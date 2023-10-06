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2023/10/06,
文學

2023諾貝爾文學獎：挪威劇作家佛斯摘桂冠，關注人際疏離、極簡風格衝擊劇場

2023諾貝爾文學獎：挪威劇作家佛斯摘桂冠，關注人際疏離、極簡風格衝擊劇場
圖為2023諾貝爾文學獎得主佛斯（Jon Fosse）。｜Photo Credit: GettyImages

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佛斯最受矚目莫過於2010年奪得「易卜生國際藝術大獎」，在此之前這項大獎只頒發給過兩個戲劇大師，一人是英國劇作家布魯克（Peter Brook），另一個則是法國女性導演、劇作家莫虛金（Ariane Mnouchkine）。佛斯的劇作演出叫好又叫作，在歐洲文壇及戲劇界相當活躍，截止2019年已出版28個劇本、14部小說和9部詩集。

（中央社）瑞典學院昨（5）日宣布，2023年諾貝爾文學獎由挪威劇作家兼小說家佛斯（Jon Fosse）摘下桂冠，佛斯「透過創新的戲劇和散文為難以言喻之事發聲」而受到表彰。

瑞典學院（Swedish Academy）宣布佛斯榮膺桂冠後，佛斯告訴《路透社》，他對於獲獎感到十分感動，而且戒慎恐懼。

《路透社》報導，身兼詩人的佛斯在聲明中表示：「我感到十分感動，甚至有點害怕。」

挪威現有兩種官方語言，現年64歲的佛斯以較少人使用的「新挪威語」（Nynorsk）寫作。他說，他認為這座獎是對新挪威語及推廣新挪威語運動的認可；他最終將獲獎歸功於語言本身。

在挪威只有約10%人口使用新挪威語，是基於19世紀農村方言發展而成的。

佛斯除了創作20多個劇本外，還在40年間出版小說、散文、詩集和一系列兒童讀物。根據他的出版商，佛斯的作品被翻譯成40多種語言，他的劇作已被搬演超過千次。

佛斯撰寫的小說有著精簡的風格，被稱為「佛斯式極簡主義」（Fosse minimalism），這可以從1985年出版他的第2部長篇小說《封閉式吉他》（Stengd gitar，暫譯）看出。

佛斯的極簡主義風格作品，依靠簡單的語言措辭，且透過節奏、旋律及沉默傳達訊息。

佛斯的主要著作，還包含廣受評論家好評的長篇小說《船屋》（Boathouse，暫譯）與《愁思》（Melancholy，暫譯）。

易卜生後最受關注挪威作家，佛斯關注人際疏離

（中央社）新科諾貝爾文學獎得主、挪威劇作家佛斯（Jon Fosse），在挪威已被視為國寶級作家，也是繼易卜生（Henrik Ibsen）之後在歐陸被討論最多的挪威作家。

台灣幾乎沒有佛斯的中譯作品出版，但他在國際文壇備受關注，作品以兼具詩意和荒誕特色，同時高度關注人際疏離等現況，在國際和挪威先後獲得了40多項大獎。

佛斯1959年生於挪威，7歲時曾發生一次意外差點喪命，影響他日後寫作，大學時代學習比較文學、開始創作，第一部小說《紅、黑》於1983年出版，第1部戲劇《我們永遠不會分開》於1994年上演，他同時從事詩歌、兒童文學及散文寫作。

佛斯最受矚目莫過於2010年奪得「易卜生國際藝術大獎」，在此之前這項大獎只頒發給過兩個戲劇大師，一人是英國劇作家布魯克（Peter Brook），另一個則是法國女性導演、劇作家莫虛金（Ariane Mnouchkine）。

佛斯的劇作演出叫好又叫作，在歐洲文壇及戲劇界相當活躍，截止2019年已出版28個劇本、14部小說和9部詩集。

佛斯曾在他的劇作選集《有人將至》的序文中表示，亞洲第1個演出他作品的國家是日本，當時他前往東京觀看了《有人將至》，發現那個演出版本對他的劇作展現了深層的理解，他當時就覺得，東方人彷彿比西方人更能理解他的作品。

數年後，佛斯前往中國上海同樣觀賞《有人將至》，這回是中文版，他說類似的感覺又出現了，但這次這種感觸甚至更為深入和震撼，「達到了我前所未見的、難以企及的藝術高度」。

佛斯說，自此他對中國戲劇、乃至整個中國文化產生了深深敬意，認為中國文化與藝術是如此博大精深，而當它體現在戲劇舞台上的時候，又是如此的鉅細靡遺、渾然一體。

不過佛斯也對劇作的存在充滿危機感，他認為每一部舞台作品所存在的時間都很有限，而且最終會因為不被演出而完全消失，即使是最偉大的作品也不例外，也因此劇本以出版的形式保存就顯得相當重要，他特別看重劇作集的出版。

佛斯說，他的創作領域不但涉及戲劇，還有詩歌和小說，他很在意自己的劇作能和他的詩歌、小說一樣存在於書本世界之中。

沉默是拿手好戲，佛斯極簡風格衝擊劇場

（中央社）今年諾貝爾文學獎得主、挪威劇作家佛斯（Jon Fosse）的作品極為精簡，卻能透過留白與停頓對觀眾產生莫大衝擊，在千禧年過後的歐洲文壇及戲劇界產生極大影響。

作家、藝術策展人謝佩霓接受《中央社》記者訪問表示，佛斯的作品在法國非常紅，而且叫好叫座，是繼易卜生之後，挪威被關注最多的作家，如果易卜生是挪威文學的天花板，佛斯就是去碰觸那個天花板的人。

謝佩霓表示，佛斯寫小說起家，不過真正讓佛斯大紅的還是劇作，佛斯的戲劇走一種極簡風，而且是「超級」極簡風，故事主題不外生命、愛情及死亡，但人物幾乎沒有名字，可能是路人甲、隔壁的阿嬤或公車站每日相遇的人。

謝佩霓說，停頓和沉默是佛斯的拿手好戲，佛斯的戲劇迷人之處就是能反覆使用沉默的力量。

謝佩霓指出，佛斯的文章沒有太多形容詞及副詞，連標點符號都用得精簡，沒有驚嘆號及問號，不用過多言詞去影響讀者或觀眾的情緒，劇情經常在面對一個情境忽然說不出話來，用停頓、空白去描述不可名狀的情緒，但這個瞬間往往是情緒最飽滿的時刻。

佛斯的作品另1項特色是對語言的懷疑及寄託希望，故事人物常因人物彼此的代溝而陷入無法思考，最後留下愧疚，比如遺憾對方無法說自己的語言，遺憾自己不會說年輕人的語言，或是因對方無法說自己的語言而感到失望，但佛斯同時透過戲劇傳達，語言不通或充滿代溝，並不表示無法溝通。

謝佩霓說，佛斯在劇場界造成最大的衝擊是他的戲幾乎沒劇情，顛覆人們進劇場期待一定要有戲劇性、有情感、有高潮，但實際上人生就是一直不斷進行且看來平淡的生活，他不多做解釋，也不過度介入節奏，一切交給演員。


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