史景遷《中國縱橫》：以流暢文筆指引另一條敘事史學的道路，早已成為難以超越的典範

文：謝金魚（歷史作家）

身為歷史學人，在一入學時我們就被規定要閱讀史景遷的著作，《婦人王氏之死》所表現的史家技藝與小人物視角的歷史，對於所有歷史學的小學徒更是震撼，在諸多龐大的史學理論中，史景遷以他優美流暢的文筆指引了另一條敘事史學的道路，從1966年出版《曹寅與康熙》至今已近一甲子，他早已成為難以超越的典範。

在他的諸多著作中，《利瑪竇的記憶宮殿》可說是匠心獨具，整本書圍繞著利瑪竇所寫的《西國記法》而起，這位青史留名的天主教士在晚明時抵達中國，經歷了諸多艱難後，終於將天主教帶進明帝國的首都北京，他敏銳的觀察力、淵博的學識與驚人的記憶力，往往令人折服，也讓他在中國立足。

利瑪竇在靈性上的追求很難得到中國人的共鳴，但他所擁有的學識與技藝卻因為「實用」而引起人們的興趣，亟欲得到利瑪竇博聞強記能力的人們催促之下，《西國記法》因此出世。

但這本書在史景遷寫成之前，其實並未得到太多人的關注，一方面是它是將事物以一種類似圖像記憶的方式重整後，放進腦海深處的記憶宮殿，這與中國傳統熟悉的背誦文字截然不同，甚至我們可以說，兩種系統很難相容，迄今有不少人主張這種圖像記憶法，但能使用的人還是很有限。

另一方面是它其實是邏輯能力的展現，如何將知識有意識地分類、放到合適的位置，也就是建築、佈置自己的記憶宮殿， 這也需要刻意地訓練才能達成。因此，我自己看了《西國記法》後，也理解當時的中國人大概很難接受，他們可能都跟我有類似的感嘆：「這是記憶力很好的人才能做到的吧？我就是記憶力不好才想學啊！」

但史景遷自然不是要代替利瑪竇推廣這套記憶方法，《利瑪竇的記憶宮殿》以《西國記法》為鑰匙，打開這座以利瑪竇著作、書信串連而成的記憶宮殿，在紛亂與戰爭中成長的少年時代，進入耶穌會後如何接受了往東方傳教的使命，當他跟隨著前輩教士們的步伐，從南亞、東南亞到中國，他沿路的見聞都寫成了書信寄往歐陸，成為歐洲人認識東方的管道。利瑪竇的信仰堅定無庸置疑，但傳道過程中必要的理解與妥協，幾乎貫穿了他後半生的歲月。

身為天主教進入中國的早期傳教士，利瑪竇除了精神上的壓力，也遭到身體上的迫害與追捕，因此落下了跛行的毛病，他也曾再三碰壁時感到灰心喪志，但就像聖經中的使徒保羅一樣，他在夢中得到了前往北京的指示，這也成為他振作起來繼續前行的動力。

我大約在十多年前讀到這本書，當時關注的是史景遷筆下的歷史描述，那歷歷在目的城市、人文與風土，讓讀者似乎跟著利瑪竇一同踏入在今人看來也一樣奇異的晚明中國。而後我成為基督徒多年之後，再重讀《利瑪竇的記憶宮殿》，對於利瑪竇在當時感到掙扎、困惑、挫折的信仰問題也更有感觸。史景遷以優美而形象化的文字描寫利瑪竇的一生，透過記憶宮殿的層層鋪墊，還原了這位天主教士跌宕起伏的一生。

這本匠心獨具的傳記，史料的剪裁與鋪陳都十分精巧，處處都有根據但不致於雜亂，在最後一章以極其詩意的文字組成，由利瑪竇本人帶著讀者走進他的記憶宮殿，回顧記憶中的過往，一切最終雲淡風輕，利瑪竇關上了門，但他所帶來的影響在數百年後仍然延續。

書籍介紹

本文摘錄自《中國縱橫：漢學巨擘史景遷的歷史與文化探索》，時報文化出版

作者：史景遷（Jonathan D. Spence）

譯者：黃中憲

史景遷作品在台灣出版的最後一塊拼圖

一字未刪繁體中文版

薈萃史景遷學術關懷與研究精華的經典之作

史景遷在廣受讚譽的學術生涯中，已確立其傑出中國歷史詮釋者的崇高地位，他的著作展示了非凡的學識、活力、優雅和想像力，吸引了無數讀者，讓一般大眾也能接觸到原本只有專家才能了解的主題。《中國縱橫》精選了25篇史景遷重要的短篇作品，是史景遷唯一一本短篇文選。

與最會說故事的漢學家一起放眼寰宇、縱橫華夏

《中國縱橫》全書分成五大部分：1.黃嘉略、利瑪竇、馬爾羅的《誘惑》等跨越東西文化藩籬的人物與思想；2.儒學發展以及中國政府公權力的運作機制；3.食物、稅制、藥品、鴉片等中國社會百態的研究；4.脫離帝制後的近代革命中國；5.追憶業師暨漢學巨擘的紀念文字。這25篇文章包含了與史景遷的長篇巨作相互呼應的主題，讓讀者得以一窺其治學脈絡，並在充滿情感與知性的筆致中，共赴一趟中國歷史與文化的探索之旅。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九