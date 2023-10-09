藍白合不合的賽局（上）：國民黨的困局是，寧可敗選也不能「禮讓柯文哲」

文：張進逸

許多人都很疑惑，為什麼在賴清德全面領先的政治氛圍下，藍白能不能合依然是個懸而未決的問題？隨著登記參選日的逼近，讓雙方支持者的焦慮感與日俱增。在這篇文章中，筆者將試著透過賽局理論，來探討這個問題為何比想像中複雜，以及藍白的策略考量與可能結果。

賽局理論的應用

在民調趨勢主要顯示賴清德一枝獨秀、柯侯兩人殺得難分難解，這使得藍白不合則難以對抗賴清德。在這種情況下，一般會容易直觀地認為藍白會選擇合作，以避免讓民進黨被輕鬆保送。不過實際上思考起來，問題卻複雜的多。

若從賽局理論的視角出發，我們不僅要考慮自己的選擇，更要預測對方的策略。根據對方最可能的選擇，再來決定自己應採取的策略。我們可以先從較為單純的國民黨決策賽局思考起，研判未來藍白合的走向。

如果柯文哲主席和民進黨單挑相差無幾，在有勝算的前提下，國民黨會不會考慮禮讓柯文哲，當副手與柯文哲搭配？結論是不會。無論是「柯侯配」有機會勝選，或者三腳督、四腳督的選局下國民黨很可能會輸，甚至國民黨可能會在選戰中淪為老三，國民黨都不會選擇這條路。

國民黨的賽局決策分析

為何國民黨會寧可敗給民進黨，也無法禮讓柯文哲，如果用簡易賽局來思考的話，國民黨需要思考在禮讓和不禮讓的兩種情境下，勝選和敗選將帶來哪些後果。以下的簡易賽局，我們會將最好的情況用+5來表示、最壞的情況用-5來表示，而不好不壞則是以0來表示，以便理解及計算。

禮讓柯文哲並勝選

優點： 成功下架民進黨。 有望獲得副總統職位。 可能掌握行政院長和若干內閣席位。比起敗選一無所有，能夠得到部分實益。 缺點： 強化民眾黨的地位，使其成為國民黨的主要競爭對手。 立委選舉沒有母雞帶領，席位可能受到影響。 身為最大在野黨，又有絕對多數的地方執政權，卻沒推出總統候選人，嚴重傷害黨內士氣。 行政院長為總統任命沒有任期保障。 分配到的閣員席位同樣沒有任期保障可能遭受撤換。 柯文哲不可控又因任期固定無法拉下他，若失去合作互信將難以收拾殘局。

以好壞未卜來看，賽局樹的結果可用)來表示。

禮讓柯文哲但敗選

優點：全盤皆輸，完全沒好處。 缺點： 下架民進黨失敗。 強化民眾黨地位，成為國民黨最強潛在對手。 立委選舉沒母雞帶領有崩盤可能。 以敗到徹底來看，可用-5來表示。

獨立參選並勝選