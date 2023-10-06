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2023/10/06,
政治

2024立委選戰倒數100天：泛藍泛綠搶出線，立委多腳督選區現分票危機

2024立委選戰倒數100天：泛藍泛綠搶出線，立委多腳督選區現分票危機
台灣基進9月15日提名吳欣岱（右二）參選台北市港湖區立委｜Photo Credit: 吳欣岱＠台灣基進

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2024選戰進入倒數百日，立委選舉可能面臨沒有政黨單獨過半局面。民進黨雖設下單獨過半目標，但難度頗高。國民黨盼訴求政黨輪替，席次能成長到50席；民眾黨則喊出不分區衝刺8到10席，扮演關鍵少數。台北市港湖區、台東縣等選區顯現多腳督態勢，泛藍、泛綠爭出線，藍綠陷入分票危機。尋求連任的參選人主打政績牌，挑戰者則以突破現況為主軸，搶攻立委席次。

（中央社）2024立委選舉倒數100天，台北市港湖區、台東縣等選區顯現多腳督態勢，泛藍、泛綠爭出線，藍綠陷入分票危機。尋求連任的參選人主打政績牌，挑戰者則以突破現況為主軸，搶攻立委席次。

盤點立委選戰，北市地方人士直指，台北市第4選區（內湖、南港）現任民進黨立委高嘉瑜尋求連任，遭遇台灣基進吳欣岱挑戰，泛綠亟需整合，以防國民黨李彥秀突圍。

高嘉瑜說，會持續凝聚泛綠陣營、強力宣傳政績，盼突破選區藍大於綠狀況，努力爭取連任，力求國會過半；吳欣岱則說，她非現任民代，且對手知名度高，後續將採取提高知名度策略，且會參選到底。

國民黨提名的李彥秀則說，不在乎綠營是否分裂，選舉是與選民溝通，與其噴政治口水，不如提出符合在地需求的政策願景。

另一方面，台北市第1選區（士林、北投）呈現泛藍分裂，國民黨推現任市議員張斯綱，新黨市議員侯漢廷則以無黨籍參選，是否整合成功，攸關選情發展。

現任北市士北區民進黨立委吳思瑤說，爭取連任的參選人不敢大意，會以過去問政成績與對手比較，並搭配黨內總統參選人賴清德競選活動爭取支持。

張斯綱說，大環境對民進黨有怨言，在野優勢就是突顯民怨、主攻對綠營不滿，盼能激起投票意願，並持續鼓吹藍白在野整合；侯漢廷說，地方藍軍力挺他與國民黨總統參選人侯友宜的聲音越來越強烈，且他與民眾黨議員友好，相信自己最能團結在野。

至於台東立委選戰，藍綠皆遇分票危機。民進黨提名曾擔任台東市長、立委的賴坤成，初選失利的現任立委劉櫂豪接受中央社記者訪問時再次強調「朝競選連任方向前進」；賴坤成說，劉櫂豪執意參選造成支持者困擾，若劉櫂豪真的登記就是開戰，籲體會民意、好自為之。

國民黨在台東立委選舉提名現任大武鄉長黃建賓，對手是年初加入國民黨的前台東縣建設處長許瑞貴。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華分析，黃建賓可拿到深藍選票，且許瑞貴年初才入黨，評估影響不大，會努力與許瑞貴對談。許瑞貴強調，將以無黨參選到底，不排除與任何政黨合作。

新竹市立委選戰四腳督，有意角逐者包含民進黨林志潔、爭取連任的國民黨籍鄭正鈐、時代力量邱顯智、力爭提名的民眾黨總統參選人柯文哲妹妹柯美蘭。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰分析，新竹市立委選舉延續2020年民進黨與時代力量分票情節，及民眾黨分割國民黨票數危機；4人各有勝算，仍會隨總統大選是否「藍白合分」等局勢變化。

新北市第8選區（中和區力行里等76里）立委選舉則有民進黨徵召的吳崢、民眾黨不分區立委邱臣遠、國民黨前立委張慶忠兒子的張智倫搶攻席次。吳崢主打居住正義等議題，邱臣遠盼衝破藍綠封鎖，張智倫則主推財經專長。

桃園市第5選區（平鎮、龍潭）選情同樣三腳督，地方人士說，國民黨對保住現任立委呂玉玲有信心，民進黨在市議員楊家俍退選後改提名劉仁照，能否迎頭趕上需觀察；民眾黨徵召的賴香伶憑去年參選市長打下知名度，有望瓜分藍營選票。

南投縣第2選區立委（南投市、竹山鎮、水里鄉等7鄉鎮市）由力拚連任的民進黨立委蔡培慧對上國民黨立委參選人、縣議員游顥，2020年曾代表民進黨參選的前水里鄉長陳癸佑也參選，讓戰局增添話題。

宜蘭立委選情則為四腳督，包含民進黨陳俊宇、國民黨黃琤婷、民眾黨陳琬惠、台灣基進林意評。陳琬惠為現任民眾黨不分區立委，近來揭發重大政治議題，打出知名度，衝擊藍綠選情。

陳俊宇認為，陳琬惠是可敬對手，會秉持一步一腳印爭取支持；黃琤婷說，與陳琬惠同質性高且都是女性，但兩人競選時互不攻擊，會持續耕耘基層。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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