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2023/10/06,
政治

柯文哲拋藍白合比民調，輸的推薦副手，國民黨：持續推進堆疊善意

柯文哲拋藍白合比民調，輸的推薦副手，國民黨：持續推進堆疊善意
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

有媒體報導，國民黨副主席連勝文被問到藍白合時，支持侯友宜當「正」的。柯文哲說，藍白合講了超過半年，但從來沒聽過到底要怎麼合，所以他們提案比民調，贏的人當正的，輸的一邊推薦副的，綜合考量下組成一組勝率最高的候選人。

柯文哲拋藍白合比民調，輸的一方推薦副手

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲訪問南加州，接受媒體訪問時，拋出「藍白合」以民調決定，勝出一方為總統候選人，落敗一方推薦副手。

柯文哲4日結束5天的訪美行程，美西時間5日凌晨搭機返台。他與隨行團隊從1日起訪問舊金山3天，4日在南加州拜訪洛杉磯華埠，晚間到加州安那罕一家飯店出席後援會成立活動。

「南加州台灣選哲之友會」有400人參加，柯文哲發表演講並接受觀眾提問。針對支持者說在野陣營整合才有勝選機會，柯文哲回答：「只要對台灣有好處，個人都不是那麼重要。」

柯文哲稱當過台大醫院加護病房主任，「每天看著人抬進來、抬出去」，已看透世間名利與成敗。他強調「為台灣好，個人都不重要。」他微笑對支持者說：「我跟你保證，最後都會解決。」

柯文哲上台之前，面對媒體訪問的時候，拋出他對「藍白合」的看法。

柯文哲表示：「我同意在野應該整合一組勝選機率最高的組合。要有一個公開公平的比賽規則，民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選，組成一組勝選機率最高的候選人。」

被問到，如果民調失利，「他們找你當副手你願意嗎？」柯文哲沒有正面回答，只說「這牽涉到政黨合作，我們會推薦適當的副手人選。」

柯文哲提到，2014年台北市長選舉，他與民進黨姚文智就是透過民調方式，決定由誰出馬。他認為，藍白之間的整合也可以透過類似的方式，找一個雙方都可以接受的方式，比賽規則清楚就按照規則來做。

藍白合民調時間？柯文哲：看國民黨怎麼回應

（中央社）民眾黨主席、總統參選人柯文哲今（6）日結束訪美行程返國。他受訪時說，提出藍白合用民調決定，贏的當正的、輸的推薦副的，至於要什麼時候做民調，就要看國民黨怎麼回應。

柯文哲1日率團訪美，今天凌晨5時許搭機返抵桃園國際機場。他在桃園機場接受媒體聯訪時，被問及是否會和國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜碰面，他表示，會看幕僚如何安排。

有媒體報導，國民黨副主席連勝文被問到藍白合時，支持侯友宜當「正」的。柯文哲說，藍白合講了超過半年，但從來沒聽過到底要怎麼合，所以他們提案比民調，贏的人當正的，輸的一邊推薦副的，綜合考量下組成一組勝率最高的候選人。

媒體追問，民調部分要怎麼做。柯文哲說，民調都有標準做法，這部分比較簡單，至於要什麼時候做民調，就要看國民黨怎麼回應。

媒體也問，近期是否會和前立法院長王金平見面，柯文哲表示，最近好像沒有安排。

柯文哲拋藍白合比民調，國民黨：持續推進堆疊善意

民眾黨總統參選人柯文哲拋出「藍白合」以民調決定，勝出一方為總統候選人，落敗一方推薦副手。國民黨5日表示，在野整合、藍白合作持續推進、堆疊善意，現在兩黨的黨務工作階層，甚至是主席對主席間，都一直持續在進行中。

柯文哲4日訪問美國南加州，面對媒體訪問時，拋出他對「藍白合」的看法，柯文哲表示，「我同意在野應該整合一組勝選機率最高的組合。要有一個公開公平的比賽規則，民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選，組成一組勝選機率最高的候選人。」

對此，國民黨發言人楊智伃回應表示，在野整合、藍白合作持續推進、堆疊善意，現在兩黨的黨務工作階層，甚至是主席對主席間，都一直持續在進行中。

楊智伃說，也可以看見愈來愈多民意展現民眾期待政黨輪替、藍白合作的方向，而這一切都會建立在共同的政治理念之上，確認理念一致、持續政黨之間的聯繫、進一步推展到參選人之間的聯繫，會逐步進行溝通與討論。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，競選辦公室和國民黨中央對藍白合作的立場始終一致，就是保持高度善意，選擇最佳時機。因為只有團結所有在野力量，才能達成大多數民意所期盼的政黨輪替。侯友宜和柯文哲過去在雙北市政交流，也有合作愉快的經驗。待柯文哲訪美回國後，相信藍白雙方會在現有基礎上，持續積極溝通。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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