近有哪些無包裝商店，一起支持他們吧！

Photo Credit: Soojung Do / Greenpeace 無包裝商店以散裝、裸賣的方式販售食材，讓消費者只買商品、不買包裝

自備容器、重複使用的常見問題

除了在一般超商、超市購物，其實外帶餐點、購買飲料、逛街消費，也可以透過自備餐盒、環保杯、購物袋，從源頭減少使用一次性容器。市面上有非常多種尺寸、材質、設計風格的環保容器，讓您依照自己的需求和喜好選擇。

關於自備容器，您有以下困擾嗎：

Q：店家不讓我使用自己的容器？

大部分的餐廳、小吃店，都很願意接受消費者自備容器盛裝餐點，無論是外帶或是打包，只要及早告訴服務人員，通常不會有問題，甚至還會稱讚您「好環保哦！」

不過還是有部分「分秒必爭」的業者（如早餐店），或是內部規定嚴格的連鎖餐飲店，可能會拒絕消費者的容器。在尊重業者的同時，也許可以盡量減少他們的疑慮，例如容器開口要夠大、夠好裝、使用方式簡單，最好還能隔熱，避免服務人員裝熱食的時候燙到；事前將容器清潔乾淨、擦乾，讓業者安心盛裝。

如果店家真的無法接受您的容器，拒絕拿取免洗餐具和外帶塑膠袋，也是實踐減塑的方法之一。另外，多多支持具備環保理念的店家、給予他們鼓勵，也是推廣無塑生活重要的一環。

Photo Credit: Jung Park / Greenpeace 自備容器外帶餐點時，要確保容器乾淨且方便使用，可增加店家配合的意願

Q：不相信別人的容器夠乾淨？擔心交叉感染？

疫情期間，有不少店家為了防疫拒絕消費者自備環保容器。為此，綠色和平推廣「無接觸購物模式」，只要簡單調整作業流程，消費者和業者都不會碰到彼此的餐具和用品，有效保護彼此的安全。歡迎您向喜歡的店家推薦嘗試！

Q：自備容器太麻煩了？

有些人覺得出門隨身攜帶一堆盒子和杯子太重、太麻煩了，甚至可能因為包包太小而裝不下環保杯。沒關係！現在市面上有許多折疊式容器或食物袋，不佔空間又輕盈。如果不想隨時隨身攜帶，可以在車上準備一兩個餐盒或杯子，或是出門前先計劃行程，需要時再帶上。

當然，出門在外總是有意想不到的狀況。臨時需要外帶飲料時，您可以選擇台灣2023年開始提供循環杯服務的店家，用完之後在規定時間內歸還即可，甚至還不用自己清洗，非常方便。

Photo Credit: YU AN LU / Greenpeace 循環杯為外帶飲料增加許多便利，但仍需要消費者多多使用，讓業者看見需求和商機，促使擴大服務範圍

循環容器相關的常見問題