藍白合不合的賽局（下）：對柯文哲來說不論輸贏，參選到底存在滿滿的好處

文：張進逸

對柯文哲來說，他的賽局分析涉及多個層面，包括個人利益、情緒價值，以及民眾黨的整體利益。這種多重角度的考量使得他的賽局策略遠比國民黨更為複雜。對國民黨而言，其實就只有勝選與敗選，以及立院席次的多寡，所以很容易可推估國民黨勢必參選到底。但對於柯文哲來說，情況又會是如何呢？

我們可以用賽局理論來簡要推測柯文哲可能的考慮：

禮讓侯友宜並勝選

優點：取決於交換條件，可能包括關鍵部會或甚至是行政院長的位置。 缺點： 除非接受侯柯配，否則所有職務皆無任期保障，全由國民黨所控制。若國民黨毀約，柯文哲和民眾黨將缺乏有效的制衡手段，甚至可能喪失政黨主體性。 由於失去母雞帶領，民眾黨的政黨票將較獨立參選下降，連帶導致立院席次可能減少。

假設國民黨提供最高到行政院長及部分內閣職務，但由於缺乏任期保證和柯文哲不能確保有效控制閣員，我們暫時用數值+3來表示這種情況。

禮讓侯友宜但敗選

優點：除了不被視為導致民進黨繼續執政的戰犯外，並無任何實質好處。 缺點： 所有先前的交換條件都將成為泡影，同時傷害柯文哲的情緒價值。 可能因被批評為分贓政治讓柯文哲進一步失去支持基礎，也拖累民眾黨的政黨票選情。

由於這是最壞的情況，我們可用-5來表示。

獨立參選並勝選

優點： 由於國民黨不會禮讓柯文哲，因此勝選代表著柯文哲是憑一己之力所當選，所以無論是要找國會最大黨組閣，或者是自行任命屬意行政院長，都有相當大的自主性。 即使面臨立院席位的絕對少數，至少擁有執政權，民眾黨幾乎可以確定會繼續壯大。 缺點：全盤皆贏，完全沒壞處。未來執政績效影響不需在此考慮。

由於這是最理想的情境，以贏到極致來看，可用+5來表示。

獨立參選，敗選但選票超過侯友宜