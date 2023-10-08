台灣2024總統大選關鍵資訊解析：「幽靈票」是什麼？投票日的助選活動有哪些限制？

台灣中央選舉委員會在9月正式發布台灣第16任總統、副總統選舉公告，並預估此次大選合資格的投票人數高達1950萬人。以下是《BBC中文》整理這次選舉的主要重點資訊。

日期：定於2024年1月13日投票。投票時間，由上午8時起至下午4時為止。

選什麼

此次每一位選民將投3張選票。包含1張總統及副總統選票、1張區域（或原住民）立法委員選票及1張政黨票。

有誰參選

2023年4月12日，台灣副總統、現任民進黨主席賴清德正式宣布將角逐2024年台灣總統大選。之後，代表民眾黨的前台北市長柯文哲，及現任國民黨籍新北市長侯友宜，及離開國民黨宣布獨立參選的前台灣富豪郭台銘都宣布角逐大位，誰勝誰負將在2024年1月13日決定。

2020得票情況

2020年大選，由代表民進黨的現任總統蔡英文以817萬票比552萬票，大勝對手、代表國民黨參選的前高雄市長韓國瑜，成功連任。

根據台灣中選會統計，2020年成功投下台灣總統，副總統票有1446萬4571人，投票率達74.9%，為歷屆台灣總統大選最高。

蔡英文與賴清德的得票率有57.13%；韓國瑜、張善政得票率則拿下38.61%，代表親民黨的宋楚瑜、余湘則為4.26%。

2020年一役，蔡英文也成為台灣民選總統史上最高得票記錄的總統，前總統馬英九於2008年曾拿下765萬得票數。

Photo Credit: Reuters / BBC News 2023年8月，離開國民黨宣布獨立參選的台灣富豪郭台銘。

如何參選

台灣總統、副總統選舉登記日期將從2023年11月20日起至24日止。候選人可以透過政黨推薦或「連署方式」申請登記為總統、副總統候選人。

非政黨人士透過連署方式申請登記為總統、副總統候選人，但本屆連署門檻為28萬9667人，11月14日前公告連署結果。

誰能投票

根據台灣法律規定，中華民國國民、年滿20歲以上，以及在投票地居住達4個月以上，就可以投立委票及政黨票，居住達6個月以上可以投總統及副總統票、立委票及政黨票。

此外，在中華民國自由地區以外居住的人民可申請返回台灣行使選舉權。受理期間自至今年12月4日止，申請人必須在此期限，向其原戶籍地的戶政事務所辦理返台投票。

投票期間，受監護者（比如重大刑案犯人或重度精神疾病患者等）不能投票。

​怎麼投

投票當天，合格選民需攜帶國民身份證、印章、投票通知單。進入投票所後出示身分證後簽名（或蓋章或蓋指紋）領取選票。如果忘記帶投票通知單，還是能投票。

不能攜帶手機或相關錄音及攝影器材進入投票所。但一般投票所外會有選務人員代管手機等設備。

有效票及無效票

簽名或蓋私章投票都屬無效票。選民只能用選務所提供的工具圈選投票。如果選票因為被損導致無法辨別，投票站主任會判斷是否為無效票。

怎麼計票

計票全程公開，一般民眾都能在現場觀看，但未經申請同意不能錄像或攝影。

Photo Credit: Reuters / BBC News 由柯文哲領導的第三勢力——民眾黨以「打破藍綠壟斷」，「打破意識形態掛帥」為口號，希望吸引中間選民及年輕選民的支持（圖為柯文哲資料照片）。

禁止助選活動

投票當日，各政黨及候選人不可有任何助選活動。

一般民眾在投票所30公尺內，禁止宣傳或勸誘他人投票或不投票。

在投票所內撕毀或毀損選票也會觸法；穿著有關政黨或候選人的競選衣物、帽子頭巾都會被選務人員阻止；在投票所內比勝利手勢或其他指涉選舉人編號數字的手勢，都很敏感，亦可能觸法。

私章投廢票

2008年台灣總統大選，馬英九獲勝，但是他的得票數當中，卻少了他的智囊龍應台以及支持者、影星林青霞的兩張鐵票，因為兩位支持者都用了私章投票，在開票期間，被媒體拍攝到。

由於此舉違反了選舉不記名投票的規定，選票都算成了廢票。

以暢談民主政治知名的政論家龍應台當年自嘲自己是「全世界傻妞一號」，希望大家以她為鑒，不要再拿私章投票。

Photo Credit: EPA / BBC News 預估此次大選合資格的投票人數高達1950萬人。

「幽靈票」是什麼

由於有戶籍地投票這一規定，一些選民在支持的候選人確認參選之後，就會在至少六個月前把戶籍地遷到該地，預計投票支持他們。

但是如此「玩轉戶籍」並不為台灣政府支持。

一來，有台灣家庭販賣戶籍給一些人，為著讓後者家庭的學齡兒童能在家長心儀的學區學校就讀；再者，「幽靈選民」亦是每次選舉的話題。

「幽靈選民」指的是在人口數低的地方（表示當選票數通常差距不大）出現的幽靈人口。

Photo Credit: Reuters / BBC News 台灣選舉一向激烈；圖為幾年前選民排隊等候投票。

一宗離譜案例是2018年底台灣地方選舉及公投時，離島綠島被發現有數十人一起遷入一處已經成為廢墟的戶籍房屋。

遷戶口過去的人，多數住在北部，也非親友，卻突然一起遷入一個離島戶籍，被檢察機關認為他們可能收取某候選人利益，販賣自己的戶口，搬遷到離島戶口，並在當天投票給某一候選人。

相關案例曾經發生在1992年，前民進黨主席黃信介在花蓮立法委員競選中雖然獲勝，但台灣檢調發現對手在一些地方的得票數，比法定合格的選民人數還多，也就是出現「幽靈選票」，此案也在當年台灣政壇造成不小漣漪。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九