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2023/10/06,
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日本福島第2波核處理水入海，估17天排放完成，中國再湧負評聲浪

日本福島第2波核處理水入海，估17天排放完成，中國再湧負評聲浪
福島核電廠。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

日本東電福島第一核電站昨日上午執行核處理水第二輪排海，這輪核處理水排海總量約7800噸，週期預計17天。中國媒體快訊推送新聞，相關討論成為社群微博熱搜，滿是負面批評，有評論痛斥，日本國內外的信譽度正被嚴重透支。

日本福島第2波核處理水入海，估17天排放完成

（中央社）日本東京電力公司（簡稱東電）昨（5）日確認海象無虞，上午10時20分左右開始排放福島第一核電廠第2波「核處理水」入海，預計用17天的時間排放約7800噸「核處理水」。

《日本電視台》（Nippon TV）報導，東電前天宣布第2波要排放入海的「核處理水」氚濃度，低於計畫所定的每公升未滿1500貝克標準。

東電本月3日使用約1200噸海水稀釋存放在水槽內的約1噸「核處理水」，測量結果顯示每公升氚濃度約在63貝克到87貝克間。

第2波排放量跟第1波同為約7800噸，使用約740倍的海水稀釋後排放入海；如果一切依照計畫進行，最快將在本（10）月23日完成第2波排放。

日本東電第二輪核處理水排海，中國再湧負評聲浪

（中央社）日本東電福島第一核電站昨日上午執行核處理水第二輪排海，中國媒體快訊推送新聞，相關討論成為社群微博熱搜，滿是負面批評，有評論痛斥，日本國內外的信譽度正被嚴重透支。

據央視報導，日本東京電力公司福島第一核電站於當地時間昨天上午10時30分左右執行核處理水第二輪排海，按東電公司先前公布計畫，這輪核處理水排海總量約7800噸，週期預計17天，福島第一核電站內儲存核處理水逾130萬噸。

報導提到，日本政府和東電公司以核電站內大量儲水罐妨礙廢堆作業為由，決定將經多核素處理系統處理、經稀釋後的核處理水排放入海，排海決定遭到日本國內外強烈反對，日本政府和東電公司仍於8月24日啟動了核處理水排海計畫。

中國境內多家媒體引用、轉載央視報導，下標包括「又來了！日本排放第二輪核污染水」、「日本第二輪核污染水排海啟動，這才剛開始？」、「7800噸！17天！日本開始第二輪核污染水排海！」，大量使用了驚嘆號。

中國新聞網官方微博評論，「大量核污染水持續排入太平洋的同時，又出現了新的問題，因排污產生的垃圾面臨無處安放的境地。對於愈發嚴重的核污染危機，日本政府和東京電力公司卻裝聾作啞、一意孤行，其在日本國內外的信譽度正被嚴重透支」。

東電公司執行核處理水第二輪排海等相關討論躍上微博熱搜，熱搜最高位置達昨天第10名；新聞發出後約2小時，截至5日中午12時，相關訊息累計閱讀量達4千多萬次點閱，計有80多家媒體發布；有民眾激憤表示，應該加大對日本水產品進口禁制令。

中國外交部發言人汪文斌日前在例行記者會表示，日本政府不顧國際社會嚴重關切和堅決反對，公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利淩駕於全人類長遠福祉之上，此舉極端自私極不負責任。

據《第一財經》5日報導，中國是日本農水產品出口主要市場，扇貝、海參等海產品以及日本燒酒等飲料，均於中國市場受到歡迎。由於中國暫停進口日本水產品，日本政府正在摸索開拓新的海外市場，美國和東南亞為關注重點；歐美市場規模大，不過飲食文化與亞洲完全不同，這些差異會構成出口阻礙。

日本排放第二波核處理水入海，中國：堅決反對

（中央社）針對日本昨天開始排放第二波福島第一核電廠的核處理水入海，中國外交部昨晚重申堅決反對日本單方面排海行動，要求日方與周邊鄰國充分協商，並確保鄰國參與國際監測。

據中國外交部官網5日晚間發布，中國外交部發言人表示，中方在日本福島「核污染水」排海問題上的立場是一貫的、明確的，「我們堅決反對日方單方面排海行動」。

中國外交部發言人再次重申，海洋是全人類的共同財產。日本政府應全面回應國際社會關切，以真誠態度同周邊鄰國充分協商，以負責任方式處置「核污染水」。國際社會應推動建立一個長期有效的國際監測安排，並確保日本周邊鄰國等利益攸關方的切實參與。

日本東京電力公司5日上午開始排放第二波福島第一核電廠的核處理水入海，根據規劃，這一波要入海的核處理水跟首波同為約7800噸。消息傳出後，此舉再度在中國網路社群招致激烈的批評。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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