史景遷《中國縱橫》：以流暢文筆指引另一條敘事史學的道路，早已成為難以超越的典範
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在史景遷的諸多著作中，《利瑪竇的記憶宮殿》可說是匠心獨具，整本書圍繞著利瑪竇所寫的《西國記法》而起，這位青史留名的天主教士在晚明時抵達中國，經歷了諸多艱難後，終於將天主教帶進明帝國的首都北京，他敏銳的觀察力、淵博的學識與驚人的記憶力，往往令人折服，也讓他在中國立足。
文：謝金魚（歷史作家）
身為歷史學人，在一入學時我們就被規定要閱讀史景遷的著作，《婦人王氏之死》所表現的史家技藝與小人物視角的歷史，對於所有歷史學的小學徒更是震撼，在諸多龐大的史學理論中，史景遷以他優美流暢的文筆指引了另一條敘事史學的道路，從1966年出版《曹寅與康熙》至今已近一甲子，他早已成為難以超越的典範。
在他的諸多著作中，《利瑪竇的記憶宮殿》可說是匠心獨具，整本書圍繞著利瑪竇所寫的《西國記法》而起，這位青史留名的天主教士在晚明時抵達中國，經歷了諸多艱難後，終於將天主教帶進明帝國的首都北京，他敏銳的觀察力、淵博的學識與驚人的記憶力，往往令人折服，也讓他在中國立足。
利瑪竇在靈性上的追求很難得到中國人的共鳴，但他所擁有的學識與技藝卻因為「實用」而引起人們的興趣，亟欲得到利瑪竇博聞強記能力的人們催促之下，《西國記法》因此出世。
但這本書在史景遷寫成之前，其實並未得到太多人的關注，一方面是它是將事物以一種類似圖像記憶的方式重整後，放進腦海深處的記憶宮殿，這與中國傳統熟悉的背誦文字截然不同，甚至我們可以說，兩種系統很難相容，迄今有不少人主張這種圖像記憶法，但能使用的人還是很有限。
另一方面是它其實是邏輯能力的展現，如何將知識有意識地分類、放到合適的位置，也就是建築、佈置自己的記憶宮殿， 這也需要刻意地訓練才能達成。因此，我自己看了《西國記法》後，也理解當時的中國人大概很難接受，他們可能都跟我有類似的感嘆：「這是記憶力很好的人才能做到的吧？我就是記憶力不好才想學啊！」
但史景遷自然不是要代替利瑪竇推廣這套記憶方法，《利瑪竇的記憶宮殿》以《西國記法》為鑰匙，打開這座以利瑪竇著作、書信串連而成的記憶宮殿，在紛亂與戰爭中成長的少年時代，進入耶穌會後如何接受了往東方傳教的使命，當他跟隨著前輩教士們的步伐，從南亞、東南亞到中國，他沿路的見聞都寫成了書信寄往歐陸，成為歐洲人認識東方的管道。利瑪竇的信仰堅定無庸置疑，但傳道過程中必要的理解與妥協，幾乎貫穿了他後半生的歲月。
身為天主教進入中國的早期傳教士，利瑪竇除了精神上的壓力，也遭到身體上的迫害與追捕，因此落下了跛行的毛病，他也曾再三碰壁時感到灰心喪志，但就像聖經中的使徒保羅一樣，他在夢中得到了前往北京的指示，這也成為他振作起來繼續前行的動力。
我大約在十多年前讀到這本書，當時關注的是史景遷筆下的歷史描述，那歷歷在目的城市、人文與風土，讓讀者似乎跟著利瑪竇一同踏入在今人看來也一樣奇異的晚明中國。而後我成為基督徒多年之後，再重讀《利瑪竇的記憶宮殿》，對於利瑪竇在當時感到掙扎、困惑、挫折的信仰問題也更有感觸。史景遷以優美而形象化的文字描寫利瑪竇的一生，透過記憶宮殿的層層鋪墊，還原了這位天主教士跌宕起伏的一生。
這本匠心獨具的傳記，史料的剪裁與鋪陳都十分精巧，處處都有根據但不致於雜亂，在最後一章以極其詩意的文字組成，由利瑪竇本人帶著讀者走進他的記憶宮殿，回顧記憶中的過往，一切最終雲淡風輕，利瑪竇關上了門，但他所帶來的影響在數百年後仍然延續。
書籍介紹
本文摘錄自《中國縱橫：漢學巨擘史景遷的歷史與文化探索》，時報文化出版
作者：史景遷（Jonathan D. Spence）
譯者：黃中憲
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史景遷作品在台灣出版的最後一塊拼圖
一字未刪繁體中文版
薈萃史景遷學術關懷與研究精華的經典之作
史景遷在廣受讚譽的學術生涯中，已確立其傑出中國歷史詮釋者的崇高地位，他的著作展示了非凡的學識、活力、優雅和想像力，吸引了無數讀者，讓一般大眾也能接觸到原本只有專家才能了解的主題。《中國縱橫》精選了25篇史景遷重要的短篇作品，是史景遷唯一一本短篇文選。
與最會說故事的漢學家一起放眼寰宇、縱橫華夏
《中國縱橫》全書分成五大部分：1.黃嘉略、利瑪竇、馬爾羅的《誘惑》等跨越東西文化藩籬的人物與思想；2.儒學發展以及中國政府公權力的運作機制；3.食物、稅制、藥品、鴉片等中國社會百態的研究；4.脫離帝制後的近代革命中國；5.追憶業師暨漢學巨擘的紀念文字。這25篇文章包含了與史景遷的長篇巨作相互呼應的主題，讓讀者得以一窺其治學脈絡，並在充滿情感與知性的筆致中，共赴一趟中國歷史與文化的探索之旅。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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