中國在中菲南海爭端持看似挑釁，學者：北京當前做法僅是在平息內部要求
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中國與菲律賓在南海的對峙持續，引發各界關注，中國問題分析家蕭嫣然（Amanda Hsiao）分析：「我們看到北京試圖為自己尋找優雅的退出方式，來平衡這種壓力，同時也希望控制升級行動不衝破天花板。在斯卡伯勒淺灘事件中，北京方面稱自己拆除了浮動屏障，以在內部挽回顏面。」
文：林柏宏
中國與菲律賓在南海的對峙持續，引發各界關注。觀察家分析，預料馬尼拉下一步將持續拆除中國在南海的非法人工設施，北京則可能派遣大規模的海上民兵和海警船前往南海，但不致於對近期在菲律賓舉辦的聯合軍演做出過度反應。
史丹佛大學國家安全創新中心（Gordian Knot Center for National Security Innovation）海光中心主任雷‧鮑威爾（Ray Powell）10月4日在舊稱推特（Twitter）的訊息平台X上表示，菲律賓於當日對位於南海的第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁、菲律賓稱阿雲礁）進行補給作業時，至少有3艘中國海警船出現在該區域，另有12艘中國海上民兵船隻正在「實施封鎖」。
鮑威爾的說法間接獲得了菲律賓官員的證實。 根據菲律賓媒體《Rappler》本週三報道，菲律賓參議院議長朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）辦公室發布的影片顯示，一艘中國海警船穿越了一艘菲律賓海岸警衛船正在航行的路徑。 當時，這艘菲律賓海警船正在護送船隻前往一艘二戰時期的老軍艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre），對在淺灘上的守軍進行運補。
中國在南海的最新舉措顯示，這片主權爭議的海域緊張局勢正在上升。 上週一，菲律賓執行了「特別行動」，切斷中國在斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal）（中國稱黃岩島、菲律賓稱巴約的馬辛洛克）附近設置的長約300公尺的浮動屏障繩索。 分析家大多認為，這是目前為止馬尼拉在南海主權爭議上，對中國採取的最強硬的回應。
對此，專長《海洋法》及南中國海研究的台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，菲律賓近期的動作，是在對中國自今年年初以來，持續對在斯卡伯勒淺灘附近的菲律賓船隻進行騷擾和包圍的行為進行反擊，也是在對北京警告，若他們再進行海上擴張，將採取更為極端的作法回應，而馬尼拉之後很有可能依據荷蘭海牙的常設仲裁法院於2016年做出的仲裁案判決，持續拆除中國在南海的非法人工設施。
馬尼拉的下一步
林廷輝告訴《美國之音》：「有可能在未來在中國在（南海）控制的這個島礁，而是在仲裁庭所認定菲律賓的專屬經濟區內，美國會有協助菲律賓來進行小規模拆除、 或者是說對非法取締的這樣的一個做法，因為在（聯合國）海洋法公約裡面規定，沿海國對專屬經濟區的人工島、以及人工設施有管轄權的一個基礎，如果有任何的人工設施、 人工島，在沒有專屬經濟區的沿海國的同意之下就進行建造的話，那沿海國有權利予以管製或者是拆除。」
新加坡商業顧問公司「印太顧問」（Indo-Pacific Advisors）總裁、專門研究印太情勢的布萊克·赫辛格（Blake Herzinger）也對《美國之音》表示，目前菲律賓小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ）政府顯然在攸關主權議題上，「願意承擔針對中國的風險，並採取明確行動反對中國的侵略」，由於這已與菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）應對與中國在南海爭端的方式有所不同，預料馬尼拉之後將在避免與北京兵戎相向的前提下，持續擴大海上行動。
赫辛格說：「我認為我們將可見到，（菲律賓）在深思熟慮後繼續願意承擔風險並捍衛主權，這一切都將在考慮管理潛在衝突的同時發生，不讓這些行為跨越武裝衝突的門檻。 」
北京正承受鷹派壓力
林廷輝預測，接下來北京將派遣大規模的海上民兵和海警船前往南海，「以量取勝」捍衛其在南海的主權主張。 他說：「中國海警船畢竟它的噸位非常大，而且在這幾年當中造艦的速度已經非常快，如果用船舶噸位的方式來把對方的巡邏船逼走，可能是目前中國會採取 的做法。」
美國巴克內爾大學政治學與國際關係教授朱誌群在書面回覆《美國之音》訪談時也表示，即便中國的擴張行徑已遭菲律賓強勢抵制，但預料雙方針鋒相對的行動還會持續，他說：「北京已經譴責了菲律賓拆除浮標，並堅持認為中方是在自己的領海範圍內執行公務。下一步中國很可能再次在相關海域部署浮標或其它障礙物，一方面宣誓主權，一方面阻止菲律賓船艦進入相關海域 。 」
雖然中國看似仍將採取挑釁行為，但國際危機組織（ICG）中國問題分析家蕭嫣然（Amanda Hsiao）分析，其實北京當前的做法僅是在平息內部要求，應對與菲律賓的南中國海問題上直言不諱、或採取更強硬姿態的壓力，換言之，這種希望在國內維持威信的政治考量，不太可能導致兩國出現大規模的武裝衝突。
蕭嫣然書面回覆《美國之音》：「我們看到北京試圖為自己尋找優雅的退出方式，來平衡這種壓力，同時也希望控制升級行動不衝破天花板。在斯卡伯勒淺灘事件中，北京方面稱自己拆除了浮動屏障，以在內部挽回顏面。」
軍演不致升高衝突
在各界關注中國和菲律賓在南海的主權對峙同時，菲律賓、美國、英國、加拿大、日本的軍隊，以及來自澳洲、法國、印尼和新西蘭海軍的專家和觀察員，於本月2日開始在菲律賓的呂宋島南部，進行為期2週的年度聯合海軍演習「薩瑪薩瑪」（Sama Sama）。
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【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
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INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
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再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
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2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/