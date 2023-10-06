柯文哲漫畫自傳稱「沒有看到用漫畫來探討重要主題」，台漫界反駁：顯然與市場現狀不符

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲7日將推出圖文自傳《漫畫柯文哲》，書籍尚未出版，就因自序「在台灣，比較不常見用漫畫來呈現嚴肅議題」、「沒有看到用漫畫來探討重要主題」等內容引起台漫界討論。

柯文哲於自序中描述，台灣與日本社會型態相近，但是在台灣，漫畫向來好像只是小孩子的事情，對大人而言純屬博君一笑、娛樂搞笑用的，「目前在台北市的西門町和華陰街有動漫基地，但是我去參訪時，發現裡面的書架上，擺最多的是來自日本的少女浪漫漫畫，還是沒有看到用漫畫來探討重要主題。」

台北市漫畫從業人員職業工會理事長黃俊維接受《中央社》記者訪問表示，每年有關注金漫獎的朋友都知道，歷屆金漫獎選出不少關注議題的優秀作品，例如同性、環保、動保等議題，顯然跟目前台漫現狀不符。

黃俊維指出，以現今台漫創作來看，台漫關注社會議題的比例其實相當高，「如果有人說沒有看到用漫畫探討重要主題，我覺得可以試著去了解現在正在努力耕耘的創作者們，看看現在台灣漫畫作者們充滿活力的創作，或許就不會這樣說了。」

黑白文化負責人柏雅婷今年以《彩虹燦爛之地》系列作入圍金漫獎最佳編輯獎，過去也曾協助編輯美術史漫畫而走到美術館修復室、典藏庫房考察，她表示，不知道對於柯文哲來說什麼才是嚴肅主題。

柏雅婷強調，很多看似輕鬆愉快的內容創作背後都反映出整體社會的文化與脈絡，「浪漫少女漫畫」分類本身就相當嚴肅。

關於「目前在台北市的西門町和華陰街有動漫基地」的敘述，黃俊維表示，西門町的動漫基地應是指台北市過去規劃活化西門町地下街閒置空間活化，但2018年計劃就終止了。漫畫工會營運的龍山書店則與華陰街的漫畫基地較為相似，原則上都以台灣本土創作為主，應不存在只看得到日漫卻看不到台漫的狀況。

黃俊維指出，退一萬步來說，即使是一般書店也多半會有國人漫畫專區。近年國人漫畫創作日趨成熟，風格逐漸凸顯，即使無法與幾個漫畫大國作品在市場上抗衡，但也不至於在市場上看不見。至少以漫畫基地與龍山書店來說，這2個地方正好是完全以台漫為主的場域。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航