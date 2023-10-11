北京如何運用「灰色地帶」戰術威脅台灣？想要達到什麼目標？
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這些演習符合中國逐漸增加對台軍事施壓的模式，測試台灣的防衛能力和國際支持度。位於美國的智庫「國家亞洲研究局」研究員吉特（David Gitter）就告訴BBC說，「這種（軍事演習）的常規化，有一天可能可以用來掩蓋真正攻擊的第一步，使得台灣和（其主要盟友）美國難以做好凖備。」
今（2023）年9月中旬，103架中國解放軍戰機一天內飛越台海「海峽中線」，打破歷史紀錄，其中有40架進入了台灣的「防空識別區」（ADIZ）。
這是中國戰爭遊戲中的再次升級。北京一直主張擁有台灣主權，過去一年解放軍的軍事演習變得更具威脅性，反覆演練海空包圍台灣。
但北京的軍事動作沒有升級為入侵，而是停留在「灰色地帶」（grey zone）。這個軍事術語是指介於「戰爭與和平之間」的戰術。
在美中關係不穩定的背景下，台灣成了東亞一個潛在的火藥庫，有分析指北京希望運用灰色地帶戰術，不發一槍而控制台灣。
北京想要達到什麼目標？
灰色地帶戰術的目的是利用長時間漸漸削弱對手，有分析認為，這正是中南海試圖對台灣做的事情。
英國倫敦大學國王學院東亞戰爭和戰略艾歷西歐．帕塔拉諾（Alessio Patalano）教授指出，北京透過定期進入台灣「防空識別區」，測試台灣會為了加強有關區域的防衛付出多大努力。
「防空識別區」是各政府自行宣佈的，技術上算作國際空域，但各政府用它來監控外國飛機。
帕塔拉諾教授向BBC解釋，台灣需要經常派出戰機，警告進入台灣防空識別區的解放軍軍機，這是北京試圖長遠消耗台灣資源的戰略。
但這並非北京唯一的目標和好處。有其他分析指出，在台海上方演習讓北京可以測試自身能力，例如協調戰力和監控能力。另外，這些演習符合中國逐漸增加對台軍事施壓的模式，測試台灣的防衛能力和國際支持度。
位於美國的智庫「國家亞洲研究局」（National Bureau of Asian Research）研究員吉特（David Gitter）就告訴BBC說，「這種（軍事演習）的常規化，有一天可能可以用來掩蓋真正攻擊的第一步，使得台灣和（其主要盟友）美國難以做好凖備。」
北京的其他舉動，還包括重新設定台海的軍事基線。不久前，中國外交部發言人毛寧回應9月解放軍演習時稱，所謂的台海中線根本不存在。
「灰色地帶還會讓台灣公眾對解放軍的威脅感到麻木，如此一來，或可削弱民眾對於擴大軍隊的支持度。」吉特對BBC說。
多數分析認為，台灣的軍隊是一支在縮編的陸軍、寡不敵眾的海軍和老化的炮兵，在面對實力強大的中國解放軍時無法致勝。
許多台灣人似乎同意這一點，據台灣民意基金會2022年一項調查，超半受訪者認為一旦戰爭爆發，中國將會勝利，只有三分之一的人相信台灣會獲勝。
另一方面，台灣人對於增加國防預算似乎意願不高。英國諾丁漢大學最近一項民調顯示，近半的當地受訪者認為目前台灣軍費開支業已足夠，三分之一的人則認為開支太多。
中國何時使用灰色地帶戰術？
台灣與美國政府高層官員交流，北京往往視之為挑釁行為，會發動軍事演習來回應。
2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）歷史性訪問台北後，北京進行為期一周的演習，包括4天的實彈演練，以及反潛攻擊和海上攻擊演習。此後，解放軍軍演變得頻繁且規模越來越大。
今年4月，台灣總統蔡英文在加州會見美國前眾議院議長麥卡錫後，中國又進行了「封鎖」台灣的聯合演習，派遣航母山東艦參與其中。北京甚至將戰機派遣到了台灣東部的太平洋沿岸，意味解放軍從台灣東面而非面對大陸的台灣西海岸進行演練。
從這一點來看，解放軍是在演練封鎖台灣。但美國五角大廈官員表示，解放軍的封島行動不大可能成功，因為在凖備封鎖台灣時，反而是給了台北的盟友用來軍事動員前來協防台灣。
除此之外，北京今年9月的另一次演習，也是在台灣副總統賴清德訪問美國之後。賴清德被北京視為「麻煩製造者」。
還有一些分析稱，這是中國試圖在其國防部長李尚福「失蹤」的傳聞甚囂塵上之際，利用軍演展現其戰鬥實力。
事實上，這些戰術不僅限於與台灣的對峙。
北京還在他處採取類似措施，譬如宣稱幾乎整個南海都是其領土，這也可能是用來是控制台灣的關鍵區域。這片海域是重要的貨船航道，該區也有豐富的油氣儲備。中國在爭議水域的礁島上建造大型建築，而菲律賓、台灣、馬來西亞、越南和汶萊也聲稱擁有南海一些海域及島礁的主權。
儘管國際仲裁庭多年前已經裁定中國的主張沒有法律依據，但北京仍派遣海岸警衛船和民兵船隻，阻止菲律賓的安全和漁業船艇進入中國控制的海域。
灰色地帶戰術會否升級？
這些演習導致該區日益軍事化——無論是在台灣周圍的水域，還是在上空。
美國及其盟友也加大了在南中國海的軍事演習。就在本周，美國和菲律賓再次啟動一輪演習。
即便雙方無意引發衝突，觀察人士擔心軍艦和戰機的積聚會增加誤判的風險。美中兩國軍方不再直接溝通——儘管美國表示正在試圖恢復熱線，以避免局勢意外升級。
北京與華府恢復了高層對話，但在台灣問題上，北京絲毫沒有退讓的跡象。
今年9月大規模軍機進入台灣防空識別區的事件顯示，即使沒有「外部刺激」，此類演習也會持續下去，是中國國家主席習近平台海戰略的一環。智庫研究員吉特說，習近平最近又表示，「不會承諾放棄使用武力」，而台灣「必須且將會」與中國統一。
不過觀察人士表示，中國未來數月必須小心謹慎，因為過度施壓台灣，反而會讓民進黨賴清德贏得明年的總統大選，他被北京視為親台獨的候選人。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。