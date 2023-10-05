自由之家「2023網路自由度報告」：台灣第6亞太區最佳，冰島蟬聯5年冠軍，中國連9年墊底
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自由之家今（5）公布全球「網路自由度報告」報告，以滿分100分的評比各國網路自由度，其中包含連上網路的障礙、對內容的限制和使用者權利的侵犯等指標。台灣今年以78分排名第6，也是亞太地區最佳，而中國則以9分連續墊底9年，冰島則連續蟬聯冠軍5年。
（中央社）美國倡議團體「自由之家」今（5）天公布報告指出，人工智慧的進展加劇網路人權危機，全球網路自由度連續13年下滑，台灣以78分排名第6也是亞太地區最佳，中國以9分連續9年墊底。
自由之家（Freedom House）連續第13年發布全球「網路自由度報告」（Freedom on the Net），這是針對線上人權的年度研究報告，評估70個國家的網路自由度，涵蓋全球88%的網路使用者。
AI提升數位打壓規模、中國以9分連續墊底9年
這份報告涵蓋2022年6月至2023年5月的發展，超過85名分析師與顧問使用標準方法，以滿分100分的評比為每個國家的網路自由度評分，其中包含21個獨立指標，攸關連上網路的障礙、對內容的限制和使用者權利的侵犯。
報告指出，雖然人工智慧（AI）科技為科學、教育與整個社會帶來令人興奮的益處，但人們對AI的採用也升高數位打壓的規模、速度與效率。自動化系統讓政府能進行更精準且細微的網路審查。惡意造假者利用AI生成的影像、聲音與文字以假亂真，使真相更容易扭曲且更難辨別。
這些創新發展重塑已受到嚴重威脅的網路。2023年全球網路自由度連續第13年下滑。在全球「網路自由度報告」涵蓋的70個國家中，有29個國家的網路人權狀況惡化，只有20個國家呈現整體改善。中國的網路自由度為全球最糟，以9分連續第9年墊底，但緬甸今年僅得到10分，快要變成比中國還糟的國家。
伊朗下滑最多、斯里蘭卡進步最大
今（2023）年網路自由度下滑最多的國家是伊朗，當局關閉網路服務、封鎖WhatsApp與Instagram並加強審查，以平息反政府抗議。在這項研究計畫涵蓋的70個國家中有超過3/4國家，民眾只是因為在網路表達自己的意見就遭到逮捕。此外，有41個國家的政府會審查政治、社會或宗教內容，數量為創紀錄新高。
中國也持續出現對言論自由的嚴厲打壓。在許多因為在網路上分享意見而遭到監禁的民眾中，著名公民運動人士許志永在2023年4月遭判14年徒刑。同時，審查機構會移除對經濟下滑的批評，以及刪除針對全國人大同意國家主席習近平史無前例第3個任期的討論。
報告提到，儘管有這類嚴厲的打壓，中國民眾仍展現令人鼓舞的韌性。舉例來說，2022年11月，民眾不滿烏魯木齊致命火災發起的抗議活動，最後擴大成數十年來對中國共產黨構成的最公開挑戰，促使中央政府罕見地扭轉全國性政策。
冰島為連續第5年網路自由度最佳的國家，得到94分，其次分別為愛沙尼亞（93分）、加拿大（88分）、哥斯大黎加（85分）、英國（79分）、台灣（78分）。斯里蘭卡為今年改善幅度最大的國家，有關當局曾在2022年4月大規模反政府抗議期間不讓民眾使用社群平台，如今已解除封鎖。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
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一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。