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TNL+ 2023/10/06,
動漫

《葬送的芙莉蓮》的奇幻設定很老哏，為什麼依舊能輕易打動人心？

《葬送的芙莉蓮》的奇幻設定很老哏，為什麼依舊能輕易打動人心？
Photo Credit: 木棉花提供

我們想讓你知道的是

《葬送的芙莉蓮》最特別的地方是，雖然故事建立於一個完全架空的奇幻世界中，有龍、精靈、矮人等等所有奇幻常見元素，但是描寫重點卻是在於「感情」，本作就是永恆不老的精靈，與普通種族之間的生離死別，可以說是承繼了《魔戒》亞拉岡與亞玟的故事，只不過在《魔戒》中算是一個支線故事，而《葬送的芙莉蓮》則作為全作主題。

文：龍鳥

《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン）是一部於2020年才開始連載的日本漫畫，拿下日本「漫畫大賞」第一名、「手塚治虫文化賞」的新生獎，銷量也常常擠進排行榜，人氣急速竄升。

這部漫畫的開始極為簡明扼要，第一格就告訴讀者「魔王已經被打倒了」，而打倒魔王的勇者一行人，雖然成為人們稱頌的英雄，但也在盛大的慶祝後各奔東西，各自過著自己的人生。

直到50年後，隊伍成員之一的精靈魔法師「芙莉蓮」，再度回到人類國度，永恆不老的精靈發現當年的夥伴垂垂老矣，赫然驚覺，自己根本沒有準備好要送別這些重要的夥伴們......

《葬送的芙莉蓮》最特別的地方是，雖然故事建立於一個完全架空的奇幻世界中，有龍、精靈、矮人等等所有奇幻常見元素，但是描寫重點卻是在於「感情」，包括對話與理解、爭吵與誤會、甚至是不同人之間不同的相處方式，以及夥伴們長久相處下來所積累的羈絆重量。

只不過，如果真的單純只是描寫人與人的感情，故事建立在地球古代或是現代也都可以成立的；但奇幻故事之所以迷人，就在於能夠探討現實中不存在的議題。

本作中，就是永恆不老的精靈與普通種族之間的生離死別，這可以說是承繼了《魔戒》中亞拉岡與亞玟的故事，只不過在《魔戒》中算是一個支線故事，而《葬送的芙莉蓮》則作為全作主題。

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