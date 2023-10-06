PLG執行長懸缺多時，由璞園董事長李忠恕接任，陳建州辭去3職務
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台灣職籃P. LEAGUE+聯盟執行長陳建州，自今（2023）年6月遭女藝人大牙（周宜霈）、郭源元接連控訴性騷擾而引發軒然大波，陳建州隨後也自請暫停執行長職務，後來雖由行銷策略總監周崇偉暫代，但他被爆出性騷爭議而跟著下台。PLG執行長一職空缺到昨天，確定由璞園建築團隊董事長李忠恕接任。
（中央社）懸缺多時的PLG執行長一職，昨（5）日確定由璞園建築團隊董事長李忠恕接任，而「黑人」陳建州則完全辭去PLG董事長、執行長及聯盟理事長3個職務。
台灣職籃P. LEAGUE+聯盟執行長陳建州，自今（2023）年6月遭女藝人大牙（周宜霈）、郭源元接連控訴性騷擾而引發軒然大波，陳建州隨後也自請暫停執行長職務，後來雖由行銷策略總監周崇偉暫代，但他被爆出性騷爭議而跟著下台。
PLG執行長一職空缺到昨天，聯盟才發出聲明「將由璞園建築團隊董事長李忠恕先生自即日起擔任PLG公司董事長兼執行長。」
聯盟聲明提到：「感謝陳建州（黑人）先生對台灣職業籃球的卓越貢獻，陳建州雖已卸任PLG董事長與執行長及聯盟理事長的職務，但未來仍將借重陳建州之長才，一起為台灣籃球共創更美好的未來。」
PLG新賽季熱身賽將於10月7、8、9日在基隆市立體育館登場，每天將進行2場比賽。
無獨有偶的是，這個暑假一直盛傳台灣將會成立第3個職籃聯盟，而10月21、22日PLG的福爾摩沙夢想家將於台中洲際迷你蛋主場，舉辦齊聚PLG台北富邦勇士、桃園璞園領航猿，T1職業籃球聯盟的新北中信特攻、高雄全家海神等5支球隊的跨聯盟交流賽。
如今PLG已經由璞園建築團隊董事長李忠恕掌握實權，未來台灣職籃會如何發展更引人關注。
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延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。