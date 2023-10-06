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2023/10/06,
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PLG執行長懸缺多時，由璞園董事長李忠恕接任，陳建州辭去3職務

PLG執行長懸缺多時，由璞園董事長李忠恕接任，陳建州辭去3職務
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟執行長陳建州，自今（2023）年6月遭女藝人大牙（周宜霈）、郭源元接連控訴性騷擾而引發軒然大波，陳建州隨後也自請暫停執行長職務，後來雖由行銷策略總監周崇偉暫代，但他被爆出性騷爭議而跟著下台。PLG執行長一職空缺到昨天，確定由璞園建築團隊董事長李忠恕接任。

（中央社）懸缺多時的PLG執行長一職，昨（5）日確定由璞園建築團隊董事長李忠恕接任，而「黑人」陳建州則完全辭去PLG董事長、執行長及聯盟理事長3個職務。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟執行長陳建州，自今（2023）年6月遭女藝人大牙（周宜霈）、郭源元接連控訴性騷擾而引發軒然大波，陳建州隨後也自請暫停執行長職務，後來雖由行銷策略總監周崇偉暫代，但他被爆出性騷爭議而跟著下台。

PLG執行長一職空缺到昨天，聯盟才發出聲明「將由璞園建築團隊董事長李忠恕先生自即日起擔任PLG公司董事長兼執行長。」

聯盟聲明提到：「感謝陳建州（黑人）先生對台灣職業籃球的卓越貢獻，陳建州雖已卸任PLG董事長與執行長及聯盟理事長的職務，但未來仍將借重陳建州之長才，一起為台灣籃球共創更美好的未來。」

PLG新賽季熱身賽將於10月7、8、9日在基隆市立體育館登場，每天將進行2場比賽。

無獨有偶的是，這個暑假一直盛傳台灣將會成立第3個職籃聯盟，而10月21、22日PLG的福爾摩沙夢想家將於台中洲際迷你蛋主場，舉辦齊聚PLG台北富邦勇士、桃園璞園領航猿，T1職業籃球聯盟的新北中信特攻、高雄全家海神等5支球隊的跨聯盟交流賽。

如今PLG已經由璞園建築團隊董事長李忠恕掌握實權，未來台灣職籃會如何發展更引人關注。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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