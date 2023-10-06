柯文哲拋藍白合比民調，輸的推薦副手，國民黨：持續推進堆疊善意
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有媒體報導，國民黨副主席連勝文被問到藍白合時，支持侯友宜當「正」的。柯文哲說，藍白合講了超過半年，但從來沒聽過到底要怎麼合，所以他們提案比民調，贏的人當正的，輸的一邊推薦副的，綜合考量下組成一組勝率最高的候選人。
柯文哲拋藍白合比民調，輸的一方推薦副手
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲訪問南加州，接受媒體訪問時，拋出「藍白合」以民調決定，勝出一方為總統候選人，落敗一方推薦副手。
柯文哲4日結束5天的訪美行程，美西時間5日凌晨搭機返台。他與隨行團隊從1日起訪問舊金山3天，4日在南加州拜訪洛杉磯華埠，晚間到加州安那罕一家飯店出席後援會成立活動。
「南加州台灣選哲之友會」有400人參加，柯文哲發表演講並接受觀眾提問。針對支持者說在野陣營整合才有勝選機會，柯文哲回答：「只要對台灣有好處，個人都不是那麼重要。」
柯文哲稱當過台大醫院加護病房主任，「每天看著人抬進來、抬出去」，已看透世間名利與成敗。他強調「為台灣好，個人都不重要。」他微笑對支持者說：「我跟你保證，最後都會解決。」
柯文哲上台之前，面對媒體訪問的時候，拋出他對「藍白合」的看法。
柯文哲表示：「我同意在野應該整合一組勝選機率最高的組合。要有一個公開公平的比賽規則，民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選，組成一組勝選機率最高的候選人。」
被問到，如果民調失利，「他們找你當副手你願意嗎？」柯文哲沒有正面回答，只說「這牽涉到政黨合作，我們會推薦適當的副手人選。」
柯文哲提到，2014年台北市長選舉，他與民進黨姚文智就是透過民調方式，決定由誰出馬。他認為，藍白之間的整合也可以透過類似的方式，找一個雙方都可以接受的方式，比賽規則清楚就按照規則來做。
藍白合民調時間？柯文哲：看國民黨怎麼回應
（中央社）民眾黨主席、總統參選人柯文哲今（6）日結束訪美行程返國。他受訪時說，提出藍白合用民調決定，贏的當正的、輸的推薦副的，至於要什麼時候做民調，就要看國民黨怎麼回應。
柯文哲1日率團訪美，今天凌晨5時許搭機返抵桃園國際機場。他在桃園機場接受媒體聯訪時，被問及是否會和國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜碰面，他表示，會看幕僚如何安排。
有媒體報導，國民黨副主席連勝文被問到藍白合時，支持侯友宜當「正」的。柯文哲說，藍白合講了超過半年，但從來沒聽過到底要怎麼合，所以他們提案比民調，贏的人當正的，輸的一邊推薦副的，綜合考量下組成一組勝率最高的候選人。
媒體追問，民調部分要怎麼做。柯文哲說，民調都有標準做法，這部分比較簡單，至於要什麼時候做民調，就要看國民黨怎麼回應。
媒體也問，近期是否會和前立法院長王金平見面，柯文哲表示，最近好像沒有安排。
柯文哲拋藍白合比民調，國民黨：持續推進堆疊善意
民眾黨總統參選人柯文哲拋出「藍白合」以民調決定，勝出一方為總統候選人，落敗一方推薦副手。國民黨5日表示，在野整合、藍白合作持續推進、堆疊善意，現在兩黨的黨務工作階層，甚至是主席對主席間，都一直持續在進行中。
柯文哲4日訪問美國南加州，面對媒體訪問時，拋出他對「藍白合」的看法，柯文哲表示，「我同意在野應該整合一組勝選機率最高的組合。要有一個公開公平的比賽規則，民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選，組成一組勝選機率最高的候選人。」
對此，國民黨發言人楊智伃回應表示，在野整合、藍白合作持續推進、堆疊善意，現在兩黨的黨務工作階層，甚至是主席對主席間，都一直持續在進行中。
楊智伃說，也可以看見愈來愈多民意展現民眾期待政黨輪替、藍白合作的方向，而這一切都會建立在共同的政治理念之上，確認理念一致、持續政黨之間的聯繫、進一步推展到參選人之間的聯繫，會逐步進行溝通與討論。
侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，競選辦公室和國民黨中央對藍白合作的立場始終一致，就是保持高度善意，選擇最佳時機。因為只有團結所有在野力量，才能達成大多數民意所期盼的政黨輪替。侯友宜和柯文哲過去在雙北市政交流，也有合作愉快的經驗。待柯文哲訪美回國後，相信藍白雙方會在現有基礎上，持續積極溝通。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。