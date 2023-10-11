北京如何運用「灰色地帶」戰術威脅台灣？想要達到什麼目標？

今（2023）年9月中旬，103架中國解放軍戰機一天內飛越台海「海峽中線」，打破歷史紀錄，其中有40架進入了台灣的「防空識別區」（ADIZ）。

這是中國戰爭遊戲中的再次升級。北京一直主張擁有台灣主權，過去一年解放軍的軍事演習變得更具威脅性，反覆演練海空包圍台灣。

但北京的軍事動作沒有升級為入侵，而是停留在「灰色地帶」（grey zone）。這個軍事術語是指介於「戰爭與和平之間」的戰術。

在美中關係不穩定的背景下，台灣成了東亞一個潛在的火藥庫，有分析指北京希望運用灰色地帶戰術，不發一槍而控制台灣。

北京想要達到什麼目標？

灰色地帶戰術的目的是利用長時間漸漸削弱對手，有分析認為，這正是中南海試圖對台灣做的事情。

英國倫敦大學國王學院東亞戰爭和戰略艾歷西歐．帕塔拉諾（Alessio Patalano）教授指出，北京透過定期進入台灣「防空識別區」，測試台灣會為了加強有關區域的防衛付出多大努力。

「防空識別區」是各政府自行宣佈的，技術上算作國際空域，但各政府用它來監控外國飛機。

帕塔拉諾教授向BBC解釋，台灣需要經常派出戰機，警告進入台灣防空識別區的解放軍軍機，這是北京試圖長遠消耗台灣資源的戰略。

但這並非北京唯一的目標和好處。有其他分析指出，在台海上方演習讓北京可以測試自身能力，例如協調戰力和監控能力。另外，這些演習符合中國逐漸增加對台軍事施壓的模式，測試台灣的防衛能力和國際支持度。

位於美國的智庫「國家亞洲研究局」（National Bureau of Asian Research）研究員吉特（David Gitter）就告訴BBC說，「這種（軍事演習）的常規化，有一天可能可以用來掩蓋真正攻擊的第一步，使得台灣和（其主要盟友）美國難以做好凖備。」

北京的其他舉動，還包括重新設定台海的軍事基線。不久前，中國外交部發言人毛寧回應9月解放軍演習時稱，所謂的台海中線根本不存在。

「灰色地帶還會讓台灣公眾對解放軍的威脅感到麻木，如此一來，或可削弱民眾對於擴大軍隊的支持度。」吉特對BBC說。

多數分析認為，台灣的軍隊是一支在縮編的陸軍、寡不敵眾的海軍和老化的炮兵，在面對實力強大的中國解放軍時無法致勝。

許多台灣人似乎同意這一點，據台灣民意基金會2022年一項調查，超半受訪者認為一旦戰爭爆發，中國將會勝利，只有三分之一的人相信台灣會獲勝。

另一方面，台灣人對於增加國防預算似乎意願不高。英國諾丁漢大學最近一項民調顯示，近半的當地受訪者認為目前台灣軍費開支業已足夠，三分之一的人則認為開支太多。

Photo Credit: Reuters / BBC News 今年九月，一天內有103架中國解放軍戰機，飛越台海海峽中線，創下歷史紀錄新高。

中國何時使用灰色地帶戰術？

台灣與美國政府高層官員交流，北京往往視之為挑釁行為，會發動軍事演習來回應。

2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）歷史性訪問台北後，北京進行為期一周的演習，包括4天的實彈演練，以及反潛攻擊和海上攻擊演習。此後，解放軍軍演變得頻繁且規模越來越大。

今年4月，台灣總統蔡英文在加州會見美國前眾議院議長麥卡錫後，中國又進行了「封鎖」台灣的聯合演習，派遣航母山東艦參與其中。北京甚至將戰機派遣到了台灣東部的太平洋沿岸，意味解放軍從台灣東面而非面對大陸的台灣西海岸進行演練。

從這一點來看，解放軍是在演練封鎖台灣。但美國五角大廈官員表示，解放軍的封島行動不大可能成功，因為在凖備封鎖台灣時，反而是給了台北的盟友用來軍事動員前來協防台灣。

除此之外，北京今年9月的另一次演習，也是在台灣副總統賴清德訪問美國之後。賴清德被北京視為「麻煩製造者」。

還有一些分析稱，這是中國試圖在其國防部長李尚福「失蹤」的傳聞甚囂塵上之際，利用軍演展現其戰鬥實力。

事實上，這些戰術不僅限於與台灣的對峙。

北京還在他處採取類似措施，譬如宣稱幾乎整個南海都是其領土，這也可能是用來是控制台灣的關鍵區域。這片海域是重要的貨船航道，該區也有豐富的油氣儲備。中國在爭議水域的礁島上建造大型建築，而菲律賓、台灣、馬來西亞、越南和汶萊也聲稱擁有南海一些海域及島礁的主權。

儘管國際仲裁庭多年前已經裁定中國的主張沒有法律依據，但北京仍派遣海岸警衛船和民兵船隻，阻止菲律賓的安全和漁業船艇進入中國控制的海域。

Photo Credit: BBC News 第一島鏈和第二島鏈圖示。

灰色地帶戰術會否升級？

這些演習導致該區日益軍事化——無論是在台灣周圍的水域，還是在上空。

美國及其盟友也加大了在南中國海的軍事演習。就在本周，美國和菲律賓再次啟動一輪演習。

即便雙方無意引發衝突，觀察人士擔心軍艦和戰機的積聚會增加誤判的風險。美中兩國軍方不再直接溝通——儘管美國表示正在試圖恢復熱線，以避免局勢意外升級。

北京與華府恢復了高層對話，但在台灣問題上，北京絲毫沒有退讓的跡象。

今年9月大規模軍機進入台灣防空識別區的事件顯示，即使沒有「外部刺激」，此類演習也會持續下去，是中國國家主席習近平台海戰略的一環。智庫研究員吉特說，習近平最近又表示，「不會承諾放棄使用武力」，而台灣「必須且將會」與中國統一。

不過觀察人士表示，中國未來數月必須小心謹慎，因為過度施壓台灣，反而會讓民進黨賴清德贏得明年的總統大選，他被北京視為親台獨的候選人。