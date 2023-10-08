台灣2024總統大選關鍵資訊解析：「幽靈票」是什麼？投票日的助選活動有哪些限制？
我們想讓你知道的是
2008年台灣總統大選，馬英九獲勝，但是他的得票數當中，卻少了他的智囊龍應台以及支持者、影星林青霞的兩張鐵票，因為兩位支持者都用了私章投票，在開票期間，被媒體拍攝到。由於此舉違反了選舉不記名投票的規定，選票都算成了廢票。以暢談民主政治知名的政論家龍應台當年自嘲自己是「全世界傻妞一號」，希望大家以她為鑒，不要再拿私章投票。
台灣中央選舉委員會在9月正式發布台灣第16任總統、副總統選舉公告，並預估此次大選合資格的投票人數高達1950萬人。以下是《BBC中文》整理這次選舉的主要重點資訊。
日期：定於2024年1月13日投票。投票時間，由上午8時起至下午4時為止。
選什麼
此次每一位選民將投3張選票。包含1張總統及副總統選票、1張區域（或原住民）立法委員選票及1張政黨票。
有誰參選
2023年4月12日，台灣副總統、現任民進黨主席賴清德正式宣布將角逐2024年台灣總統大選。之後，代表民眾黨的前台北市長柯文哲，及現任國民黨籍新北市長侯友宜，及離開國民黨宣布獨立參選的前台灣富豪郭台銘都宣布角逐大位，誰勝誰負將在2024年1月13日決定。
2020得票情況
2020年大選，由代表民進黨的現任總統蔡英文以817萬票比552萬票，大勝對手、代表國民黨參選的前高雄市長韓國瑜，成功連任。
根據台灣中選會統計，2020年成功投下台灣總統，副總統票有1446萬4571人，投票率達74.9%，為歷屆台灣總統大選最高。
蔡英文與賴清德的得票率有57.13%；韓國瑜、張善政得票率則拿下38.61%，代表親民黨的宋楚瑜、余湘則為4.26%。
2020年一役，蔡英文也成為台灣民選總統史上最高得票記錄的總統，前總統馬英九於2008年曾拿下765萬得票數。
如何參選
台灣總統、副總統選舉登記日期將從2023年11月20日起至24日止。候選人可以透過政黨推薦或「連署方式」申請登記為總統、副總統候選人。
非政黨人士透過連署方式申請登記為總統、副總統候選人，但本屆連署門檻為28萬9667人，11月14日前公告連署結果。
誰能投票
根據台灣法律規定，中華民國國民、年滿20歲以上，以及在投票地居住達4個月以上，就可以投立委票及政黨票，居住達6個月以上可以投總統及副總統票、立委票及政黨票。
此外，在中華民國自由地區以外居住的人民可申請返回台灣行使選舉權。受理期間自至今年12月4日止，申請人必須在此期限，向其原戶籍地的戶政事務所辦理返台投票。
投票期間，受監護者（比如重大刑案犯人或重度精神疾病患者等）不能投票。
怎麼投
投票當天，合格選民需攜帶國民身份證、印章、投票通知單。進入投票所後出示身分證後簽名（或蓋章或蓋指紋）領取選票。如果忘記帶投票通知單，還是能投票。
不能攜帶手機或相關錄音及攝影器材進入投票所。但一般投票所外會有選務人員代管手機等設備。
有效票及無效票
簽名或蓋私章投票都屬無效票。選民只能用選務所提供的工具圈選投票。如果選票因為被損導致無法辨別，投票站主任會判斷是否為無效票。
怎麼計票
計票全程公開，一般民眾都能在現場觀看，但未經申請同意不能錄像或攝影。
禁止助選活動
投票當日，各政黨及候選人不可有任何助選活動。
一般民眾在投票所30公尺內，禁止宣傳或勸誘他人投票或不投票。
在投票所內撕毀或毀損選票也會觸法；穿著有關政黨或候選人的競選衣物、帽子頭巾都會被選務人員阻止；在投票所內比勝利手勢或其他指涉選舉人編號數字的手勢，都很敏感，亦可能觸法。
私章投廢票
2008年台灣總統大選，馬英九獲勝，但是他的得票數當中，卻少了他的智囊龍應台以及支持者、影星林青霞的兩張鐵票，因為兩位支持者都用了私章投票，在開票期間，被媒體拍攝到。
由於此舉違反了選舉不記名投票的規定，選票都算成了廢票。
以暢談民主政治知名的政論家龍應台當年自嘲自己是「全世界傻妞一號」，希望大家以她為鑒，不要再拿私章投票。
「幽靈票」是什麼
由於有戶籍地投票這一規定，一些選民在支持的候選人確認參選之後，就會在至少六個月前把戶籍地遷到該地，預計投票支持他們。
但是如此「玩轉戶籍」並不為台灣政府支持。
一來，有台灣家庭販賣戶籍給一些人，為著讓後者家庭的學齡兒童能在家長心儀的學區學校就讀；再者，「幽靈選民」亦是每次選舉的話題。
「幽靈選民」指的是在人口數低的地方（表示當選票數通常差距不大）出現的幽靈人口。
一宗離譜案例是2018年底台灣地方選舉及公投時，離島綠島被發現有數十人一起遷入一處已經成為廢墟的戶籍房屋。
遷戶口過去的人，多數住在北部，也非親友，卻突然一起遷入一個離島戶籍，被檢察機關認為他們可能收取某候選人利益，販賣自己的戶口，搬遷到離島戶口，並在當天投票給某一候選人。
相關案例曾經發生在1992年，前民進黨主席黃信介在花蓮立法委員競選中雖然獲勝，但台灣檢調發現對手在一些地方的得票數，比法定合格的選民人數還多，也就是出現「幽靈選票」，此案也在當年台灣政壇造成不小漣漪。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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我們想讓你知道的是
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【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/