《個人時代》導讀：在這個變化莫測的時代，獨一無二就意味著存在的意義

文：劉冠吟（華山文創品牌長）

我的職涯很多元，入行在當時最紅的媒體當記者、後進入臺灣最大公司與老闆近距離工作、而後又自己創業，職場上各個位置的視角我大概都經歷過。正當我以為自己見多識廣的時候，疫情在這兩年以迅雷不及掩耳的速度破壞了市場秩序，遠距工作、工作型態扁平化、每個人的工作優缺點以不同角度曝露出來⋯⋯這是我輩工作者從來沒想像過的世界。

我們確切知道世界已經不同，但沒人說得準要往哪裡去，這正是《個人時代》這本書中精確回答的。

本書作者宋吉永是社群大數據專家，2015年曾出任鴻海集團特邀顧問，擁有文本探勘、大規模資訊蒐集、自然語言處理等專長。翻成白話文來說，宋吉永跟他的團隊就是埋伏在網路上的私家偵探，按照客戶的需求，分析數十億個社群媒體中大家所使用的字彙，察覺出「趨勢轉換」跟「慾望落點」，轉換成企業可以使用的商業訊息。

想想是不是很恐怖？你每天在社群媒體上漫不經心講出的那些話、分享的日常或心情，有人拿著放大鏡看並且加以分析。細思極恐，但其實身處網路世界的一天，數位足跡的探勘就不是新鮮事，正如同書中所說，變化在數據中不知不覺地顯現：「雖然居家辦公的時代來臨，公司聚餐也慢慢消失，但還是有人固定每天出門上班或是與同事聚餐。儘管自己尚未發生，但『趨勢』總有一天會輪到自己，即使仍未到來，總有一天會發生。」

書中解析了「蔥泡菜」這個詞在網路上的質變，一開始指涉的是泡菜本體（就是我們在韓國餐廳吃到的），後變成具有保健的意義（謠傳說泡菜具有防疫效果），後轉換成疲累的意思（例：居家隔離的時候每天在照顧小孩，我簡直就是蔥泡菜）；美式咖啡也在這波疫情中面臨劇烈的轉換，從早上的提神咖啡、到下午一點確認自己身為上班族一員仍好好堅持住的慰勞咖啡、下午四點主管找你喝一杯的談事情咖啡到居家辦公的氛圍咖啡。區區只是咖啡，卻隨著職場舊制度的瓦解，長出了不同的人格特質。

「我們之所以這樣改變，是因為運用科技掌控人與人之間的關係而形成的結果，不是零接觸（non contact），而是選擇性接觸（selective contact）。我們想見面時就見面，不想見面時就不必見面的方法。因此，我們得思考身為人類要扮演什麼樣的角色，同時調適自己必須與人實際碰面的既定想法。」

書中分享了很多詞彙的「現象級流行」及其中的轉變，最終都是要導到作者宋吉永想要給出的未來職場大預測，書中羅列了1960年以降每十年的當紅職業，發現當紅職業就是「花無百日紅」，且汰換週期越縮越短。「如果我們為找工作付出的努力，可能十年後都付諸流水的話，我們是不是從現在就該開始想想到底怎樣的努力才是對的呢？」

科技與疫情解構了傳統職場，然而，職場的轉變卻不是在這兩年才開始。因為世界總體經濟的趨勢，亞洲各國明顯出現大量的「躺平族」，對於工作跟生活明顯劃分、固守在單一工作上已不再流行、希望有更多自我表現的機會、對於資方的要求變高然而自我的付出卻沒有提高等等特點。簡而言之，年輕的工作者，對於工作的固著性及忠誠度降低，未來願景卻沒有變得比較清晰，反而更形迷惘。

我們很難置身在職場的瞬息萬變之外，我們該思考，要被淹沒還是創造新的自己，對此，宋吉永提出幾個建議：「一、留下紀錄，為自己的興趣累積文本。二、理性思維，將數據分析和決策流程融入自己的工作流程。三、再社會化，不斷更新背景能力或經驗。」

這不是一本容易讀的書，但看完以後獲益良多。最後，我想提出一個角度一起思考，如果現在這個公司或工作存續不久，或是雖然存在但沒有發展的可能性，我們該如何因應呢？分享作者在書中的一段話：「如果你堅持做有興趣且沒人做過的事，會建立起自己的信用，並逐漸擁有自己的品牌，在這個變化莫測的時代，獨一無二就意味著存在的意義。」

書籍介紹

本文摘錄自《個人時代：不能只是去做，重點是你「想」怎麼做！》，堡壘文化出版

作者：宋吉永（송길영）

譯者：曹雅晴

★★ ★掀起話題的現象級推薦★ ★ ★

蟬聯韓國網路書店YES24二十大暢銷榜9週、Aladin十大暢銷榜5週

獲選教保文庫年度暢銷書

韓國學界、媒體、企業、娛樂圈，各大Youtuber爭相推薦

榮獲韓國《京鄉新聞》《每日經濟新聞》《首爾新聞》《朝鮮日報》選書推薦

本書透過閱讀與分析數據，預測未來的發展趨勢。在全球新冠疫情和AI人工智慧的快速普及所帶來的巨大變動中，人們的心態也在不斷改變。這些變化其實早有徵兆，而非突然轉變。逐漸累積的微小心理變化，將持續不斷地動搖個人職涯、企業組織和市場消費等方面。

在這個集體意識轉向個人意識、規則內化的新時代，居家獨處帶給我們自我成長的契機，讓我們更關注自己。挖掘自己、將自我轉化為個人品牌，自己創造工作與內容的個人時代已經到來。

Photo Credit: 堡壘文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航