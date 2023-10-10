〈再別康橋〉怎麼變成民歌時期的代表作？作曲者李達濤：可能我佔了徐志摩很大便宜

文：梁岱琦

「輕輕地我走了

正如我輕輕地來

我輕輕地招手

做別西天的雲彩」

這是徐志摩的〈再別康橋〉，幾乎每個人都能朗朗上口，這首詩作能流傳如此之廣，最主要的原因是被譜成了歌，從民歌時期傳唱至今，作曲者李達濤功不可沒，不過他謙虛地說：「這首歌能流傳這麼久，可能我佔了徐志摩很大便宜。」

Photo Credit: MÜST社團法人中華音樂著作權協會提供 李達濤

詩與歌本就不分家，〈再別康橋〉被認為是民歌時期的代表作，在談論民歌，尤其是孕育多數民歌手的金韻獎時，〈再別康橋〉總是會被提起。

〈再別康橋〉被收錄於金韻獎合輯第一集裡，由當時獲得第二名的范廣慧演唱，不過，李達濤卻透露，最早演唱〈再別康橋〉的並不是范廣慧，而是「原野三重唱」。現年已80多歲的李達濤，說起40多年前的往事，有些細節雖記得不是那麼清楚，卻道出許多鮮為人知的往事。

年輕時，李達濤是在餐廳裡演奏的樂手，當時他在張小燕開的明日餐廳裡彈鋼琴，台視導播黃乙功常是座上客。某次黃乙功對他說，正在籌拍一齣描寫徐志摩與陸小曼愛情故事的單元劇，需要一首歌，問他願不願意寫？

「他拿了徐志摩的〈再別康橋〉給我看，希望我幫這首詩配個旋律，之後將會交給『原野三重唱』演唱」，李達濤記得自己大概花了一、兩個小時就把曲子譜好了，帶著曲譜到錄音室裡跟「原野三重唱」會合，當場就把這首歌錄好，那時還是由他親自彈鋼琴伴奏。

將〈再別康橋〉寫成歌的過程並不難，李達濤說：「徐志摩詩的格式已經分成小節，挺整齊的，並不難寫；最怕那種長短不一，像散文般，歌要對稱，這種失去歌形狀的才不好寫。」只

是「原野三重唱」版的〈再別康橋〉僅出現於當時台視播出的單元劇，並未收錄於專輯；後來李達濤得知有金韻獎，就把這首歌送去參加比賽，得了獎後，也被安排由同為金韻獎得獎歌手范廣慧演唱，「這些應該都是當時的製作人姚厚笙安排的」。

金韻獎第一集裡陳志遠編曲的〈再別康橋〉是早期最為熟知的版本，歌曲被收錄於民歌經典專輯裡，但自己算是校園民歌的一份子嗎？李達濤反問：「什麼叫民歌？」

他覺若把民歌界定為校園歌曲，那麼他鐵定不是，因參加金韻獎時，他已經37歲了，「他們都是學生，感覺我跟他們不是一派的」。

李達濤初中時是軍樂隊，曾短暫學過鋼琴，但多數樂器都是無師自通，20多歲成為職業樂手，固定在各飯店、餐廳演出，音樂對他來說是項職業，不像那些還在學校或是初出學校的校園民歌手，音樂反而更像是興趣，因著一首〈再別康橋〉就被定位為民歌創作者，李達濤覺得有些尷尬。

李達濤坦承對徐志摩的作品並不熟，也沒特別研究，〈再別康橋〉是徐志摩三訪英國劍橋後，有感而發寫下的，這首歌廣受歡迎後，李達濤也未萌生到康橋（劍橋）走一走，一睹徐志摩筆下風采的念頭，他笑說：「我沒到過康橋，華江橋倒是去過。」

這些年來，黃大城、張清芳、蔡琴、萬芳、林宥嘉等不同時期的歌手，都重唱過〈再別康橋〉，李達濤特別對被認為是「台灣第一代搖滾之父」金祖齡演唱的版本印象深刻，稱讚他唱得挺不錯的；也曾有「北一女合唱團」登門邀請李達濤前往觀看她們詮釋〈再別康橋〉，女聲合唱團版也讓他覺得十分驚喜；還曾在網路上發現，有法國女生翻譯〈再別康橋〉，整曲以法文演唱。

一首歌能夠一直傳唱下去，李達濤覺得不是件容易的事，他舉例三零年代有很多流行歌曲寫得很好，但因沒人唱而被淘汰了，所以他始終覺得流行歌曲不能太過深奧，「若寫得太深奧、沒人唱，就不好了」。

李達濤慶幸〈再別康橋〉在學院與流行的邊緣，因此才能雅俗共賞，不停地傳唱。

歌曲介紹

歌名：〈再別康橋〉

作曲：李達濤

作詞：徐志摩

演唱人：范廣慧

編曲：陳志遠

收錄專輯：《金韻獎第一集》

出版時間：1977

出版公司：新格唱片

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此

原標題：再別康橋－以詩入歌傳唱多時的經典之作

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九