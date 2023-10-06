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2023/10/06,
印太

半導體在越南：三星供應商Hana Micron宣佈投資10億美元，美國計畫將越南打造成晶片中心

半導體在越南：三星供應商Hana Micron宣佈投資10億美元，美國計畫將越南打造成晶片中心
半導體晶片。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

南韓三星供應商Hana Micron目前在越南北江省的第二間工廠佔地6公頃，公司的目標是到2025年年收入達到8億美元，屆時將僱用4000名工人。目前Hana Micron已在越南投資了6億美元，並計劃在2025年增加到10億美元，除此之外也正在與韓越工業技術學院進行培訓和招募。

越南擁有快速發展的半導體生態系統，在全球供應鏈中的地位也逐漸提升，在今年9月美越進階為「全面戰略夥伴關係」的共同聲明中，兩國指出越南具有成為半導體產業關鍵國家的巨大潛力，並將「支持越南半導體生態系統快速發展」，美國也率先提供200萬美元（約新台幣6454萬元）的種子基金。

美國人口普查局今年2月的數據顯示，當月來自越南的晶片進口量從去年同期的3.217億美元成長了75%至5.625億美元。目前越南半導體產業有40家公司，其中有38家是外資企業，本週南韓三星供應商Hana Micron就宣佈，截至2025年，在越南用於晶片生產的投資會達到10億美元。

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Photo Credit: GettyImages
2006年2月28日，前英特爾執行長Craig Barrett（左一）和時任越南副總理阮晉勇（右一）與越南計劃與投資部副部長Nguyen Bich Dat（右二）在胡志明市舉行的儀式上，獲得在越南南部建設價值6.05億美元的半導體工廠的投資許可證。

Hana Micron向《日經亞洲》表示，公司正在將設備轉移到位於越南北江省的第二間工廠，而除了Hana Micron，北江省還有三個蘋果供應商，並與鄰近的北寧省生產全球大部分的三星手機而聞名。

目前Hana Micron在北江省的第二家工廠於上個月建成，佔地6公頃，公司的目標是到2025年年收入達到8億美元，屆時將僱用4000名工人。目前Hana Micron已在越南投資了6億美元，並計劃在2025年增加到10億美元，除此之外也正在與韓越工業技術學院進行培訓和招募。

不過目前越南的半導體生態系統仍有諸多挑戰，針對美國計劃快速將越南打造成晶片中心的目標，「美國東協商業理事會」（US-ASEAN Business Council）越南辦事處負責人Vu Tu Thanh今年9月接受《路透社》採訪時就表示：「可用的硬體工程師數量遠低於能支持數十億美元投資所需的數量」。Thanh引述公司和工程師的估計稱，擁有1億人口的越南只有5000至6000名經過培訓的晶片行業硬體工程師，而預計五年內需求將達到2萬人，十年內將達到5萬人。

而在《VN Express》報導中也指出，若考慮到供應鏈，越南的半導體產業貢獻仍很小，以英特爾胡志明市工廠為例，在晶片製造的設計、代工和封裝三個基本環節，越南目前仍只參與晶片進入市場前的最後階段，而這也是供應鏈中價值最低的階段。根據半導體工業協會（SIA）的數據，封裝佔晶片價值的6%。

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Photo Credit: GettyImages
2010年10月29日，前英特爾執行長Paul Otellini（右8） 、英特爾產品越南公司總經理理Richard Howard、時任越南副總理黃忠海（右10）在英特爾位於胡志明市的組裝和測試工廠一同剪綵。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：​杜晉軒


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