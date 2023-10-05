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2023/10/05,
國際

自由之家「2023網路自由度報告」：台灣第6亞太區最佳，冰島蟬聯5年冠軍，中國連9年墊底

自由之家「2023網路自由度報告」：台灣第6亞太區最佳，冰島蟬聯5年冠軍，中國連9年墊底
Photo credit: 自自由之家網頁freedomhouse.org

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自由之家今（5）公布全球「網路自由度報告」報告，以滿分100分的評比各國網路自由度，其中包含連上網路的障礙、對內容的限制和使用者權利的侵犯等指標。台灣今年以78分排名第6，也是亞太地區最佳，而中國則以9分連續墊底9年，冰島則連續蟬聯冠軍5年。

（中央社）美國倡議團體「自由之家」今（5）天公布報告指出，人工智慧的進展加劇網路人權危機，全球網路自由度連續13年下滑，台灣以78分排名第6也是亞太地區最佳，中國以9分連續9年墊底。

自由之家（Freedom House）連續第13年發布全球「網路自由度報告」（Freedom on the Net），這是針對線上人權的年度研究報告，評估70個國家的網路自由度，涵蓋全球88%的網路使用者。

AI提升數位打壓規模、中國以9分連續墊底9年

這份報告涵蓋2022年6月至2023年5月的發展，超過85名分析師與顧問使用標準方法，以滿分100分的評比為每個國家的網路自由度評分，其中包含21個獨立指標，攸關連上網路的障礙、對內容的限制和使用者權利的侵犯。

報告指出，雖然人工智慧（AI）科技為科學、教育與整個社會帶來令人興奮的益處，但人們對AI的採用也升高數位打壓的規模、速度與效率。自動化系統讓政府能進行更精準且細微的網路審查。惡意造假者利用AI生成的影像、聲音與文字以假亂真，使真相更容易扭曲且更難辨別。

這些創新發展重塑已受到嚴重威脅的網路。2023年全球網路自由度連續第13年下滑。在全球「網路自由度報告」涵蓋的70個國家中，有29個國家的網路人權狀況惡化，只有20個國家呈現整體改善。中國的網路自由度為全球最糟，以9分連續第9年墊底，但緬甸今年僅得到10分，快要變成比中國還糟的國家。

伊朗下滑最多、斯里蘭卡進步最大

今（2023）年網路自由度下滑最多的國家是伊朗，當局關閉網路服務、封鎖WhatsApp與Instagram並加強審查，以平息反政府抗議。在這項研究計畫涵蓋的70個國家中有超過3/4國家，民眾只是因為在網路表達自己的意見就遭到逮捕。此外，有41個國家的政府會審查政治、社會或宗教內容，數量為創紀錄新高。

中國也持續出現對言論自由的嚴厲打壓。在許多因為在網路上分享意見而遭到監禁的民眾中，著名公民運動人士許志永在2023年4月遭判14年徒刑。同時，審查機構會移除對經濟下滑的批評，以及刪除針對全國人大同意國家主席習近平史無前例第3個任期的討論。

報告提到，儘管有這類嚴厲的打壓，中國民眾仍展現令人鼓舞的韌性。舉例來說，2022年11月，民眾不滿烏魯木齊致命火災發起的抗議活動，最後擴大成數十年來對中國共產黨構成的最公開挑戰，促使中央政府罕見地扭轉全國性政策。

冰島為連續第5年網路自由度最佳的國家，得到94分，其次分別為愛沙尼亞（93分）、加拿大（88分）、哥斯大黎加（85分）、英國（79分）、台灣（78分）。斯里蘭卡為今年改善幅度最大的國家，有關當局曾在2022年4月大規模反政府抗議期間不讓民眾使用社群平台，如今已解除封鎖。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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