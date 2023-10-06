杭州亞運10/5中華隊戰績：林郁婷奪女子拳擊隊史首金，棒球力退中國闖進金牌戰，台灣累積15金15銀23銅

《中央社》報導，杭州亞洲運動會台灣代表隊昨（5）日單日進帳3金1銀3銅；另外，棒球隊力退中國隊，率先闖進金牌戰。截至晚間10時，台灣隊累積15金15銀23銅，獎牌榜暫居第6名。

【射箭】

亞運射箭複合弓，台灣女團1分不敵印度摘銀

（中央社）杭州亞運昨天進行的女子複合弓團體金牌戰，台灣女團靠著黃逸柔、陳怡瑄、王律勻合力發揮，和世界強權印度鏖戰到最後1輪的3支箭才落敗，最終以229比230落敗鍍銀。

台灣女團雖一路拚戰，但包括王律勻、黃逸柔都曾各出現過1支7分箭的致命傷，儘管後續表現依舊穩健追分和印度一路緊咬到最後3支箭，印度全都射下10分滿分，而台灣則是分別射下9、10、10分，總分才以1分落敗。

Photo Credit: 中華奧會提供 via 中央社 杭州亞運5日進行女子複合弓團體金牌戰，台灣女團陳怡瑄（左起）、王律勻、黃逸柔奪下銀牌，替台灣亞運代表隊再添佳績。

尷尬2支0分箭，亞運複合弓台灣男團不敵大馬獲第4

（中央社）杭州亞運昨天進行的射箭複合弓男子團體賽，台灣男團在4強敗給強敵印度後，在銅牌戰竟出現2支0分箭的窘境，最終以208比228敗給馬來西亞，以第4名作收。

台灣複合弓男團取資格賽前3名參賽，包括楊承叡、張正韋、陳界綸等，8強先以231比229擊敗哈薩克，晉級4強後遇到傳統強權印度隊。

台灣男團依序排出張正韋、楊承叡、陳界綸的棒次，最終雖以224比235落敗，但過程中屢次出現第2棒的楊承叡因引弓時間過久，導致第3棒的陳界綸在時間不足的情況下都得倉促發射，出現過1次8分、1次7分的狀況。

沒想到這個情況到了銅牌戰還是沒有改善，台灣男團的第1輪第5箭雖由楊承叡射下9分，但留給陳界綸僅剩下11秒，在他倉促上場後，需要放箭、引弓、瞄準，最後在時間不足的情況下直接放棄發射，等於這1箭0分計算。

第2輪台灣男團決定改變順序，改由陳界綸擔任第1棒，沒想到竟發生射錯靶位的情況，結果又被算成是0分箭。

依照複合弓賽事規定，團體賽每1輪要在限時120秒內由3人輪流發射6支箭，且前方2個靶位只能各有3支箭停留在上面，順序則沒有規定。

台灣男團在這2支0分箭的影響下，早早就被馬來西亞拉開比數，儘管後2輪分別射下57、58的高分也難以挽回頹勢。

【羽球】

亞運羽球麟洋激戰世界第1闖4強確定有牌，感謝搭檔沒放棄

（中央社）羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨天在亞運8強賽強碰世界第1印尼組合，最後以直落二順利闖4強、確定有牌，他們賽後坦言這場非常艱辛，但感謝自己與搭檔到最後都沒有放棄。

李洋、王齊麟先在2日擊敗世界第9名馬來西亞組合王耀新、張御宇，昨天原本應該對上日本組合保木卓朗、小林優吾，但賽前對手傳出身體不適而退賽，讓李洋、王齊麟順利晉級8強。

李洋、王齊麟昨天強碰世界排名第1的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad Rian Ardianto），雙方過去6次交手「麟洋配」拿過2次勝利。李洋、王齊麟昨天在首局與對手一路膠著，不過18比18之後在最後打出優勢，用21分鐘以21比19拿下；第2局再激戰28分鐘，順利以21比18拿下。

賽後王齊麟表示，這場比賽贏得很艱辛，因為對方現在是世界第1，「打起來要格外專注，失誤要減少，尤其在第2局最後覺得每球都很漫長。」李洋也說：「其實真的很艱辛，因為大家都想要為自己拿下一面牌，不到最後一刻我們都沒有放棄，感謝自己跟搭檔都沒有放棄，運動的魅力就是在過程。」

李洋提及，「我們一開始原本想把節奏拉慢，但明顯得分效率不高，後來用雙壓、2個都趨前的方式去逼迫對方，給對方更多壓力，造成他們的失誤。」李洋也指出，他們之前低潮了很久，這次亞運並沒有給自己壓力，「遇到問題就想辦法解決。」

李洋在上屆雅加達亞運與李哲輝搭檔男雙摘銅，這次與王齊麟搭檔又已確定有獎牌，王齊麟笑說：「還好我沒有拖累他。」李洋則認為自己很幸運，每次參加「運會」都有牌，像是世大運、亞運、奧運，「滿幸運的，可以為台灣拿牌很榮耀。」

遇到杭州亞運延期，今年又有奧運積分賽，李洋坦言，「真的滿累的，今年有亞運、又有奧運積分賽事，健康變得非常重要，要格外注意，避免感冒、受傷。」王齊麟則說：「不管面對什麼比賽都希望可以做到最好，不要給自己太大壓力，之前很想拿成績反而會綁手綁腳，現在不想要重蹈覆轍。」

Photo Credit: 中央社 台灣羽球男雙「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右） 5日在杭州亞運8強賽對上印尼組合，第1局經過激戰 後以21比19拿下，第2局再以21比18直落二獲勝，收 下4強門票。

亞運羽球混雙葉宏蔚李佳馨不敵韓國，止步8強

（中央社）亞運羽球台灣混雙「左右手」搭檔葉宏蔚、李佳馨昨天敗給韓國隊組合、止步8強，不過李佳馨認為，自己比起上次亞運已經進步很多，在場上更冷靜，也知道回去要加強什麼。

左手持拍的葉宏蔚與右手持拍的李佳馨組成搭檔，昨天以21比23、10比21不敵韓國組合徐承宰、蔡侑玎。賽後李佳馨指出，第2局有被對手轉換戰術針對，「不讓我們有左右手優勢，讓我們卡在我站左邊、他（葉宏蔚）站右邊，但我們比較順的位置是我在右邊、他（葉宏蔚）在左邊。」

雖然最後止步8強，不過26歲的李佳馨指出，這次表現已經比自己上一次雅加達亞運好很多，「上次真的是跟不上，這次有想說先跟上對手，不要想太多，有比較好，打完也知道自己要加強什麼，回去要再練一下多拍、速度戰。」

李佳馨也笑說：「上次打亞運自己就是傻傻的，以為像是公開賽，沒什麼打就下來了，這次就把握好，從團體賽打起來都滿冷靜的。」李佳馨認為，當累積較多經驗後，輸贏就不會看這麼重，「珍惜在場上，把過程做好，一場要比一場更進步。」