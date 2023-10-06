杭州亞運10/5中華隊戰績：林郁婷奪女子拳擊隊史首金，棒球力退中國闖進金牌戰，台灣累積15金15銀23銅
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台灣拳擊選手林郁婷昨天在杭州亞運女子57公斤級金牌戰上陣，以5比0擊敗哈薩克伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），奪得女子隊史首面金牌，這也是台灣今年亞運第15金。羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨天在亞運8強賽強碰世界第1印尼組合，最後以直落二順利闖4強、確定有牌。
《中央社》報導，杭州亞洲運動會台灣代表隊昨（5）日單日進帳3金1銀3銅；另外，棒球隊力退中國隊，率先闖進金牌戰。截至晚間10時，台灣隊累積15金15銀23銅，獎牌榜暫居第6名。
【射箭】
亞運射箭複合弓，台灣女團1分不敵印度摘銀
（中央社）杭州亞運昨天進行的女子複合弓團體金牌戰，台灣女團靠著黃逸柔、陳怡瑄、王律勻合力發揮，和世界強權印度鏖戰到最後1輪的3支箭才落敗，最終以229比230落敗鍍銀。
台灣女團雖一路拚戰，但包括王律勻、黃逸柔都曾各出現過1支7分箭的致命傷，儘管後續表現依舊穩健追分和印度一路緊咬到最後3支箭，印度全都射下10分滿分，而台灣則是分別射下9、10、10分，總分才以1分落敗。
尷尬2支0分箭，亞運複合弓台灣男團不敵大馬獲第4
（中央社）杭州亞運昨天進行的射箭複合弓男子團體賽，台灣男團在4強敗給強敵印度後，在銅牌戰竟出現2支0分箭的窘境，最終以208比228敗給馬來西亞，以第4名作收。
台灣複合弓男團取資格賽前3名參賽，包括楊承叡、張正韋、陳界綸等，8強先以231比229擊敗哈薩克，晉級4強後遇到傳統強權印度隊。
台灣男團依序排出張正韋、楊承叡、陳界綸的棒次，最終雖以224比235落敗，但過程中屢次出現第2棒的楊承叡因引弓時間過久，導致第3棒的陳界綸在時間不足的情況下都得倉促發射，出現過1次8分、1次7分的狀況。
沒想到這個情況到了銅牌戰還是沒有改善，台灣男團的第1輪第5箭雖由楊承叡射下9分，但留給陳界綸僅剩下11秒，在他倉促上場後，需要放箭、引弓、瞄準，最後在時間不足的情況下直接放棄發射，等於這1箭0分計算。
第2輪台灣男團決定改變順序，改由陳界綸擔任第1棒，沒想到竟發生射錯靶位的情況，結果又被算成是0分箭。
依照複合弓賽事規定，團體賽每1輪要在限時120秒內由3人輪流發射6支箭，且前方2個靶位只能各有3支箭停留在上面，順序則沒有規定。
台灣男團在這2支0分箭的影響下，早早就被馬來西亞拉開比數，儘管後2輪分別射下57、58的高分也難以挽回頹勢。
【羽球】
亞運羽球麟洋激戰世界第1闖4強確定有牌，感謝搭檔沒放棄
（中央社）羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨天在亞運8強賽強碰世界第1印尼組合，最後以直落二順利闖4強、確定有牌，他們賽後坦言這場非常艱辛，但感謝自己與搭檔到最後都沒有放棄。
李洋、王齊麟先在2日擊敗世界第9名馬來西亞組合王耀新、張御宇，昨天原本應該對上日本組合保木卓朗、小林優吾，但賽前對手傳出身體不適而退賽，讓李洋、王齊麟順利晉級8強。
李洋、王齊麟昨天強碰世界排名第1的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad Rian Ardianto），雙方過去6次交手「麟洋配」拿過2次勝利。李洋、王齊麟昨天在首局與對手一路膠著，不過18比18之後在最後打出優勢，用21分鐘以21比19拿下；第2局再激戰28分鐘，順利以21比18拿下。
賽後王齊麟表示，這場比賽贏得很艱辛，因為對方現在是世界第1，「打起來要格外專注，失誤要減少，尤其在第2局最後覺得每球都很漫長。」李洋也說：「其實真的很艱辛，因為大家都想要為自己拿下一面牌，不到最後一刻我們都沒有放棄，感謝自己跟搭檔都沒有放棄，運動的魅力就是在過程。」
李洋提及，「我們一開始原本想把節奏拉慢，但明顯得分效率不高，後來用雙壓、2個都趨前的方式去逼迫對方，給對方更多壓力，造成他們的失誤。」李洋也指出，他們之前低潮了很久，這次亞運並沒有給自己壓力，「遇到問題就想辦法解決。」
李洋在上屆雅加達亞運與李哲輝搭檔男雙摘銅，這次與王齊麟搭檔又已確定有獎牌，王齊麟笑說：「還好我沒有拖累他。」李洋則認為自己很幸運，每次參加「運會」都有牌，像是世大運、亞運、奧運，「滿幸運的，可以為台灣拿牌很榮耀。」
遇到杭州亞運延期，今年又有奧運積分賽，李洋坦言，「真的滿累的，今年有亞運、又有奧運積分賽事，健康變得非常重要，要格外注意，避免感冒、受傷。」王齊麟則說：「不管面對什麼比賽都希望可以做到最好，不要給自己太大壓力，之前很想拿成績反而會綁手綁腳，現在不想要重蹈覆轍。」
亞運羽球混雙葉宏蔚李佳馨不敵韓國，止步8強
（中央社）亞運羽球台灣混雙「左右手」搭檔葉宏蔚、李佳馨昨天敗給韓國隊組合、止步8強，不過李佳馨認為，自己比起上次亞運已經進步很多，在場上更冷靜，也知道回去要加強什麼。
左手持拍的葉宏蔚與右手持拍的李佳馨組成搭檔，昨天以21比23、10比21不敵韓國組合徐承宰、蔡侑玎。賽後李佳馨指出，第2局有被對手轉換戰術針對，「不讓我們有左右手優勢，讓我們卡在我站左邊、他（葉宏蔚）站右邊，但我們比較順的位置是我在右邊、他（葉宏蔚）在左邊。」
雖然最後止步8強，不過26歲的李佳馨指出，這次表現已經比自己上一次雅加達亞運好很多，「上次真的是跟不上，這次有想說先跟上對手，不要想太多，有比較好，打完也知道自己要加強什麼，回去要再練一下多拍、速度戰。」
李佳馨也笑說：「上次打亞運自己就是傻傻的，以為像是公開賽，沒什麼打就下來了，這次就把握好，從團體賽打起來都滿冷靜的。」李佳馨認為，當累積較多經驗後，輸贏就不會看這麼重，「珍惜在場上，把過程做好，一場要比一場更進步。」
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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