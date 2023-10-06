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2023/10/06,
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杭州亞運10/6賽事一覽：羽球男雙「麟洋配」拚決賽門票，橋牌女團、混團分頭與中國爭金

杭州亞運10/6賽事一覽：羽球男雙「麟洋配」拚決賽門票，橋牌女團、混團分頭與中國爭金
台灣羽球男雙「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）5日在杭州亞運8強賽對上印尼組合，第1局經過激戰後以21比19拿下，第2局再以21比18直落二獲勝，收下4強門票。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

李洋上屆雅加達亞運與隊友李哲輝斬獲男雙銅牌，這是隊史首面男雙獎牌，這屆改搭王齊麟再闖4強戰，同樣至少銅牌起跳。台將最後希望王齊麟與李洋今日將挑戰紀錄，4強賽交手韓國組合崔率圭與金元浩，希望搶下隊史首張男雙決賽入場券。

（中央社）羽球好手王齊麟與李洋今（6）日將在杭州亞洲運動會男子雙打4強賽上陣，朝突破隊史最佳成績邁進，而台灣橋牌女子團體、混團將分頭與中國隊爭金。

李洋上屆雅加達亞運與隊友李哲輝斬獲男雙銅牌，這是隊史首面男雙獎牌，這屆改搭王齊麟再闖4強戰，同樣至少銅牌起跳。

台將最後希望王齊麟與李洋今日將挑戰紀錄，4強賽交手韓國組合崔率圭與金元浩，希望搶下隊史首張男雙決賽入場券。

此外，台灣橋牌女團、混團將在金牌戰會師中國隊，今日展開後3節賽事，兵分二路爭奪金牌。

至於上屆拿下銀牌的射箭反曲弓女團今日由好手雷千瑩率彭家楙、邱意晴在8強賽出擊越南隊，期待再添獎牌。

台灣男籃連2屆亞運都闖進4強，今日銅牌戰對決地主中國隊，尋求隊史第3面獎牌。

台灣龍舟代表隊上屆亞運共進帳2金1銀，這次卻在男子200公尺、500公尺鎩羽而歸，今日男子1000公尺成為奪牌最後機會。

根據愛爾達體育家族，以下為台灣代表隊今日賽程預告：

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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