《個人時代》導讀：在這個變化莫測的時代，獨一無二就意味著存在的意義
我們想讓你知道的是
書中分享了很多詞彙的「現象級流行」及其中的轉變，最終都是要導到作者宋吉永想要給出的未來職場大預測，書中羅列了1960年以降每十年的當紅職業，發現當紅職業就是「花無百日紅」，且汰換週期越縮越短。「如果我們為找工作付出的努力，可能十年後都付諸流水的話，我們是不是從現在就該開始想想到底怎樣的努力才是對的呢？」
文：劉冠吟（華山文創品牌長）
我的職涯很多元，入行在當時最紅的媒體當記者、後進入臺灣最大公司與老闆近距離工作、而後又自己創業，職場上各個位置的視角我大概都經歷過。正當我以為自己見多識廣的時候，疫情在這兩年以迅雷不及掩耳的速度破壞了市場秩序，遠距工作、工作型態扁平化、每個人的工作優缺點以不同角度曝露出來⋯⋯這是我輩工作者從來沒想像過的世界。
我們確切知道世界已經不同，但沒人說得準要往哪裡去，這正是《個人時代》這本書中精確回答的。
本書作者宋吉永是社群大數據專家，2015年曾出任鴻海集團特邀顧問，擁有文本探勘、大規模資訊蒐集、自然語言處理等專長。翻成白話文來說，宋吉永跟他的團隊就是埋伏在網路上的私家偵探，按照客戶的需求，分析數十億個社群媒體中大家所使用的字彙，察覺出「趨勢轉換」跟「慾望落點」，轉換成企業可以使用的商業訊息。
想想是不是很恐怖？你每天在社群媒體上漫不經心講出的那些話、分享的日常或心情，有人拿著放大鏡看並且加以分析。細思極恐，但其實身處網路世界的一天，數位足跡的探勘就不是新鮮事，正如同書中所說，變化在數據中不知不覺地顯現：「雖然居家辦公的時代來臨，公司聚餐也慢慢消失，但還是有人固定每天出門上班或是與同事聚餐。儘管自己尚未發生，但『趨勢』總有一天會輪到自己，即使仍未到來，總有一天會發生。」
書中解析了「蔥泡菜」這個詞在網路上的質變，一開始指涉的是泡菜本體（就是我們在韓國餐廳吃到的），後變成具有保健的意義（謠傳說泡菜具有防疫效果），後轉換成疲累的意思（例：居家隔離的時候每天在照顧小孩，我簡直就是蔥泡菜）；美式咖啡也在這波疫情中面臨劇烈的轉換，從早上的提神咖啡、到下午一點確認自己身為上班族一員仍好好堅持住的慰勞咖啡、下午四點主管找你喝一杯的談事情咖啡到居家辦公的氛圍咖啡。區區只是咖啡，卻隨著職場舊制度的瓦解，長出了不同的人格特質。
「我們之所以這樣改變，是因為運用科技掌控人與人之間的關係而形成的結果，不是零接觸（non contact），而是選擇性接觸（selective contact）。我們想見面時就見面，不想見面時就不必見面的方法。因此，我們得思考身為人類要扮演什麼樣的角色，同時調適自己必須與人實際碰面的既定想法。」
書中分享了很多詞彙的「現象級流行」及其中的轉變，最終都是要導到作者宋吉永想要給出的未來職場大預測，書中羅列了1960年以降每十年的當紅職業，發現當紅職業就是「花無百日紅」，且汰換週期越縮越短。「如果我們為找工作付出的努力，可能十年後都付諸流水的話，我們是不是從現在就該開始想想到底怎樣的努力才是對的呢？」
科技與疫情解構了傳統職場，然而，職場的轉變卻不是在這兩年才開始。因為世界總體經濟的趨勢，亞洲各國明顯出現大量的「躺平族」，對於工作跟生活明顯劃分、固守在單一工作上已不再流行、希望有更多自我表現的機會、對於資方的要求變高然而自我的付出卻沒有提高等等特點。簡而言之，年輕的工作者，對於工作的固著性及忠誠度降低，未來願景卻沒有變得比較清晰，反而更形迷惘。
我們很難置身在職場的瞬息萬變之外，我們該思考，要被淹沒還是創造新的自己，對此，宋吉永提出幾個建議：「一、留下紀錄，為自己的興趣累積文本。二、理性思維，將數據分析和決策流程融入自己的工作流程。三、再社會化，不斷更新背景能力或經驗。」
這不是一本容易讀的書，但看完以後獲益良多。最後，我想提出一個角度一起思考，如果現在這個公司或工作存續不久，或是雖然存在但沒有發展的可能性，我們該如何因應呢？分享作者在書中的一段話：「如果你堅持做有興趣且沒人做過的事，會建立起自己的信用，並逐漸擁有自己的品牌，在這個變化莫測的時代，獨一無二就意味著存在的意義。」
書籍介紹
本文摘錄自《個人時代：不能只是去做，重點是你「想」怎麼做！》，堡壘文化出版
作者：宋吉永（송길영）
譯者：曹雅晴
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本書透過閱讀與分析數據，預測未來的發展趨勢。在全球新冠疫情和AI人工智慧的快速普及所帶來的巨大變動中，人們的心態也在不斷改變。這些變化其實早有徵兆，而非突然轉變。逐漸累積的微小心理變化，將持續不斷地動搖個人職涯、企業組織和市場消費等方面。
在這個集體意識轉向個人意識、規則內化的新時代，居家獨處帶給我們自我成長的契機，讓我們更關注自己。挖掘自己、將自我轉化為個人品牌，自己創造工作與內容的個人時代已經到來。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
我們想讓你知道的是
根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。